Възможни са смущения на електрозахранването в части от район Панчарево

ЕРМ Запад уведомява, че в периода 06-10.11.2026 г. ще бъде извършена профилактика на въздушни електропроводи към ВЕЦ „Кокаляне“. Дейностите по електропроводите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в части от район Панчарево, Столична община.

Поради профилактиката на енергийните съоръжения и промяната в схемата на електрозахранване на потребителите, за периода от 06 до 10 ноември 2026 г. включително, са възможни смущения в електрозахранването в селата Бистрица, Долни Пасарел, Герман, Лозен, Кокаляне и Панчарево в район Панчарево, Столична община.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на „електрохолд" или „electrohold" в търсачката на Viber.