Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
СДС: Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават

СДС: Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават

8 Октомври, 2026 12:50 405 6

  • сдс-
  • домашна ракия-
  • домашно вино-
  • прогресивна българия-
  • демократична българия

Партията обвини „Прогресивна България“ и „Демократична България“, че поставят традиционни домашни производства в центъра на политическия дебат

СДС: Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СДС определи като „политическа нелепост“ спора около домашната ракия и домашното вино. В позиция партията заяви, че на фона на поскъпването на горивата и храните, международните конфликти и предстоящата президентска кампания политическите сили са насочили вниманието си към традиционни домашни производства.

„Ролята на партиите е да мислят как да подобряват живота на хората, а не да го вгорчават“, заявиха от СДС. Партията определи противопоставянето като състезание за наградата „Дарвин“ и обвини „Прогресивна България“, че посяга на домашната ракия, а „Демократична България“ – на домашното вино.

Спорът за ракията беше предизвикан от проект на Министерството на финансите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. В публикуваните текстове са предвидени ограничения за съхранението на ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и за лицата, които могат да я държат. За физически лица е записана минимална глоба от 1000 евро при нарушение.

От „Прогресивна България“ отхвърлиха твърденията, че се забранява производството на домашна ракия за лична употреба. Депутатът Георги Петров заяви пред NOVA NEWS: „Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия“. По думите му целта е да се ограничи продажбата на алкохол с неясен произход, а предложенията тепърва могат да бъдат коригирани. По-късно депутатът Милен Трифонов също заяви, че хората могат да произвеждат и консумират домашна ракия в разумни количества.

В частта за домашното вино СДС твърди, че депутати от „Демократична България“ са предложили такса при продажба и регистрация на хората, които произвеждат вино от собствено грозде. Публикуваните медийни материали за подготвяните промени в сектора обаче описват предложения на Министерството на земеделието, сред които лимит от 500 литра годишно за вино, предназначено за семейна консумация.

Позицията на СДС не съдържа конкретна оценка за финансовия ефект от спорните мерки. Партията настоява политическият дневен ред да бъде насочен към доходите, цените и условията за живот, а не към допълнителни ограничения за домашното производство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Костов

    9 0 Отговор
    подобри ли живота на българите като приватизира България?

    12:55 08.10.2026

  • 2 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    Да жУвей СДС-то! То от него останаха само двамата на снимката и те с вдигнатите си два пръста показват, че наистина са само двама!

    12:56 08.10.2026

  • 3 предложение

    2 0 Отговор
    Не само СДС МИСЛИ, те и другите партии МИСЛЯТ и от много МИСЛЕНЕ, виждаме до къде сме я докарале. Явно с МИСЛЕНЕ не става, нужно е нещо друго. Питайте историците, те са прочели за много начини заместващи МИСЛЕНЕТО!

    13:03 08.10.2026

  • 4 титани на мисълта

    1 0 Отговор
    О, Боже...Една ппатка мислила, мислила, па се удавила...

    13:11 08.10.2026

  • 5 ту-туу

    2 0 Отговор
    Аза парите от фондация костови къде отидоха да кажете б-к-у-и

    13:17 08.10.2026

  • 6 червен КРАДваньо

    0 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:23 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове