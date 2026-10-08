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Шишков пред студенти от УАСГ: Развитието на България ще зависи от вас

Шишков пред студенти от УАСГ: Развитието на България ще зависи от вас

8 Октомври, 2026 14:28 528 12

  • иван шишков-
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Регионалният министър отправи послание към възпитаниците на УАСГ да изградят силни знания и да контактуват с бизнеса, защото той е естествената стъпка към развитието им

Шишков пред студенти от УАСГ: Развитието на България ще зависи от вас - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Висшето образование в УАСГ е основата, благодарение на която ще можете да се развивате професионално и да градите своята кариера. Строителство ще има винаги, то е един от двигателите за развитието на България и от вас ще зависи да продължите развитието на страната ни.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия при откриването на инициативата „Дни на кариерата – Студентите посрещат бизнеса“ в сградата на учебното заведение.

Регионалният министър отправи послание към възпитаниците на УАСГ да изградят силни знания и да контактуват с бизнеса, защото той е естествената стъпка към развитието им. „Работете, учете и вярвайте, че сте избрали страхотни професии“, каза още арх. Шишков. И обърна внимание, че благодарение на преподавателите си студентите могат да получат необходимите познания и умения в направленията, които са избрали за свой професионален път.

Бъдещите специалисти имаха възможност да се запознаят и да установят контакти не само с множество представители на бизнеса, но и да се запознаят с работата на едни от най-важните държавни структури, които са част от системата на МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Геозащита – Плевен.

Министър Шишков в компанията на ректора на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова, главния секретар на университета инж. Мурад Тюрк и преподаватели посети всички щандове в рамките на кариерното изложение.

Сред официалните гости на събитието бяха проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на Съвета на настоятелите на УАСГ, инж. Георги Димитров – член на Съвета настоятелите, Капка Асенова – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, арх. Борислав Владимиров – председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, инж. Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Ивайло Банов – председател на КИИП на Регионална колегия – София – град, Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети, кметове на райони и техни представители.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Роби на Ционистите.Това ги чака.

    14:30 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    4 1 Отговор
    Нагледният пример в какво не трябва да се превръщат един ден.

    14:32 08.10.2026

  • 4 Оффф

    2 0 Отговор
    Не контактувайте с бизнеса,само ще ви ограби😂🤣🤣

    14:34 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ще Живеем !

    2 0 Отговор
    В Кокошарници !

    За Обитаване !

    14:39 08.10.2026

  • 8 Какъв Е Този ?

    2 0 Отговор
    Кафез ?

    14:41 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в кратце

    1 0 Отговор
    ректорКАТА на УАСГ трябва да е доц. д-р арх. Кичка Гутова – Каменова,или Скалистова.

    15:25 08.10.2026

  • 12 Студент в УАСГ

    1 0 Отговор
    УАСГ е пълен батак! Ректорката е станала като местен феодал. Кара ни със заповед, заедно с преподавателите да присъстваме на предизборна кампания на Йотова!
    Пълно е и с калинки в администрацията!

    15:43 08.10.2026

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