Разследват служители на общинските паркинги във Варна. Подозренията са за събиране на такса „спокойствие”

„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”, съобщават от Нова телевизия.
Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да.........
Варненци, учете руски и украински, защото бъдещето ви е ясно!
16:27 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бургас1
16:48 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Задължително
17:17 08.10.2026
7 Портньi х
17:19 08.10.2026
8 Спиро
17:29 08.10.2026
9 Моряка
Коментиран от #10
18:06 08.10.2026
10 Да, по устна договорка
До коментар #9 от "Моряка":половината коли в синя зона са без никаква такса, по схема
18:13 08.10.2026