ПП събра подписите за заседание за „Петричкия Ескобар“

„Продължаваме промяната“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен с прозвището „Петричкия Ескобар“. Под искането са се подписали депутати от ПП, „Демократична България“ и ГЕРБ.
Заседанието е предложено за 13 октомври от 13:00 часа. То ще бъде посветено на указа за помилване, издаден на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.
Кого искат да изслушат депутатите
ПП настоява да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 г.
Въпросите са свързани с изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, използвани при процедурата по помилването. Депутатите искат да установят и дали инцидент от 16 ноември 2022 г. в затворническата болница е бил отразен и регистриран.„Има необходимите подписи. Събрани са от три парламентарни групи – „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ“, заяви депутатът от ПП Велислав Величков.
По думите му трябва да се изясни и дали Комисията по помилванията е била уведомена за инцидента при оценката на поведението на Атанасов преди издаването на указа.
Величков обясни, че в искането не е включено изслушване на представител на Комисията по помилванията, тъй като съставът ѝ не е публично известен. ПП настоява да бъдат обявени имената на членовете на комисията и на медицинската комисия, както и мотивите към указите за помилване.
Повод за парламентарната инициатива станаха видеокадри от затворническата болница, на които се вижда участие на Атанасов във физически конфликт. Народното събрание предстои да разгледа случая чрез изслушване на отговорните ръководители от системата за изпълнение на наказанията.
Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg
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6 мафиотова
19:15 08.10.2026
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16 Гост
19:16 08.10.2026
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33 Ескобар
19:19 08.10.2026
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60 така, така
Тия не се умориха да прехвърлят своята отговорност на чужд гръб! За лъжите в декларациите на просто Кирчо не беше той виновен, някой го подписал, ама не е Ленчето (нищо, че на една от великите му измами беше точно тя). Героя с двата пръста чело, не скачал на нещастния разносвач и не се перчел, просто му уредил излизането от ареста (нищо, че неправомерно го прибраха там точно заради изблиците на великия депутат). Петроханци са най-смирените и екологично мислещи хорица и децата там са в пълна сексуална безопасност. Кафе в скута на Момчето не пили, но го изпраха с огромен ентусиазъм. И какво ли още не гледахме.
Не мога да ги разбера тия, защо са превърнали излагацията в единственото, което правят
19:35 08.10.2026
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66 гледай
До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":преди това да не са натикали в зандана твоите хора. Където и да пипнеш делата на сглобката си плаче за бая години. Няма нужда да ти казвам колко много българина обича да гледа как съдират кожата от властта, позволила си да краде.
Да няма всенародни танци, че най-накрая политиците ги съдят за пипането в кацата с мед.
19:39 08.10.2026
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82 Емигрант
20:15 08.10.2026