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Министерство на отбраната: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски”

Министерство на отбраната: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски”

27 Юни, 2026 12:55 806 40

  • министерство на отбраната-
  • американски самолети-
  • отпътуване-
  • летище васил левски

От понеделник предстои поетапно да отпътуват и останалите

Министерство на отбраната: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски” - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Четири от американските самолети на летище „Васил Левски” са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.
В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 г. престоя на територията на страната на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.

През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. По време на парламентарен контрол военният министър обясни, че предоставеният едномесечен период има за цел да даде възможност на съюзниците от САЩ да организират следващите си действия и евентуалното преместване на техниката.
Преди дни премиерът Румен Радев заяви, че страната ни е в регулярен диалог със САЩ. „Те ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни“, увери премиерът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    28 8 Отговор
    Краварите останаха без съюзници, даже колониална България им би шута 😆

    Коментиран от #29

    12:57 27.06.2026

  • 2 Питам

    26 3 Отговор
    А на кое друго наше летище ще се приземят?

    Коментиран от #5, #6

    12:57 27.06.2026

  • 3 хаха

    18 5 Отговор
    Като не си плащат, а искат само муфтаджийската ...така става.

    12:57 27.06.2026

  • 4 звездите ми говорят

    13 4 Отговор
    че от софийското летище ще бъдат предислоцирани на други летища далеч от столицата.

    Коментиран от #7

    12:58 27.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Друго няма годно където да се обслужват 😆

    12:59 27.06.2026

  • 7 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "звездите ми говорят":

    Ама и ти да си гледал флайт радара бе вГЗражденец кухорог.

    12:59 27.06.2026

  • 8 🍸🍒🧊

    13 13 Отговор
    Довечера протест срещу Мунчо олигарха и златната му администрация 🥳

    13:01 27.06.2026

  • 9 Дориана

    14 9 Отговор
    Сигурно за отлитането им, не малка заслуга имам и аз. Всекидневно задавах въпроси кокво правят тези агресори в България.
    Доволна съм, че новото правителство с Министър-председател Румен Радев се е вслушало в настояването ми и ереализира молбата ми !

    Коментиран от #10, #12, #23, #33, #38

    13:01 27.06.2026

  • 10 Без име

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Смехурка.

    13:03 27.06.2026

  • 11 Тома

    12 3 Отговор
    Запрянката дали е там да им помаха за довиждане.

    13:03 27.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Да започнем пак с смешките днес ,ние нищо не можем да искаме ,защото сме им колония

    13:06 27.06.2026

  • 14 🐮🐮🐮

    10 2 Отговор
    Довиждане , довиждане , довиждане 🖕

    13:06 27.06.2026

  • 15 Да когато

    9 5 Отговор
    Свърши Конфликта Отпътуваха .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ ли им каза да напуснат ?

    Ха ха ха ха

    13:07 27.06.2026

  • 16 А50

    8 3 Отговор
    Браво, ако е вярно, това вече обяснява и платения соросоиден протест срещу Радев

    13:08 27.06.2026

  • 17 Ай Сега

    2 3 Отговор
    Какво друго

    Ще търсят ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    ЗА КОЕТО ДА ЛАЯТ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СВЪРШВАТ ИМ ТЕМИТЕ
    ПО КОИТО ДА СЕ ПРАВЯТ
    НА

    ТУРБО ПУТРИОТИ .

    13:09 27.06.2026

  • 18 Психо

    11 3 Отговор
    Какъв съюзник ни е САщ бре?Та Сашт са терористи убиици на държави.

    Коментиран от #24, #27

    13:10 27.06.2026

  • 19 А50

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Тези обикновенно не се показват на флайтрадара

    13:10 27.06.2026

  • 20 Все пак да попитам

    5 2 Отговор
    Ама няма ли да ни бомбардират?. Както преди 9 септември 1944, по фашистко?

    Коментиран от #34

    13:10 27.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А50

    4 3 Отговор
    Умнокрасивите да побързат, че не останаха колесници

    13:12 27.06.2026

  • 23 Маце!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Почеши копчето и ще се настроиш положително! Цялата депресия ще ти размине...

    Коментиран от #30

    13:13 27.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добра новина

    1 3 Отговор
    Само да не клекнете пак пред агресора Тръмп.

    13:16 27.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 16-та република

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Психо":

    тпак!

    13:17 27.06.2026

  • 28 Хо хо

    4 8 Отговор
    Отпътуваха с Въжделенията на Мунчо и Микробиоложката за падането на визите. Муньо се изхвърли като чи-ки-я на мокър пясък в ЕК, ЕС, УСА, и сега ще има бой по кухата чу-ту-ра. Ко да го прайш, овенен сър!

    13:18 27.06.2026

  • 29 Боруна Лом

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    НИЩО ПОДОБНО! ЕДНА ИГРА НА ФОКУСИ!

    13:19 27.06.2026

  • 30 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Маце!":

    Вие сте..... възпитанието ми не ми позволява да продължа...!!!

    Коментиран от #31

    13:21 27.06.2026

  • 31 Боруна Лом

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Я ПА ТИ,ГЕЙЗЕР

    13:23 27.06.2026

  • 32 2234

    2 1 Отговор
    Уплашихте ги.

    13:31 27.06.2026

  • 33 Джо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Дорианче, отивай на доктор докато е време.

    13:33 27.06.2026

  • 34 Споко !

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Все пак да попитам":

    Няма !!!
    И знаеш ли защо ???
    Защото преди това твойте братя - руснаците на БОМБАНДИРАХА във Варна и бая наоколо.
    Така, че усмихни се спокойно гражданино на Заддунайская !

    13:35 27.06.2026

  • 35 Нане

    2 1 Отговор
    а кой ще плати наема?

    Коментиран от #40

    13:52 27.06.2026

  • 36 Тагаренко!

    3 0 Отговор
    Моля ви...,не напускайте нашето летище!
    Къса ми се сърцето,само при мисълта за това!
    🙄😮‍💨😓😨🫢

    13:57 27.06.2026

  • 37 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    А отпадане на визите ха ха ха

    14:00 27.06.2026

  • 38 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Не забравяй, че Тръмп е злопаметен и отмъстителен и ще спретне някой номер на България. Пък ти си се радвай, после да няма олеле.

    14:03 27.06.2026

  • 39 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Да не стане като миналия път, пак се върнаха на летището и радостта ви беше кратка. Румбата да се заяжда с американците няма да свърши добре.

    14:04 27.06.2026

  • 40 М..айка ти Просия

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нане":

    ще го плати! Червен червей!

    14:05 27.06.2026

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