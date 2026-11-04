Жители на Строево газят в кал и чакат асфалт от десетилетия

Големи дупки, кал и наводнени улици затрудняват ежедневието на жителите на пловдивското село Строево. След последните валежи част от улиците са трудно проходими, а някои хора използват гумени ботуши, за да стигнат до спирките на обществения транспорт. Жителите твърдят, че извън главната улица асфалт почти няма от десетилетия.

„Тук сме от десетилетия по този начин. Без никаква инфраструктура, никакви тротоари, никакви удобства в селото. Аз съм тук от 35 години“, разказва Красимир пред bTV. По думите му неговият автомобил и коли на други жители са пропадали в дупките.

В Строево се извършва реконструкция на водопроводната мрежа. Местните обаче посочват, че лошото състояние не засяга само улиците, по които има изкопни работи. Част от тях се опитват сами да насипват проблемните участъци с помощта на хора, които разполагат с техника.

Жителите се оплакват и от праха през сухите месеци. По думите им по пътищата към полетата преминават тежки камиони и микробуси, свързани с бизнеса в района. Те твърдят, че след преминаването им видимостта се влошава за минути и прахът влиза в домовете.

Общината посочва ВиК ремонта и липсата на средства

От община Марица заявяват, че не подценяват проблема и признават необходимостта от сериозно подобряване на уличната инфраструктура. Според местната администрация изкопите, полагането на нови тръби и възстановяването на терените създават временни затруднения, особено при валежи.

В писменото становище, изпратено до bTV, общината посочва недостига на средства като основна пречка за по-мащабни ремонти. „За съжаление, за капиталови разходи от държавата се отпускат годишно около 800 000 евро, с които можем да обновим асфалтовата настилка на едва три улици от около 200 метра на територията на общината“, се казва в становището.

През август община Марица обяви началото на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Строево на стойност 1 162 380 евро с ДДС. Първият етап включва обновяване на 2700-метрово трасе и довеждащ водопровод. От администрацията посочват, че асфалтирането трябва да следва подмяната на компрометираните тръби, за да не се налага ново разкопаване на ремонтирани улици.

Спор за средствата за улични ремонти

Кметът на община Марица Димитър Иванов е бил поканен да разговаря с жителите пред камерата на bTV, но не е присъствал заради други неотложни ангажименти.

Общинският съветник Васил Пейков оспорва обяснението за недостига на средства. „Това е вечното оправдание на кмета на общината Димитър Иванов. Винаги няма средства за ремонт на улиците“, заявява той. По думите му през 2026 г. са планирани продажби на общинска собственост за около 15 млн. евро.

Към момента потвърденото от общината е, че водопроводният проект в Строево се изпълнява. За цялостен ремонт и асфалтиране на всички проблемни улици не е посочен конкретен срок.

Източници: btvnovinite.bg, marica.bg