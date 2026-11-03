Порой наводни улици в Пловдив, затвориха булевард

Интензивен порой наводни улици, булеварди и близки обекти в Пловдив, а участък от булевард „Александър Стамболийски“ при кръстовището с улица „Индустриална“ беше временно затворен. Най-тежка беше обстановката в район „Южен“, където Южният обходен колектор не успя да поеме голямото количество дъждовна вода.
Проливният дъжд е продължил около два часа. Водата от пътното платно е навлязла в няколко обекта в близост до засегнатия участък. Заради опасността автомобили да останат блокирани във високата вода движението е било пренасочено по обходни маршрути.
Авария остави станцията с намален капацитет
Проблемът с отводняването е бил усложнен от авария в помпената станция. Още преди пороя са излезли от строя шест от общо девет помпи, предназначени да отвеждат водата от района.
Екипи на ВиК и районната администрация са работили по отводняването и възстановяването на помпените съоръжения.
Движението е възстановено
Кръстовището на булевард „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“ вече е отворено за движение. На място работят осем помпи, след като аварията в шестте съоръжения е била отстранена.
Останалите три помпи предстои да бъдат ремонтирани. Това означава, че отводняването в района продължава да зависи от работата на помпената система при обилни валежи.
Източници: dunavmost.com, plovdiv24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:10 03.11.2026
2 Зевс
Коментиран от #4, #6
17:19 03.11.2026
3 Ха мит ха ни мит
17:20 03.11.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Зевс":Човекът прости си варди движимото имущество.
Коментиран от #5
17:20 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хорейшо
До коментар #2 от "Зевс":Просто е попаднал на.... завиряване.
17:36 03.11.2026