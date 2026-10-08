Новини
България »
Варна »
Разследват служители на общинските паркинги във Варна. Подозренията са за събиране на такса „спокойствие”

Разследват служители на общинските паркинги във Варна. Подозренията са за събиране на такса „спокойствие”

8 Октомври, 2026 16:11 812 10

  • общински паркинги-
  • варна-
  • разследване-
  • икономическа полиция-
  • такса спокойствие

Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит.

Разследват служители на общинските паркинги във Варна. Подозренията са за събиране на такса „спокойствие” - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”, съобщават от Нова телевизия.
Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.

Очаквайте подробности!


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да.........

    11 1 Отговор
    Във Варна корупцията и държавният рекет е на много високо ниво. Шампиони са по кражба идалавери! В добавка, Варна е завладяна от руско-украинската мафия. Все по-рядко се чува българска реч на плажовете, в МОЛ-овете, в Кауфланд ......
    Варненци, учете руски и украински, защото бъдещето ви е ясно!

    16:27 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бургас1

    6 0 Отговор
    Да дойдат и в Бургас! Тук щавят с богат арсенал. Паяк, колесарка, КАТ, Общинска полиция лепи стикери, слагат скоби. Имат места - капанчета, които изглежда не би трябвало да са забранени за паркиране, но общинските коли ги ползват. За тях няма санкция

    16:48 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Задължително

    7 0 Отговор
    Цалата ощинска ммафия на Варна ,трябва да е на топло.

    17:17 08.10.2026

  • 7 Портньi х

    5 0 Отговор
    Браво кмеъе, надмина ме в схемите

    17:19 08.10.2026

  • 8 Спиро

    5 1 Отговор
    Вие какво очаквате от Варна? Даже няколкко дена се чудех кога ще е следващия скандал в този град..

    17:29 08.10.2026

  • 9 Моряка

    1 0 Отговор
    За това ли междублоковите паркинги се напълниха с камиони,маршрутки и всякакви едрогабаритни твари?

    Коментиран от #10

    18:06 08.10.2026

  • 10 Да, по устна договорка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Моряка":

    половината коли в синя зона са без никаква такса, по схема

    18:13 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове