Порой наводни улици в Пловдив, затвориха булевард

Интензивен порой наводни улици, булеварди и близки обекти в Пловдив, а участък от булевард „Александър Стамболийски“ при кръстовището с улица „Индустриална“ беше временно затворен. Най-тежка беше обстановката в район „Южен“, където Южният обходен колектор не успя да поеме голямото количество дъждовна вода.

Проливният дъжд е продължил около два часа. Водата от пътното платно е навлязла в няколко обекта в близост до засегнатия участък. Заради опасността автомобили да останат блокирани във високата вода движението е било пренасочено по обходни маршрути.

Авария остави станцията с намален капацитет

Проблемът с отводняването е бил усложнен от авария в помпената станция. Още преди пороя са излезли от строя шест от общо девет помпи, предназначени да отвеждат водата от района.

„Изключително интензивен дъжд се изсипа в рамките на 2 часа в града и колекторът не може да устои. Затова превантивно затворихме улицата, за да няма коли, които да останат във водата. В момента екипите на ВиК отводняват, а нашите помпи работят“, заяви кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев, цитиран от NOVA.

Екипи на ВиК и районната администрация са работили по отводняването и възстановяването на помпените съоръжения.

Движението е възстановено

Кръстовището на булевард „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“ вече е отворено за движение. На място работят осем помпи, след като аварията в шестте съоръжения е била отстранена.

Останалите три помпи предстои да бъдат ремонтирани. Това означава, че отводняването в района продължава да зависи от работата на помпената система при обилни валежи.

Източници: dunavmost.com, plovdiv24.bg