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Порой наводни улици в Пловдив, затвориха булевард
  Тема: Трафик

Порой наводни улици в Пловдив, затвориха булевард

3 Ноември, 2026 17:08 724 6

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  • наводнение-
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  • южен обходен колектор

Авария в помпената станция блокира временно участък от булевард „Александър Стамболийски“. Движението вече е възстановено, но три от помпите остават за ремонт

Порой наводни улици в Пловдив, затвориха булевард - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интензивен порой наводни улици, булеварди и близки обекти в Пловдив, а участък от булевард „Александър Стамболийски“ при кръстовището с улица „Индустриална“ беше временно затворен. Най-тежка беше обстановката в район „Южен“, където Южният обходен колектор не успя да поеме голямото количество дъждовна вода.

Проливният дъжд е продължил около два часа. Водата от пътното платно е навлязла в няколко обекта в близост до засегнатия участък. Заради опасността автомобили да останат блокирани във високата вода движението е било пренасочено по обходни маршрути.

Авария остави станцията с намален капацитет

Проблемът с отводняването е бил усложнен от авария в помпената станция. Още преди пороя са излезли от строя шест от общо девет помпи, предназначени да отвеждат водата от района.

„Изключително интензивен дъжд се изсипа в рамките на 2 часа в града и колекторът не може да устои. Затова превантивно затворихме улицата, за да няма коли, които да останат във водата. В момента екипите на ВиК отводняват, а нашите помпи работят“, заяви кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев, цитиран от NOVA.

Екипи на ВиК и районната администрация са работили по отводняването и възстановяването на помпените съоръжения.

Движението е възстановено

Кръстовището на булевард „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“ вече е отворено за движение. На място работят осем помпи, след като аварията в шестте съоръжения е била отстранена.

Останалите три помпи предстои да бъдат ремонтирани. Това означава, че отводняването в района продължава да зависи от работата на помпената система при обилни валежи.

Източници: dunavmost.com, plovdiv24.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Смятайте след месец като го обърне на сняг.

    17:10 03.11.2026

  • 2 Зевс

    5 1 Отговор
    Снимката е култова и отразява народопсихологията: Язе съм с жип, мачкам наред :)

    Коментиран от #4, #6

    17:19 03.11.2026

  • 3 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор
    Новата Венеция.

    17:20 03.11.2026

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Човекът прости си варди движимото имущество.

    Коментиран от #5

    17:20 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хорейшо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Просто е попаднал на.... завиряване.

    17:36 03.11.2026

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