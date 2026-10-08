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ПП събра подписите за заседание за „Петричкия Ескобар“

ПП събра подписите за заседание за „Петричкия Ескобар“

8 Октомври, 2026 19:12 571 82

  • народно събрание-
  • продължаваме промяната-
  • илияна йотова-
  • огнян атанасов-
  • помилване

Заседанието е предложено за 13 октомври от 13:00 часа. Депутатите искат изслушване на ръководители от системата на затворите

ПП събра подписите за заседание за „Петричкия Ескобар“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен с прозвището „Петричкия Ескобар“. Под искането са се подписали депутати от ПП, „Демократична България“ и ГЕРБ.

Заседанието е предложено за 13 октомври от 13:00 часа. То ще бъде посветено на указа за помилване, издаден на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

Кого искат да изслушат депутатите

ПП настоява да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 г.

Въпросите са свързани с изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, използвани при процедурата по помилването. Депутатите искат да установят и дали инцидент от 16 ноември 2022 г. в затворническата болница е бил отразен и регистриран.

„Има необходимите подписи. Събрани са от три парламентарни групи – „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ“, заяви депутатът от ПП Велислав Величков.

По думите му трябва да се изясни и дали Комисията по помилванията е била уведомена за инцидента при оценката на поведението на Атанасов преди издаването на указа.

Величков обясни, че в искането не е включено изслушване на представител на Комисията по помилванията, тъй като съставът ѝ не е публично известен. ПП настоява да бъдат обявени имената на членовете на комисията и на медицинската комисия, както и мотивите към указите за помилване.

Повод за парламентарната инициатива станаха видеокадри от затворническата болница, на които се вижда участие на Атанасов във физически конфликт. Народното събрание предстои да разгледа случая чрез изслушване на отговорните ръководители от системата за изпълнение на наказанията.

Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg


София / България
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  • 6 мафиотова

    4 1 Отговор
    който гласува за мен ще му дам 5кг кока

    19:15 08.10.2026

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  • 16 Гост

    4 5 Отговор
    Жълтопаветниците да проверят комисиите по помилването - медицинска и правна кой колко е получил от "Ескобара" и след това да се заяждат с Йотова. Тя нито го е виждала, нито го е преглеждала! Вицето подписва готови документи! А ако "Ескобара" наистина беще толкова болен и псовисал в затвора тези пак щяха да я атакуват, че не проявила милост! Така,че поводи за заяждане и тако и вако!

    19:16 08.10.2026

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  • 33 Ескобар

    0 0 Отговор
    Само ме ядосвате,да правя по-големи дарения!

    19:19 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 60 така, така

    3 3 Отговор
    Надявам се ПП ще предоставят необходимите аргументи, че техния министър на правосъдието не е надскочил правомощията си, молейки президента да помилва въпросната личност.

    Тия не се умориха да прехвърлят своята отговорност на чужд гръб! За лъжите в декларациите на просто Кирчо не беше той виновен, някой го подписал, ама не е Ленчето (нищо, че на една от великите му измами беше точно тя). Героя с двата пръста чело, не скачал на нещастния разносвач и не се перчел, просто му уредил излизането от ареста (нищо, че неправомерно го прибраха там точно заради изблиците на великия депутат). Петроханци са най-смирените и екологично мислещи хорица и децата там са в пълна сексуална безопасност. Кафе в скута на Момчето не пили, но го изпраха с огромен ентусиазъм. И какво ли още не гледахме.
    Не мога да ги разбера тия, защо са превърнали излагацията в единственото, което правят

    19:35 08.10.2026

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  • 66 гледай

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":

    преди това да не са натикали в зандана твоите хора. Където и да пипнеш делата на сглобката си плаче за бая години. Няма нужда да ти казвам колко много българина обича да гледа как съдират кожата от властта, позволила си да краде.
    Да няма всенародни танци, че най-накрая политиците ги съдят за пипането в кацата с мед.

    19:39 08.10.2026

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  • 82 Емигрант

    0 0 Отговор
    ФАКТИ.БГ. СА ПРЕСТЪПНА МЕДИЙНА ГРУПА ВРЕДНА ЗА БЪЛГАРИЯ !

    20:15 08.10.2026

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