Харалан Александров: ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се самоспаси

Казусът "Баба Алино" постави под прожекторите решенията на институциите, действията и бездействията им, както и способността на държавата да дава ясни отговори.

"Съвсем основателно хората имат усещане, че живеем в много несигурен, много променлив и все по-опасен свят заради геополитическите размествания и постоянно надвисналия риск от ескалация на военните конфликти, които не са толкова далеч от България", коментира социалният антрополог Харалан Александров в предаването "Денят ON AIR".

Александров отбеляза и усещането, че части от страната ни са "окупирани и завзети от външни сили", което е "много изразено и започва да се засилва".

"Има всички основания, при тази парламентарна подкрепа, при тази геополитическа ситуация, да бъдат отиграни интелигентно картите, и както заяви премиерът Радев - да бъдат защитени националните интереси, но интелигентно, а не да бъдат обслужвани едни или други интереси", посочи Александров.

На въпрос каква е ролята на опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС, той отговори, че за ДПС е важен техният електорат.

По думите му хората от общностите желаят да бъдат защитени, но не само като етническа група в рамките на партията, а като граждани на България.

Александров коментира и оттеглянето на Йордан Цонев от политиката, като заяви, че това е нормално след изборна загуба.

"ДПС не е в добра форма и това е очевидно, но може би ще се вкара в такава. При ГЕРБ започна процесът. Делян Добрев се оттегли, върна се обаче Влади Горанов. Тези движения са на ключови фигури, които носят символна стойност", каза социалният антрополог.

По думите му ГЕРБ не се нуждае от спасение, защото ще се "самоспаси", като отбеляза, че за него е интересно как ще изглеждат "наследниците на всемогъщия лидер, който управляваше толкова години", визирайки Бойко Борисов.

"Радев може да му счупи рекорда, но силно се съмнявам", добави Александров.

Според него от ГЕРБ проявяват елемент на симпатия и съчувствие към "Прогресивна България" (ПБ) заради предизвикателствата, пред които е изправено управлението.