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Назначиха нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Назначиха нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

2 Септември, 2026 12:19 702 9

  • георги пеев-
  • „холдинг бдж“ еад

Предстоящите процедурни стъпки изискват новоназначеният състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да проведе първо заседание, на което членовете ще изберат от своя състав кой ще заеме поста на изпълнителен директор

Назначиха нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев е назначен нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

В новия състав на Съвета на директорите на железопътния холдинг влизат доказани специалисти с богат опит в сферата на транспорта, финансите и управлението на големи инфраструктурни проекти:

Иван Личев – финансов и оперативен мениджър с над 30 години професионален опит в секторите на инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. Той притежава магистърска степен (M.Sc.) по електроника и автоматизация и следдипломна квалификация по международни икономически отношения от Техническия университет в София. В периода ноември 2019 г. – декември 2021 г. той е генерален мениджър на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, където успешно реализира мащабно преструктуриране на дружеството и оптимизация на структурата, като за две години възвръща пазарния му дял до над 50% в железопътния товарен транспорт в България.

Заемал е и редица други висши длъжности, включително главен финансов директор на „Български пощи“ ЕАД, главен финансов директор на „Българска енергетика“ АД, главен оперативен директор на „Dietsmann Energoremont Holding“ AD и председател на УС на „Енергоремонт холдинг“ АД. Иван Личев се присъединява към Съвета на директорите в качеството си на независим член съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия.

Кристиан Ваклинов – железопътен експерт с над 9-годишен професионален стаж в търговската дирекция на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, където заема длъжността главен експерт по проучване и анализ на качеството на услугата. Притежава магистърска степен по „Икономика на транспорта“ и бакалавърска степен по „Счетоводство“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Кристиян Ваклинов е популярен в общественото пространство с активната си гражданска дейност в защита на железопътния транспорт у нас. През 2013 г. той инициира кампанията за спасяване на Родопската теснолинейка Септември – Добринище и работи по възстановяването на вечерния влак Добринище – Якоруда. За приноса си е отличен като „Личност на годината“ в Пазарджик през 2014 г., бил е официален гост в Президентството като съвременен будител през 2018 г., а през 2021 г. е сред избраните 10 имена в класацията на БНР „Будител на годината“. През 2025 г. издава книга енциклопедия, посветена на историята на теснолинейката.

Инж. Кънчо Христов – строителен инженер с богат дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Завършил е като магистър по промишлено и гражданско строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София и е преминал специализация по бизнес мениджмънт в JICA (Осака, Япония). В периода септември 2012 г. – февруари 2016 г. Кънчо Христов управлява, изпълнява и отчита ключови европейски проекти в Община Казанлък на обща стойност над 200 милиона лева, включително етапите на проекта за „Интегриран градски транспорт“ и разширението на Градската пречиствателна станция за отпадни води на стойност 22.5 млн. лв. В частния сектор има богат опит като управител, съдружник и проектант на промишлени, търговски и военни обекти, сред които изграждането на над 50 бензиностанции (Shell, Amoco), първата централа на Raiffeisen Bank у нас, търговски центрове и хангарното стопанство на ВВС за военно-транспортните самолети Spartan.

Предстоящите процедурни стъпки изискват новоназначеният състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да проведе първо заседание, на което членовете ще изберат от своя състав кой ще заеме поста на изпълнителен директор. След разпределянето на функциите в съвета съответните документи ще бъдат внесени за официално вписване в Търговския регистър, като процедурата се очаква да отнеме няколко работни дни.

Със същата заповед на министъра на транспорта и съобщенията от длъжност са освободени досегашните членове на Съвета на директорите – доц. д-р Борислав Арнаудов, Георги Велков и д-р Людмил Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 0 Отговор
    Да попитам знаещите, назначиха ли онова недоразумение мъжът на Мая Манолова в кintex вече...

    12:23 02.09.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Няма пердета в тези лъскави влакове на БДЖ, че като те лупне някое паве, да не се мъчиш.

    12:24 02.09.2026

  • 3 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 0 Отговор
    АМАН ОТ ПАРКЕТНИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА УПРАВЛЯВАТ БДЖ.
    Разберете бе управляващи - тези не знаят от къде се качва в локомотив и как и ще управляват. Това са връзкари и послушковци. Жалко, че министъра започна добре но май започнаха да му посочват служителите. Жалко но факт.

    12:37 02.09.2026

  • 4 коментар

    4 0 Отговор
    Направо да отива да пази новитге мотриси от графити

    12:44 02.09.2026

  • 5 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    1 1 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ, НОВИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ДИРЕКТОРИ ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ:
    1. КРАМПОН И ТИРФОН
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    3 ГТК 140045-7 - КАКАВО Е ТОВА????
    4. Tads, Gabs, Eas ,Uikks, Iaghis, Iaiis - КАКВО Е ТОВА???

    12:46 02.09.2026

  • 6 Да питам

    3 0 Отговор
    А на Български пощи кога?

    Коментиран от #8

    12:57 02.09.2026

  • 7 Теслатъ

    3 0 Отговор
    БДЖ - Еднолично дружество, Холдинг..., туй кво шъ рече - държавну ли е, частно ли е, или по малку и от едното и другото!?

    13:14 02.09.2026

  • 8 мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да питам":

    не ни барай хранилката

    13:25 02.09.2026

  • 9 Специалист

    1 0 Отговор
    Много крадете бе

    13:52 02.09.2026

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