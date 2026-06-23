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Харалан Александров: ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се самоспаси

Харалан Александров: ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се самоспаси

23 Юни, 2026 22:19 695 15

  • харалан александров-
  • герб

Съвсем основателно хората имат усещане, че живеем в много несигурен, много променлив и все по-опасен свят заради геополитическите размествания и постоянно надвисналия риск от ескалация на военните конфликти, които не са толкова далеч от България

Харалан Александров: ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се самоспаси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казусът "Баба Алино" постави под прожекторите решенията на институциите, действията и бездействията им, както и способността на държавата да дава ясни отговори.

"Съвсем основателно хората имат усещане, че живеем в много несигурен, много променлив и все по-опасен свят заради геополитическите размествания и постоянно надвисналия риск от ескалация на военните конфликти, които не са толкова далеч от България", коментира социалният антрополог Харалан Александров в предаването "Денят ON AIR".

Александров отбеляза и усещането, че части от страната ни са "окупирани и завзети от външни сили", което е "много изразено и започва да се засилва".

"Има всички основания, при тази парламентарна подкрепа, при тази геополитическа ситуация, да бъдат отиграни интелигентно картите, и както заяви премиерът Радев - да бъдат защитени националните интереси, но интелигентно, а не да бъдат обслужвани едни или други интереси", посочи Александров.

На въпрос каква е ролята на опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС, той отговори, че за ДПС е важен техният електорат.

По думите му хората от общностите желаят да бъдат защитени, но не само като етническа група в рамките на партията, а като граждани на България.

Александров коментира и оттеглянето на Йордан Цонев от политиката, като заяви, че това е нормално след изборна загуба.

"ДПС не е в добра форма и това е очевидно, но може би ще се вкара в такава. При ГЕРБ започна процесът. Делян Добрев се оттегли, върна се обаче Влади Горанов. Тези движения са на ключови фигури, които носят символна стойност", каза социалният антрополог.

По думите му ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се "самоспаси", като отбеляза, че за него е интересно как ще изглеждат "наследниците на всемогъщия лидер, който управляваше толкова години", визирайки Бойко Борисов.

"Радев може да му счупи рекорда, но силно се съмнявам", добави Александров.

Според него от ГЕРБ проявяват елемент на симпатия и съчувствие към "Прогресивна България" (ПБ) заради предизвикателствата, пред които е изправено управлението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    14 3 Отговор
    Герб ще се самоизяде отвътре

    22:23 23.06.2026

  • 3 Да,бе

    20 1 Отговор
    Социално антропологичен тюфлек...

    Коментиран от #7

    22:26 23.06.2026

  • 4 Гатьо Гатев

    20 3 Отговор
    Харалане,Харалане с Харизан сте най инфантилните анализатори......няма ли кой да ви каже че не ставате и омръзнахте на хората.....?

    22:27 23.06.2026

  • 5 Бахой

    19 0 Отговор
    Много плахо Харалани се присламчваш.
    Но ти си знаеш,щото харалани винаги добре се храни и винаги по-добре от лани!

    22:27 23.06.2026

  • 6 Мхм

    13 1 Отговор
    Този е гербав, но срещу заплащане. Нека да видим като му свършат кинитите от баце какво ще ляля. И за цветанка с джуките, баба коларова и пр. герб флигорни важи същото. Няма пАра...

    22:30 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не може да се спасите!

    14 1 Отговор
    Политически труп не се спасява, камо ли да се самоспаси.😄

    22:35 23.06.2026

  • 9 С ЕДНА ДУМА...........

    10 1 Отговор
    Б.О,К-Л,У.К !!!!!!!!

    22:35 23.06.2026

  • 10 ГЕРБмафи

    6 1 Отговор
    За целта дано ползват бетонен пояс!

    22:37 23.06.2026

  • 11 Нормално

    1 7 Отговор
    След един мандат на Радев ще му останат само купените гласове. Ще дойде нов спасител.

    Коментиран от #14

    22:39 23.06.2026

  • 12 Ще видите

    1 7 Отговор
    Радевите грешки и неможене да управлява ще върнат ГЕРБ на власт.

    22:42 23.06.2026

  • 13 Торбалане

    4 0 Отговор
    Калинке без диплома - чезеай, МА!

    22:43 23.06.2026

  • 14 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нормално":

    Може и да дойде нов спасител, но няма да е пожарникаря.😏

    22:44 23.06.2026

  • 15 Номенклатур

    2 0 Отговор
    Ще ти се . Ни позна този път . Просто се пребоядисват както го правеха преди 38 години. Да има вечно папкане за децата ненаядени.

    22:53 23.06.2026

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