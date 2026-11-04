Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пловдив »
Жители на Строево газят в кал и чакат асфалт от десетилетия

Жители на Строево газят в кал и чакат асфалт от десетилетия

4 Ноември, 2026 08:34 606 10

  • строево-
  • община марица-
  • улична инфраструктура-
  • вик ремонт-
  • пловдив

След валежите улиците в пловдивското село са пълни с вода и дупки. Общината посочва ВиК ремонта и недостига на средства като основни причини за забавянето

Жители на Строево газят в кал и чакат асфалт от десетилетия - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Големи дупки, кал и наводнени улици затрудняват ежедневието на жителите на пловдивското село Строево. След последните валежи част от улиците са трудно проходими, а някои хора използват гумени ботуши, за да стигнат до спирките на обществения транспорт. Жителите твърдят, че извън главната улица асфалт почти няма от десетилетия.

„Тук сме от десетилетия по този начин. Без никаква инфраструктура, никакви тротоари, никакви удобства в селото. Аз съм тук от 35 години“, разказва Красимир пред bTV. По думите му неговият автомобил и коли на други жители са пропадали в дупките.

В Строево се извършва реконструкция на водопроводната мрежа. Местните обаче посочват, че лошото състояние не засяга само улиците, по които има изкопни работи. Част от тях се опитват сами да насипват проблемните участъци с помощта на хора, които разполагат с техника.

Жителите се оплакват и от праха през сухите месеци. По думите им по пътищата към полетата преминават тежки камиони и микробуси, свързани с бизнеса в района. Те твърдят, че след преминаването им видимостта се влошава за минути и прахът влиза в домовете.

Общината посочва ВиК ремонта и липсата на средства

От община Марица заявяват, че не подценяват проблема и признават необходимостта от сериозно подобряване на уличната инфраструктура. Според местната администрация изкопите, полагането на нови тръби и възстановяването на терените създават временни затруднения, особено при валежи.

В писменото становище, изпратено до bTV, общината посочва недостига на средства като основна пречка за по-мащабни ремонти. „За съжаление, за капиталови разходи от държавата се отпускат годишно около 800 000 евро, с които можем да обновим асфалтовата настилка на едва три улици от около 200 метра на територията на общината“, се казва в становището.

През август община Марица обяви началото на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Строево на стойност 1 162 380 евро с ДДС. Първият етап включва обновяване на 2700-метрово трасе и довеждащ водопровод. От администрацията посочват, че асфалтирането трябва да следва подмяната на компрометираните тръби, за да не се налага ново разкопаване на ремонтирани улици.

Спор за средствата за улични ремонти

Кметът на община Марица Димитър Иванов е бил поканен да разговаря с жителите пред камерата на bTV, но не е присъствал заради други неотложни ангажименти.

Общинският съветник Васил Пейков оспорва обяснението за недостига на средства. „Това е вечното оправдание на кмета на общината Димитър Иванов. Винаги няма средства за ремонт на улиците“, заявява той. По думите му през 2026 г. са планирани продажби на общинска собственост за около 15 млн. евро.

Към момента потвърденото от общината е, че водопроводният проект в Строево се изпълнява. За цялостен ремонт и асфалтиране на всички проблемни улици не е посочен конкретен срок.

Източници: btvnovinite.bg, marica.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОНА ЛИСА

    5 0 Отговор
    АМ ЧИ
    ОТ КЪДЕ БАЙ ВИ ТОДОР
    ПРЕДИ ЧИТИРЕСЕ И 2 ГОДИНИ
    ЩЕ ЗНЕ ЧЕ ВИЛИДЖ ПИПЪЛ
    ИМ ТРЯБВА ПЪТ ЗА ДА
    СИ КАРАТ. МЕРСЕДЕСИТЕ..ВЖ.Ф.1☝

    08:41 04.11.2026

  • 2 Прокопи

    4 0 Отговор
    Ами проблема е от много, много години. Защо не са го споделили с главния строител на пътища в България? Областната управителка също можеше да сложи едно рамо.

    Коментиран от #8

    08:46 04.11.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Асфалтът на хората е изяден и изпит на яхта с леки жени

    Коментиран от #10

    09:07 04.11.2026

  • 4 Не чакам от умрял писмо

    3 0 Отговор
    Ние с комшиите се събрахме чреди години, насочваме няколко камиона чакъл на улицата ни, без да чакаме разрешителни за сто неща. После съвсем незаконно си циментирахме улицата, защото сред нас няма собственик на валяк. За да я асфалтираме.

    09:07 04.11.2026

  • 5 Абе

    1 0 Отговор
    Бенца е голема машина.

    09:11 04.11.2026

  • 6 Промяната

    1 1 Отговор
    Явно слънчицето на ГЕРБ не е огрявало там. Борете се да си го върнете, може и сако да подари на някой от вас.

    09:15 04.11.2026

  • 7 Тертият свят

    0 0 Отговор
    Да не съм чул някой да ни сравнява с тях, ще ги обидим

    Коментиран от #9

    09:16 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 демократи за крадене

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    3 Гост
    20ОТГОВОР
    Асфалтът на хората е изяден и изпит на яхта с леки жени
    -;-
    посткомунтистите се оказаха същите пустиняци като комунистите

    09:21 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове