СДС: Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават

СДС определи като „политическа нелепост“ спора около домашната ракия и домашното вино. В позиция партията заяви, че на фона на поскъпването на горивата и храните, международните конфликти и предстоящата президентска кампания политическите сили са насочили вниманието си към традиционни домашни производства.

„Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават“, заявиха от СДС. Партията определи противопоставянето като състезание за наградата „Дарвин“ и обвини „Прогресивна България“, че посяга на домашната ракия, а „Демократична България“ – на домашното вино.

Спорът за ракията беше предизвикан от проект на Министерството на финансите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. В публикуваните текстове са предвидени ограничения за съхранението на ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и за лицата, които могат да я държат. За физически лица е записана минимална глоба от 1000 евро при нарушение.

От „Прогресивна България“ отхвърлиха твърденията, че се забранява производството на домашна ракия за лична употреба. Депутатът Георги Петров заяви пред NOVA NEWS: „Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия“. По думите му целта е да се ограничи продажбата на алкохол с неясен произход, а предложенията тепърва могат да бъдат коригирани. По-късно депутатът Милен Трифонов също заяви, че хората могат да произвеждат и консумират домашна ракия в разумни количества.

В частта за домашното вино СДС твърди, че депутати от „Демократична България“ са предложили такса при продажба и регистрация на хората, които произвеждат вино от собствено грозде. Публикуваните медийни материали за подготвяните промени в сектора обаче описват предложения на Министерството на земеделието, сред които лимит от 500 литра годишно за вино, предназначено за семейна консумация.

Позицията на СДС не съдържа конкретна оценка за финансовия ефект от спорните мерки. Партията настоява политическият дневен ред да бъде насочен към доходите, цените и условията за живот, а не към допълнителни ограничения за домашното производство.