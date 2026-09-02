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Правната комисия прие мерки срещу "дела шамари"

Правната комисия прие мерки срещу "дела шамари"

2 Септември, 2026 19:08 868 9

  • правна комисия-
  • дела шамари-
  • журналисти-
  • съдебно преследване

Очакванията на Министерството на правосъдието са, че с новите текстове ще намалее драстично броят на делата срещу представители на медиите и активисти, които работят по въпроси от висок обществен интерес

Правната комисия прие мерки срещу "дела шамари" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи единодушно на първо четене законопроект, целящ защитата на журналисти и общественици от така наречените "дела шамари", съобщават от БТА. Промените в Гражданския процесуален кодекс са внесени от Министерския съвет и бяха приети със 17 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Законопроектът е базиран на европейска Директива 2024/1069 от 11 април 2024 година, която касае защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни съдебни искове. Основната цел на новите текстове е да се предотврати превръщането на съдебната система в инструмент за заглушаване на критични мнения и обществен дебат, като същевременно се гарантира правото на справедлив процес.

Очакванията на Министерството на правосъдието са, че с новите текстове ще намалее драстично броят на делата срещу представители на медиите и активисти, които работят по въпроси от висок обществен интерес. Според заместник-министъра на правосъдието Ива Кечева промените ще облекчат и самата натовареност на съдебната система. Тя подчерта, че в работните групи са участвали представители на магистратската общност, чиито становища са взети предвид.

Въпреки че европейската директива регулира основно трансграничните дела, тя задава минимални стандарти. Според Любомир Талев от Съвета по законодателство към правосъдното министерство, държавите членки са насърчавани да надградят тази минимална защита в националните си законодателства.

Подобен законопроект, защитаващ правата на журналисти, учени, общественици и природозащитници, влиза за първи път в Народното събрание. Председателят на правната комисия Янка Тянкова отбеляза, че макар да няма точна статистика за SLAPP делата в България, тяхната бройка не е никак малка.

„Въвеждат се специални правила, които изцяло защитават свободата на словото в страната и възпрепятстват директния натиск, включително и чрез правни способи, за въздействие върху журналистите. Мисля, че този законопроект е най-сигурната гаранция, че работим за демократичните процеси в страната“, заяви Тянкова по време на дебатите.

В рамките на заседанието депутатите одобриха и нов образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата, свързан със Закона за съдебната власт. Документът, който включва и деклариране на частен интерес, вече е преминал съгласувателна процедура за професионалната квота на членовете на Висшия съдебен съвет и е изпратен за окончателно утвърждаване от министъра на правосъдието.

Комисията трябваше да разгледа и втори законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесен от "Демократична България", но точката беше отложена по искане на Надежда Йорданова. Мотивът за отлагането е необходимостта от събиране на допълнителни становища по предложените текстове.

Източник: www.dunavmost.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 4 Отговор
    Без бой и народен гняв оправия в тази държава няма да има..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна останалото е илюзия в която вярват само глупаците вече почти 40 години.

    19:20 02.09.2026

  • 2 Киро Брейка

    8 2 Отговор
    Харесва тази статия

    Коментиран от #3

    19:24 02.09.2026

  • 3 Иво

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Брейка":

    Е май ще излезеш прав, мача се обръща.....

    19:29 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БългаринЪТ е уникален европеец

    1 0 Отговор
    Знаете ли например, че туристи в България могат да се преглеждат само в спешно звено? Спешното звено се изчерпва с кардиология, хирургия и травматология. Тва вирус да те пипне, ангина или бактериална инфекция не! Забранено е да се болудува от тях, докато си турист в България, защото прегледа изисква заплащане и се счита за конфликт на интереси. По-добре да умреш, отколкото доктЪра да ти е взел пари. Иначе съда може.

    19:45 02.09.2026

  • 6 14/88

    4 0 Отговор
    яка и законна цензура ще има от същите тея ж0рналисти на народа

    видиш ли ж0рналист само бой бой бой

    19:46 02.09.2026

  • 7 Влачим дела

    2 0 Отговор
    Ми то така от целия конгрес на герб още утре ще станат журналисти и общественици.

    20:17 02.09.2026

  • 8 безпартиен

    2 0 Отговор
    Дела шамари?Няма такова нещо!Има независим съд в който може на три инстанции да не признаят писмено доказателство!Но пък признават свидетелско показание! Важното е КОЙ нарежда и след това награждава с повишения!А да не си помисли някой,че това е ОПГ?Не не е.!Не е и мафия!Абе,на кого му пука?

    20:22 02.09.2026

  • 9 Юрист

    0 0 Отговор
    "която касае защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни съдебни искове". Извинете ме, но това като адвокат с повече от 30 години практика, не го разбирам... Кой точно преценява кой иск е основателен и кой не, ако не съдът?

    20:45 02.09.2026

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