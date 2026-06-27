Министерство на отбраната: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски”

Четири от американските самолети на летище „Васил Левски” са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.
В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 г. престоя на територията на страната на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.
През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. По време на парламентарен контрол военният министър обясни, че предоставеният едномесечен период има за цел да даде възможност на съюзниците от САЩ да организират следващите си действия и евентуалното преместване на техниката.
Преди дни премиерът Румен Радев заяви, че страната ни е в регулярен диалог със САЩ. „Те ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни“, увери премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #29
12:57 27.06.2026
2 Питам
Коментиран от #5, #6
12:57 27.06.2026
3 хаха
12:57 27.06.2026
4 звездите ми говорят
Коментиран от #7
12:58 27.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хаха
До коментар #2 от "Питам":Друго няма годно където да се обслужват 😆
12:59 27.06.2026
7 хаха
До коментар #4 от "звездите ми говорят":Ама и ти да си гледал флайт радара бе вГЗражденец кухорог.
12:59 27.06.2026
8 🍸🍒🧊
13:01 27.06.2026
9 Дориана
Доволна съм, че новото правителство с Министър-председател Румен Радев се е вслушало в настояването ми и ереализира молбата ми !
Коментиран от #10, #12, #23, #33, #38
13:01 27.06.2026
10 Без име
До коментар #9 от "Дориана":Смехурка.
13:03 27.06.2026
11 Тома
13:03 27.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Kaлпазанин
13:06 27.06.2026
14 🐮🐮🐮
13:06 27.06.2026
15 Да когато
Хаха хахахахаха хахахахаха
ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ ли им каза да напуснат ?
Ха ха ха ха
13:07 27.06.2026
16 А50
13:08 27.06.2026
17 Ай Сега
Ще търсят ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗА КОЕТО ДА ЛАЯТ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СВЪРШВАТ ИМ ТЕМИТЕ
ПО КОИТО ДА СЕ ПРАВЯТ
НА
ТУРБО ПУТРИОТИ .
13:09 27.06.2026
18 Психо
Коментиран от #24, #27
13:10 27.06.2026
19 А50
До коментар #5 от "хаха":Тези обикновенно не се показват на флайтрадара
13:10 27.06.2026
20 Все пак да попитам
Коментиран от #34
13:10 27.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А50
13:12 27.06.2026
23 Маце!
До коментар #9 от "Дориана":Почеши копчето и ще се настроиш положително! Цялата депресия ще ти размине...
Коментиран от #30
13:13 27.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Добра новина
13:16 27.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 16-та република
До коментар #18 от "Психо":тпак!
13:17 27.06.2026
28 Хо хо
13:18 27.06.2026
29 Боруна Лом
До коментар #1 от "Хаха":НИЩО ПОДОБНО! ЕДНА ИГРА НА ФОКУСИ!
13:19 27.06.2026
30 Дориана
До коментар #23 от "Маце!":Вие сте..... възпитанието ми не ми позволява да продължа...!!!
Коментиран от #31
13:21 27.06.2026
31 Боруна Лом
До коментар #30 от "Дориана":Я ПА ТИ,ГЕЙЗЕР
13:23 27.06.2026
32 2234
13:31 27.06.2026
33 Джо
До коментар #9 от "Дориана":Дорианче, отивай на доктор докато е време.
13:33 27.06.2026
34 Споко !
До коментар #20 от "Все пак да попитам":Няма !!!
И знаеш ли защо ???
Защото преди това твойте братя - руснаците на БОМБАНДИРАХА във Варна и бая наоколо.
Така, че усмихни се спокойно гражданино на Заддунайская !
13:35 27.06.2026
35 Нане
Коментиран от #40
13:52 27.06.2026
36 Тагаренко!
Къса ми се сърцето,само при мисълта за това!
🙄😮💨😓😨🫢
13:57 27.06.2026
37 Ха ха ха
14:00 27.06.2026
38 Ха ха ха
До коментар #9 от "Дориана":Не забравяй, че Тръмп е злопаметен и отмъстителен и ще спретне някой номер на България. Пък ти си се радвай, после да няма олеле.
14:03 27.06.2026
39 Ха ха ха
14:04 27.06.2026
40 М..айка ти Просия
До коментар #35 от "Нане":ще го плати! Червен червей!
14:05 27.06.2026