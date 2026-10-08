Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

Временен данък върху свръхпечалбите на банките в България може да донесе над €1 млрд. евро на бюджета и да помогне за намаляване на дефицита, без общо увеличение на корпоративния данък за банковия сектор. Това посочва председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в анализ за облагането на извънредната доходност на банките в Европейския съюз.

По думите му мярката трябва да бъде насочена не към цялата печалба на банките, а към доходността над предварително определена историческа норма на рентабилност. Дянков подчертава, че данъкът следва да има ясно определен краен срок и да не се превръща в постоянно увеличение на налозите.

Лихвената среда е увеличила доходите на банките

Като основна причина за ръста на банковите печалби след 2022 г. Дянков посочва промяната в лихвената среда. Повишаването на лихвите в Европа е увеличило приходите от кредити и други лихвоносни активи, докато лихвите по депозитите са нараствали по-бавно.

Тази разлика е довела до значително увеличение на нетния лихвен доход на банковия сектор. Според анализа високата доходност в голяма степен не е резултат от нови инвестиции, технологични подобрения или поемане на допълнителен предприемачески риск, а от промяната в макроикономическата и лихвената среда.

12 държави от ЕС вече са въвели допълнително облагане

Фискалният съвет посочва, че през последните години допълнително облагане на банковия сектор е въведено в 12 държави от ЕС. Сред тях са Белгия, Нидерландия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Словакия, Унгария, Испания и Италия.

Механизмите са различни – от данък върху свръхпечалбата или извънредния нетен лихвен доход до облагане на приходите и активите. Дянков дава Словения като пример за мярка, въведена след тежките наводнения през 2023 г., когато допълнителните приходи са били свързани с възстановяването на страната.

Мярката трябва да остане еднократна

„Временни извънредни приходи могат да финансират временни извънредни разходи“, посочва Дянков.

Според председателя на Фискалния съвет временният характер на облагането ограничава дългосрочните икономически изкривявания и несигурността за инвеститорите. По оценката му еднократната мярка намалява риска от негативен ефект върху капитализацията на банките и кредитирането.

Дянков представя очакваните над 1 млрд. евро като възможен източник за свиване на бюджетния дефицит без повишаване на данъци с широка база. Към момента изявлението му е позиция в рамките на анализ, а не информация за вече въведен данък.

Източници: news.bg