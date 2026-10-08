Светослав Бенчев: Свръхрегулирането в енергетиката е рецепта за катастрофа

Регулациите стават все повече, като понякога са полезни, но свръхрегулирането особено в тези сложи времена, е рецепта за катастрофа. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев (БПГА) по време на международната конференция „Енергиен алианс в ЦИЕ - Централна и Източна Европа заедно за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще“. Събитието се състои в „Гранд хотел София“, а организатор е БПГА.

Форумът е под егидата на Министерството на енергетиката, информира БТА.

По думите на Бенчев през последните години енергетиката стана част от разговорете на всички, като причината е, че цената на енергията и сигурността на доставките засягат пряко предприятията и хората.

Все по-близо сме до поставяне на невъзможни за изпълнение цели. С безпокойство констатираме, че тази политика ще продължи и за в бъдеще. Тези решения са взимани в повечето случаи без дейното участие на индустрията, каза той.

Според него нашият регион не може да си позволи да е само място за прилагане на решенията, защото тук има силна индустрия, а и хората очакват сигурна енергия на цена, която могат да си позволят.

Заради това искаме да говорим за енергиен преход с познаване на ефектите от всяко едно решение, отбеляза Бенчев.