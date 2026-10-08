Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанието на Еврогрупата в Люксембург. На 9 октомври той ще се включи и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), съобщи Министерството на финансите.

В дневния ред на Еврогрупата са включени тенденциите във валутните курсове, годишният преглед на напредъка по Съюза на капиталовите пазари, ефективността на публичните финанси и влиянието на енергийните пазари върху икономиката на еврозоната.

Общ подход за финансовите пазари

На заседанието на ЕКОФИН ирландското председателство ще търси общ подход по пакет за пазарна интеграция и надзор. Пакетът е част от изграждането на Съюза на спестяванията и инвестициите в Европейския съюз.

Министрите ще обсъдят и доклад за конкурентоспособността на европейския банков сектор. Те ще получат информация за икономическите и финансовите последици от руската агресия срещу Украйна, както и за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Планът на Чехия и климатичното финансиране

В дневния ред е предвидено обсъждане на поуките от Европейския семестър 2026 г. Ще бъде разгледан и Националният средносрочен фискално-структурен план на Чехия за периода 2027–2030 г. с оглед на неговото одобрение.

Съветът ще приеме заключения за финансирането на борбата с изменението на климата преди конференцията на ООН, която ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия, Турция.

Финансовите министри вече обсъдиха бъдещето на финансовите иновации в Европа на неформалното заседание на ЕКОФИН през септември в Дъблин. В него участва и Гълъб Донев.

Източници: bta.bg