Правната комисия прие мерки срещу "дела шамари"

Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи единодушно на първо четене законопроект, целящ защитата на журналисти и общественици от така наречените "дела шамари", съобщават от БТА. Промените в Гражданския процесуален кодекс са внесени от Министерския съвет и бяха приети със 17 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Законопроектът е базиран на европейска Директива 2024/1069 от 11 април 2024 година, която касае защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни съдебни искове. Основната цел на новите текстове е да се предотврати превръщането на съдебната система в инструмент за заглушаване на критични мнения и обществен дебат, като същевременно се гарантира правото на справедлив процес.

Очакванията на Министерството на правосъдието са, че с новите текстове ще намалее драстично броят на делата срещу представители на медиите и активисти, които работят по въпроси от висок обществен интерес. Според заместник-министъра на правосъдието Ива Кечева промените ще облекчат и самата натовареност на съдебната система. Тя подчерта, че в работните групи са участвали представители на магистратската общност, чиито становища са взети предвид.

Въпреки че европейската директива регулира основно трансграничните дела, тя задава минимални стандарти. Според Любомир Талев от Съвета по законодателство към правосъдното министерство, държавите членки са насърчавани да надградят тази минимална защита в националните си законодателства.

Подобен законопроект, защитаващ правата на журналисти, учени, общественици и природозащитници, влиза за първи път в Народното събрание. Председателят на правната комисия Янка Тянкова отбеляза, че макар да няма точна статистика за SLAPP делата в България, тяхната бройка не е никак малка.

„Въвеждат се специални правила, които изцяло защитават свободата на словото в страната и възпрепятстват директния натиск, включително и чрез правни способи, за въздействие върху журналистите. Мисля, че този законопроект е най-сигурната гаранция, че работим за демократичните процеси в страната“, заяви Тянкова по време на дебатите.

В рамките на заседанието депутатите одобриха и нов образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата, свързан със Закона за съдебната власт. Документът, който включва и деклариране на частен интерес, вече е преминал съгласувателна процедура за професионалната квота на членовете на Висшия съдебен съвет и е изпратен за окончателно утвърждаване от министъра на правосъдието.

Комисията трябваше да разгледа и втори законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесен от "Демократична България", но точката беше отложена по искане на Надежда Йорданова. Мотивът за отлагането е необходимостта от събиране на допълнителни становища по предложените текстове.

Източник: www.dunavmost.com