Кирил Петков за КСНС: Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

Защо снишаването на Йотова и правителството създава огромни рискове за националната ни сигурност?

Русия атакува търговски кораби в нашата икономическа зона, за да затрудни износа на украинско зърно. А ние дори не смеем да назовем Кремъл!

Това написа във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.

Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

Военните застраховки на корабите в Черно море вече са поскъпнали пет пъти само за две седмици. Корабособствениците започват да предпочитат маршрути през териториалните води на България и Румъния.

И тук е големият риск!

Когато Кремъл вижда тази страхлива реакция, защо да не атакува следващия кораб вече в нашите териториални води?

Тогава танкерите, доставящи петрол за „Лукойл“, могат да спрат да плават към България. И цената на снишаването ще я платим всички!

Вместо да мълчим, трябва ясно да посочим Русия, да поискаме засилено патрулиране на НАТО в Черно море по въздух, и да покажем, че подобни действия няма да останат без последствия. Така се предотвратява следващата атака, а не със снишаване!

Никога не съм харесвал поговорката „Преклонена главица сабя не я сече“.

Защото в международните отношения наведената глава не спира агресора. Тя го окуражава.

Не се наведохме, когато Кремъл ни изнудваше да плащаме газа в рубли. Отстояхме позицията си и днес България има алтернативни доставки от Азербайджан и завършена газова връзка с Гърция.

Не се поколебахме да изгоним 70 руски агента, работещи срещу българските интереси. Не се уплашихме и когато ни заплашваха.

Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!