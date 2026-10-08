Кирил Петков за КСНС: Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

Защо снишаването на Йотова и правителството създава огромни рискове за националната ни сигурност?
Русия атакува търговски кораби в нашата икономическа зона, за да затрудни износа на украинско зърно. А ние дори не смеем да назовем Кремъл!
Това написа във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.
Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“
Военните застраховки на корабите в Черно море вече са поскъпнали пет пъти само за две седмици. Корабособствениците започват да предпочитат маршрути през териториалните води на България и Румъния.
И тук е големият риск!
Когато Кремъл вижда тази страхлива реакция, защо да не атакува следващия кораб вече в нашите териториални води?
Тогава танкерите, доставящи петрол за „Лукойл“, могат да спрат да плават към България. И цената на снишаването ще я платим всички!
Вместо да мълчим, трябва ясно да посочим Русия, да поискаме засилено патрулиране на НАТО в Черно море по въздух, и да покажем, че подобни действия няма да останат без последствия. Така се предотвратява следващата атака, а не със снишаване!
Никога не съм харесвал поговорката „Преклонена главица сабя не я сече“.
Защото в международните отношения наведената глава не спира агресора. Тя го окуражава.
Не се наведохме, когато Кремъл ни изнудваше да плащаме газа в рубли. Отстояхме позицията си и днес България има алтернативни доставки от Азербайджан и завършена газова връзка с Гърция.
Не се поколебахме да изгоним 70 руски агента, работещи срещу българските интереси. Не се уплашихме и когато ни заплашваха.
Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Кифла
19:50 08.10.2026
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4 Киро
Коментиран от #21
19:52 08.10.2026
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6 Вашето мнение
Коментиран от #20
19:52 08.10.2026
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10 Хаха
19:53 08.10.2026
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16 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:54 08.10.2026
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22 Кочо
19:55 08.10.2026
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35 Тодар Живков
20:03 08.10.2026
36 Гост
Кирил Петков е един обикновен Мухльо, на когото никой не вярва...😁
Коментиран от #45
20:08 08.10.2026
37 Петков
20:09 08.10.2026
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40 Прасета
20:11 08.10.2026
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42 Оффф
20:12 08.10.2026
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45 Пиленца
До коментар #36 от "Гост":Ако се разровите поне малко да видите на кок са хотелите и кръчмите, на кой къде са му децата, в кой да обръчите от фирми, ще разберете, кои са екплоаторите ви от над 30 години. Но трябва да си извадите главата от пясъка. Или сте от тях?
20:13 08.10.2026
46 Ха,ха
20:13 08.10.2026
47 Неможач
20:17 08.10.2026
48 ДрайвингПлежър
LA FINITE
Коментиран от #50
20:19 08.10.2026
49 ДрайвингПлежър
LA FINITE
20:20 08.10.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #48 от "ДрайвингПлежър":Тъпак 399%
20:22 08.10.2026