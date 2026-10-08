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Два „Кугър“-а търсиха оцелели край потопения кораб в Черно море

Два „Кугър“-а търсиха оцелели край потопения кораб в Черно море

8 Октомври, 2026 20:20 855 14

  • черно море-
  • авиобаза крумово-
  • вертолети кугър-
  • спасителна операция-
  • потопен кораб

Два вертолета от авиобаза „Крумово“ претърсват района час и половина, но не откриват бедстващи хора

Два „Кугър“-а търсиха оцелели край потопения кораб в Черно море - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два вертолета „Кугър“ от авиобаза „Крумово“ излитат веднага след сигнала за инцидента с ударения и потопен кораб в Черно море. Екипажите са сред първите, достигнали до района, за да търсят бедстващи и оцелели, разказа бТВ.

Издирването продължава час и половина. Полетът се извършва при ниска скорост и ниска височина, за да може екипажите да наблюдават внимателно морската повърхност и предметите около мястото на инцидента.

От въздуха е локализирана част от поразения кораб. При приближаването са забелязани и различни по характер отломки от друг кораб.

„Явно свидетелство за трагедия“, казва подполковник Пламен Дончев, пилот от авиобаза „Крумово“.

Търсенето се провежда при добра видимост и спокойно море. В района е забелязан и разлив на петрол, което допълнително усложнява наблюдението на водната повърхност.

„Ние се фокусирахме върху всеки един предмет, за да открием евентуално бедстващи хора“, казва майор Светлозар Александров, борден спасител от авиобаза „Крумово“. По думите му, ако бъдат открити оцелели, задачата на екипажа е да ги евакуира.

Малко време за реакция

По време на операцията бордният инженер следи за безопасността на полета и за евентуални проблеми с машината. При полет на ниска височина и скорост времето за реакция при отказ е ограничено.

„Имаме малко време за реакция и трябва да се действа светкавично“, обяснява капитан Пламен Мицев, борден инженер от авиобаза „Крумово“.

Въпреки продължителното претърсване оцелели или бедстващи хора не са открити. Мисиите над водна повърхност не са ежедневна дейност за екипажите, но те провеждат редовни тренировки, за да могат да реагират при подобни операции.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потапяйте кораби

    5 1 Отговор
    край България, ние ще си мълчим! Изкуствените рифове са прекрасно нещо

    20:22 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха….

    4 5 Отговор
    Голямо търсене е паднало, сирийците не пасат трева и искат независимо разследване. Явно са им ясни матрьошките тук. Вероятно рашистите мама да имат база в Сирия.

    Коментиран от #5, #10

    20:48 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 686

    2 0 Отговор
    А какви са отломките от друг кораб?

    21:17 08.10.2026

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    A F16ките що не са излетели след Кугърите ?

    Коментиран от #11

    21:28 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Излетяха ама вече са над Грузия

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    защото са с голяма мощност и са подминали Черно море.

    21:44 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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