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Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

8 Октомври, 2026 16:07 1 323 29

  • симеон дянков-
  • банкови свръхпечалби-
  • фискален съвет-
  • бюджетен дефицит-
  • банков данък

Председателят на Фискалния съвет предлага временна мярка върху печалбата над историческа норма, без общо увеличение на корпоративния данък

Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд. - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Временен данък върху свръхпечалбите на банките в България може да донесе над €1 млрд. евро на бюджета и да помогне за намаляване на дефицита, без общо увеличение на корпоративния данък за банковия сектор. Това посочва председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в анализ за облагането на извънредната доходност на банките в Европейския съюз.

По думите му мярката трябва да бъде насочена не към цялата печалба на банките, а към доходността над предварително определена историческа норма на рентабилност. Дянков подчертава, че данъкът следва да има ясно определен краен срок и да не се превръща в постоянно увеличение на налозите.

Лихвената среда е увеличила доходите на банките

Като основна причина за ръста на банковите печалби след 2022 г. Дянков посочва промяната в лихвената среда. Повишаването на лихвите в Европа е увеличило приходите от кредити и други лихвоносни активи, докато лихвите по депозитите са нараствали по-бавно.

Тази разлика е довела до значително увеличение на нетния лихвен доход на банковия сектор. Според анализа високата доходност в голяма степен не е резултат от нови инвестиции, технологични подобрения или поемане на допълнителен предприемачески риск, а от промяната в макроикономическата и лихвената среда.

12 държави от ЕС вече са въвели допълнително облагане

Фискалният съвет посочва, че през последните години допълнително облагане на банковия сектор е въведено в 12 държави от ЕС. Сред тях са Белгия, Нидерландия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Словакия, Унгария, Испания и Италия.

Механизмите са различни – от данък върху свръхпечалбата или извънредния нетен лихвен доход до облагане на приходите и активите. Дянков дава Словения като пример за мярка, въведена след тежките наводнения през 2023 г., когато допълнителните приходи са били свързани с възстановяването на страната.

„Временни извънредни приходи могат да финансират временни извънредни разходи“, посочва Дянков.

Мярката трябва да остане еднократна

Според председателя на Фискалния съвет временният характер на облагането ограничава дългосрочните икономически изкривявания и несигурността за инвеститорите. По оценката му еднократната мярка намалява риска от негативен ефект върху капитализацията на банките и кредитирането.

Дянков представя очакваните над 1 млрд. евро като възможен източник за свиване на бюджетния дефицит без повишаване на данъци с широка база. Към момента изявлението му е позиция в рамките на анализ, а не информация за вече въведен данък.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 700 000 държавни търтеи!

    11 1 Отговор
    Пълно е с нищоправещи калинки!

    16:11 08.10.2026

  • 2 Дефицит

    16 0 Отговор
    При заплата 4000 евра и 8000 военни във ВВС за 8 летящи машини,
    нищо не може да оправи дефицита. Така е в полицията, съда, прокуратурата
    с тлъстите заплати и нищоправене.

    16:12 08.10.2026

  • 3 Някой

    9 0 Отговор
    Хубаво ги облагате, но докога хотелите ще са на намалена ставка за ддс-то от пандемията? Някак отвсякъде се чудят как да ни оскубят, но хотелите са все на помощи и данъчни облекчения.

    16:14 08.10.2026

  • 4 Хаха

    14 2 Отговор
    Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

    Ама това ще се отрази на месечните такси на банките и пак обикновения гражданин ще пълни хазната

    Коментиран от #7, #19

    16:15 08.10.2026

  • 5 Това...

    9 0 Отговор
    ...са допълнителни данъци на работника, задължен да ползва всичко през банка....тези пари не падат от небето, това си е картел срещу мизерия работещ народ. Едните ни задължават със закон през банки, а другите били частни и независими банки и държавата не могла да им се бърка в политиката (на грабене)

    16:19 08.10.2026

  • 6 А бе

    5 0 Отговор
    Да праскат банките,че от сметката за превод на заплатата ако искаш да ги прехвърлиш в друга сметка да не е в картата голяма сума те цакат с такса

    16:28 08.10.2026

  • 7 хохохо до веселяка хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Очевидно ти е много весело. Това е защото си лековат и много, много не му мислиш, или не можеш. Симеон Дянков говори верни и полезни неща в случая. При средна официално обявена свръхпебалча от 580% месечно, ВЕДНЪЖ нанаситно лакомите банкери ще се бръкнат да се поопрами бюджета. ТОВА НЕ СЕ НУЖДАЕ от обсъждане!!!

    16:45 08.10.2026

  • 8 Това Не Ме Интересува !

    2 0 Отговор
    Защото !

    Не Знам В Кой Джоб !

    Ще Отидат !

    Но Знам !

    Че Се Вземат !

    От Моя !

    17:00 08.10.2026

  • 9 Добро решение

    0 0 Отговор
    На който не му харесва да се изнася от България.
    И без това е пълно с банки.

    17:13 08.10.2026

  • 10 Не е очевидно кое е „свръхпечалба“.

    2 0 Отговор
    Ако нормата се определи спрямо историческа рентабилност, изборът на базовия период е решаващ. Например ако се сравнява с години на ниски лихви, почти всяка сегашна печалба ще изглежда „извънредна“. Ако базата е по-широка, приходът може да е много по-малък.

    17:14 08.10.2026

  • 11 Коментар

    1 0 Отговор
    Високата печалба не е непременно икономическа рента.
    Аргументът, че тя идва основно от промяната в лихвената среда, е спорен. Банката поема кредитен, ликвиден, капиталов и лихвен риск. Ако днес реализира по-висок марж, това не означава автоматично, че доходът е „незаслужен“ или че държавата може безболезнено да го изземе.

    17:15 08.10.2026

  • 12 Мнение

    1 0 Отговор
    1 млрд. ЕВРО е много голямо число и изисква сериозна сметка.
    Трябва да се види формулата: каква е базовата печалба, каква „норма“ се приема, каква ставка се прилага и за кои банки. Без тези параметри €1 млрд. е по-скоро сценарий, отколкото надеждна бюджетна прогноза.

    17:15 08.10.2026

  • 13 Кривак

    1 0 Отговор
    Данъкът може да се прехвърли към клиентите.
    Банката не е абстрактен данъкоплатец. При по-висока данъчна тежест тя може да реагира с по-високи кредитни лихви, по-ниски депозитни лихви, по-високи такси или по-малко кредитиране. Това е особено важно, ако целта е да се намали дефицитът, но едновременно с това да не се навреди на икономическия растеж.

    17:16 08.10.2026

  • 14 Парадокс

    1 0 Отговор
    „Еднократен“ данък не означава непременно без последици.
    Инвеститорите и банките вземат решения предварително. Ако държавата веднъж въведе извънреден налог върху печалбата, може да възникне очакване, че подобна мярка ще се повтори при следваща бюджетна нужда. Точно това може да увеличи цената на капитала.

    17:17 08.10.2026

  • 15 Роро

    1 0 Отговор
    Сравнението с другите 12 държави от ЕС не доказва, че мярката е добра за България.
    Данъците имат различни бази, ставки и цели. Испания, Италия, Унгария или Румъния имат различни банкови системи, лихвени маржове, капиталова структура и бюджетна ситуация. Самото „12 държави вече го правят“ е аргумент за възможност, не доказателство за ефективност.

    17:17 08.10.2026

  • 16 Проблематично

    1 0 Отговор
    Най-важното: той представя временния данък като решение на структурен бюджетен проблем.
    Ако дефицитът е трайно висок, €1 млрд. еднократен приход може да го намали само за една година. След това приходът изчезва, а разходите остават. Това е класическият проблем с използването на еднократни приходи за финансиране на постоянни разходи.

    17:18 08.10.2026

  • 17 Има една икономическа слабост

    2 0 Отговор
    Има и една по-дълбока икономическа слабост: Дянков предполага, че държавата може сравнително точно да раздели банковата печалба на „нормална“ и „извънредна“. Това е много по-трудно, отколкото изглежда. Ако например високите печалби са следствие от трайна промяна в цената на капитала и структурата на банковия пазар, а не временен шок, тогава облагането им като „windfall profit“ става доста по-трудно за защита.

    17:19 08.10.2026

  • 18 Има една икономическа слабост

    1 0 Отговор
    Ключовият въпрос към Дянков не е „Защо да облагаме банките?“, а „Покажи ми точно как изчисли €1 млрд. и докажи, че това е рента, а не нормална възвръщаемост на капитала и поетия риск“. Ако тази част от анализа е слаба, цялата конструкция става много по-малко убедителна.

    17:20 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Факти

    1 0 Отговор
    Са сороски отпадъци!!!

    18:00 08.10.2026

  • 26 Факти

    1 0 Отговор
    Са гадни ционистки парцали!!!

    18:02 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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