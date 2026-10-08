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Кирил Петков за КСНС: Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

Кирил Петков за КСНС: Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

8 Октомври, 2026 19:48 473 50

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Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!

Кирил Петков за КСНС: Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“ - 1
Снимка: БГНЕС
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Защо снишаването на Йотова и правителството създава огромни рискове за националната ни сигурност?

Русия атакува търговски кораби в нашата икономическа зона, за да затрудни износа на украинско зърно. А ние дори не смеем да назовем Кремъл!

Това написа във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.

Какво послание изпращаме? „Потапяйте кораби край България, ние ще си мълчим!“

Военните застраховки на корабите в Черно море вече са поскъпнали пет пъти само за две седмици. Корабособствениците започват да предпочитат маршрути през териториалните води на България и Румъния.

И тук е големият риск!

Когато Кремъл вижда тази страхлива реакция, защо да не атакува следващия кораб вече в нашите териториални води?

Тогава танкерите, доставящи петрол за „Лукойл“, могат да спрат да плават към България. И цената на снишаването ще я платим всички!

Вместо да мълчим, трябва ясно да посочим Русия, да поискаме засилено патрулиране на НАТО в Черно море по въздух, и да покажем, че подобни действия няма да останат без последствия. Така се предотвратява следващата атака, а не със снишаване!

Никога не съм харесвал поговорката „Преклонена главица сабя не я сече“.

Защото в международните отношения наведената глава не спира агресора. Тя го окуражава.

Не се наведохме, когато Кремъл ни изнудваше да плащаме газа в рубли. Отстояхме позицията си и днес България има алтернативни доставки от Азербайджан и завършена газова връзка с Гърция.

Не се поколебахме да изгоним 70 руски агента, работещи срещу българските интереси. Не се уплашихме и когато ни заплашваха.

Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Кифла

    16 4 Отговор
    въй , оскубал си брадата

    19:50 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киро

    15 4 Отговор
    Обикновен вербуван индивид.

    Коментиран от #21

    19:52 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    Аз искрено вярвам, че киро е преминал през казарма и ще се яви като наборник, веднага когато обявим война на Русия.

    Коментиран от #20

    19:52 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    3 0 Отговор
    А откъде карат петрол за рафинерията?

    19:53 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор
    Кире пак ли ръсиш това което нямаш Мълчи бе човек Една свястна приказка не си казал

    19:54 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кочо

    9 3 Отговор
    Просто Киро! Нещо чисто и просто като изкъпана петроханска лама!

    19:55 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тодар Живков

    0 1 Отговор
    "Да се снишим другари, ний сме мишки"!

    20:03 08.10.2026

  • 36 Гост

    6 1 Отговор
    "Какво послание изпращаме?..."- На кого- на онези, които есплоатират България, както им е угодно, или на онези, които ни заливат с цялата си помия вече 20 години, включително превърнаха корупцията в държавен приоритет, безнаказан!?
    Кирил Петков е един обикновен Мухльо, на когото никой не вярва...😁

    Коментиран от #45

    20:08 08.10.2026

  • 37 Петков

    3 7 Отговор
    Жалко че русофилското лоби свали един смел и честен български премиер.

    20:09 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Прасета

    1 4 Отговор
    Имаме едно пошло, корумпирани правителство целуващи задни части, на кого? Обществена тайна. Не мога да понеса, че имаме такива страхливци, и още повече генерал Страхливец!

    20:11 08.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Оффф

    2 1 Отговор
    Тоа па, тва са чужди кораби.

    20:12 08.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пиленца

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Ако се разровите поне малко да видите на кок са хотелите и кръчмите, на кой къде са му децата, в кой да обръчите от фирми, ще разберете, кои са екплоаторите ви от над 30 години. Но трябва да си извадите главата от пясъка. Или сте от тях?

    20:13 08.10.2026

  • 46 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Кире,само Челопеч да не ударят че не мое канадците да изнесат златото😂🤣🤣

    20:13 08.10.2026

  • 47 Неможач

    1 2 Отговор
    Некадърник изчезни!

    20:17 08.10.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Според всички проучвания на социологическите агенции твърдият електорат на ПП-ДБ за няколко месеца се увеличава от половин милион на 650 хиляди човека. Дори миналия ден в сайта факти имаше анализ за процента които са декларирали че ще гласуват и процентите за двойката Гюров -Кандев! Ето затова от коалицията ПП-ДБ не бързат с масовите грандиозни протести а изчакват края на зимата когато ще имат твърд електорат около милион. Като прибавим над 400 хиляди избиратели на ГЕРБ+ 105 хиляди на МЕЧ над 1.6 милиона Български граждани са в готовност да приключат и въдворят мунчо и кликата му в затвора до живот. Както не някой друг а самия лидер на "Възраждане" Костадинов точно установи че реално за ПБ на мунчо са гласували около 480 хил.човека. Останалите гласове които му се приписаха са от софтуера на машините и купения вот в цялата страна в ромските махали. Силен ,нокаутиращ удар в дзyрлата на мунчо боташа и олигархията зад него.
    LA FINITE

    Коментиран от #50

    20:19 08.10.2026

  • 49 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Според всички проучвания на социологическите агенции твърдият електорат на ПП-ДБ за няколко месеца се увеличава от половин милион на 650 хиляди човека. Дори миналия ден в сайта факти имаше анализ за процента които са декларирали че ще гласуват и процентите за двойката Гюров -Кандев! Ето затова от коалицията ПП-ДБ не бързат с масовите грандиозни протести а изчакват края на зимата когато ще имат твърд електорат около милион. Като прибавим над 400 хиляди избиратели на ГЕРБ+ 105 хиляди на МЕЧ над 1.6 милиона Български граждани са в готовност да приключат и въдворят мунчо и кликата му в затвора до живот. Както не някой друг а самия лидер на "Възраждане" Костадинов точно установи че реално за ПБ на мунчо са гласували около 480 хил.човека. Останалите гласове които му се приписаха са от софтуера на машините и купения вот в цялата страна в ромските махали. Силен ,нокаутиращ удар в дзyрлата на мунчо боташа и олигархията зад него.
    LA FINITE

    20:20 08.10.2026

  • 50 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ДрайвингПлежър":

    Тъпак 399%

    20:22 08.10.2026

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