Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

Временен данък върху свръхпечалбите на банките в България може да донесе над €1 млрд. евро на бюджета и да помогне за намаляване на дефицита, без общо увеличение на корпоративния данък за банковия сектор. Това посочва председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в анализ за облагането на извънредната доходност на банките в Европейския съюз.
По думите му мярката трябва да бъде насочена не към цялата печалба на банките, а към доходността над предварително определена историческа норма на рентабилност. Дянков подчертава, че данъкът следва да има ясно определен краен срок и да не се превръща в постоянно увеличение на налозите.
Лихвената среда е увеличила доходите на банките
Като основна причина за ръста на банковите печалби след 2022 г. Дянков посочва промяната в лихвената среда. Повишаването на лихвите в Европа е увеличило приходите от кредити и други лихвоносни активи, докато лихвите по депозитите са нараствали по-бавно.
Тази разлика е довела до значително увеличение на нетния лихвен доход на банковия сектор. Според анализа високата доходност в голяма степен не е резултат от нови инвестиции, технологични подобрения или поемане на допълнителен предприемачески риск, а от промяната в макроикономическата и лихвената среда.
12 държави от ЕС вече са въвели допълнително облагане
Фискалният съвет посочва, че през последните години допълнително облагане на банковия сектор е въведено в 12 държави от ЕС. Сред тях са Белгия, Нидерландия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Словакия, Унгария, Испания и Италия.
Механизмите са различни – от данък върху свръхпечалбата или извънредния нетен лихвен доход до облагане на приходите и активите. Дянков дава Словения като пример за мярка, въведена след тежките наводнения през 2023 г., когато допълнителните приходи са били свързани с възстановяването на страната.„Временни извънредни приходи могат да финансират временни извънредни разходи“, посочва Дянков.
Мярката трябва да остане еднократна
Според председателя на Фискалния съвет временният характер на облагането ограничава дългосрочните икономически изкривявания и несигурността за инвеститорите. По оценката му еднократната мярка намалява риска от негативен ефект върху капитализацията на банките и кредитирането.
Дянков представя очакваните над 1 млрд. евро като възможен източник за свиване на бюджетния дефицит без повишаване на данъци с широка база. Към момента изявлението му е позиция в рамките на анализ, а не информация за вече въведен данък.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 700 000 държавни търтеи!
16:11 08.10.2026
2 Дефицит
нищо не може да оправи дефицита. Така е в полицията, съда, прокуратурата
с тлъстите заплати и нищоправене.
16:12 08.10.2026
3 Някой
16:14 08.10.2026
4 Хаха
Ама това ще се отрази на месечните такси на банките и пак обикновения гражданин ще пълни хазната
Коментиран от #7, #19
16:15 08.10.2026
5 Това...
16:19 08.10.2026
6 А бе
16:28 08.10.2026
7 хохохо до веселяка хаха
До коментар #4 от "Хаха":Очевидно ти е много весело. Това е защото си лековат и много, много не му мислиш, или не можеш. Симеон Дянков говори верни и полезни неща в случая. При средна официално обявена свръхпебалча от 580% месечно, ВЕДНЪЖ нанаситно лакомите банкери ще се бръкнат да се поопрами бюджета. ТОВА НЕ СЕ НУЖДАЕ от обсъждане!!!
16:45 08.10.2026
8 Това Не Ме Интересува !
Не Знам В Кой Джоб !
Ще Отидат !
Но Знам !
Че Се Вземат !
От Моя !
17:00 08.10.2026
9 Добро решение
И без това е пълно с банки.
17:13 08.10.2026
10 Не е очевидно кое е „свръхпечалба“.
17:14 08.10.2026
11 Коментар
Аргументът, че тя идва основно от промяната в лихвената среда, е спорен. Банката поема кредитен, ликвиден, капиталов и лихвен риск. Ако днес реализира по-висок марж, това не означава автоматично, че доходът е „незаслужен“ или че държавата може безболезнено да го изземе.
17:15 08.10.2026
12 Мнение
Трябва да се види формулата: каква е базовата печалба, каква „норма“ се приема, каква ставка се прилага и за кои банки. Без тези параметри €1 млрд. е по-скоро сценарий, отколкото надеждна бюджетна прогноза.
17:15 08.10.2026
13 Кривак
Банката не е абстрактен данъкоплатец. При по-висока данъчна тежест тя може да реагира с по-високи кредитни лихви, по-ниски депозитни лихви, по-високи такси или по-малко кредитиране. Това е особено важно, ако целта е да се намали дефицитът, но едновременно с това да не се навреди на икономическия растеж.
17:16 08.10.2026
14 Парадокс
Инвеститорите и банките вземат решения предварително. Ако държавата веднъж въведе извънреден налог върху печалбата, може да възникне очакване, че подобна мярка ще се повтори при следваща бюджетна нужда. Точно това може да увеличи цената на капитала.
17:17 08.10.2026
15 Роро
Данъците имат различни бази, ставки и цели. Испания, Италия, Унгария или Румъния имат различни банкови системи, лихвени маржове, капиталова структура и бюджетна ситуация. Самото „12 държави вече го правят“ е аргумент за възможност, не доказателство за ефективност.
17:17 08.10.2026
16 Проблематично
Ако дефицитът е трайно висок, €1 млрд. еднократен приход може да го намали само за една година. След това приходът изчезва, а разходите остават. Това е класическият проблем с използването на еднократни приходи за финансиране на постоянни разходи.
17:18 08.10.2026
17 Има една икономическа слабост
17:19 08.10.2026
18 Има една икономическа слабост
17:20 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Факти
18:00 08.10.2026
26 Факти
18:02 08.10.2026
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