Ива Михайлова: Муцунски излъга, че имам възможност да се лекувам. Лекарите всеки път ми казват, че лечението няма как да бъде извършено тук

"Днес външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, по време на посещението си в София, излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония вследствие на катастрофата отпреди една година, в която аз съм жертва и съм блъсната в моята лента. А към момента съм обвинена без причина и без нито едно доказателство".
Това заяви Ива Михайлова в изявление през профила си във "Фейсбук".
"Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и мнение от петима лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам нужда от интервенция и последващо лечение. Рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в РСМ.
Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, a само България, Израел и Турция - също е спомената във всеки един документ, който аз съм предоставила в съда", посочва Ива Михайлова.
"Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, която е в съседния град Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, така че наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес", казва тя.
"А сега искам лично да ви попитам. Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово - идваха да строят вашата вила или на ваш близък? Отделно, кой е човекът, който пристигна на място произшествието няколко минути след катастрофата, не пусна да си тръгнат свидетелите, докато не изтрият всичките си снимки, които са направили от катастрофата и показват моята невинност, след което той остана насаме с полицията и техниците и направиха скицата по негово желание", пита Ива Михайлова във видеообръщението си.
По-рано днес външният министър на Северна Македония, който беше на посещение в София, заяви, че Михайлова ще бъде прегледана от наш екип, но че на съда не може да се влияе.
"Нашата здравна система предоставя адекватно и съвременно здравеопазване на всеки гражданин, защото бих искал да подчертая отново, че това е лице с двойно гражданство – човек, който има и македонско, и българско гражданство – както и на всеки друг, който се сблъсква със здравословни проблеми, включително на конкретното лице, за което говорите. Но тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, ние предложихме представители на здравните власти от вашата страна, медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос, да посетят нашата страна, добросъвестно, и да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение“, коментира Тимчо Муцински.
Източник: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъжко муцкоски
23:27 08.10.2026
2 Само СВО
23:34 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7, #30, #31
23:51 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пребледнелия Балет
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Ти не разбра ли че загиналия е починал в следствие на необезопасени метални пръти от скеле които от сблъсъка са го убили.. Второ ..те влизат в нейното платно и удрят колата на Ива.
Коментиран от #8, #23, #26
00:16 09.10.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Пребледнелия Балет":Как кола която е в другото платно и си кара направо влиза в твоето , бе? Имало в полицейска проверка и колите са намалявали. Само тази тъпа кифла с джуките не разбрала и тръгнала да изпреварва. Има експертиза. Изпотрепала хората и я защитавате, щото броила пари , за да си изкара български паспорт. Баща ѝ е мафиот и се издирва.
Коментиран от #11, #14, #18, #20, #21, #22
00:22 09.10.2026
9 Тимчо
00:23 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стенли
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Ти още , малко и ще кажеш , че има "македонски" език и "македонска" нация 🤯🚾🚽🇲🇰🚾🗑️
01:25 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стенли
01:31 09.10.2026
26 ти как разбра вероятно си бил е колата
До коментар #7 от "Пребледнелия Балет":и стига с тази ива голям PR някой наясно ли е в България колко сънародници има който не могат да се лекуват или нямат парите за това - та тръгнаха да оправят тази много се смях че белобрадова беше на пърия ред в македония без бодакова голям пропуск за либералните тротинетки от пп дб би трябвало да са двете и прокарат ЛГБЛТ В македонските училища
Коментиран от #40
02:28 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Абе
02:38 09.10.2026
29 С какво тоя урвор
04:11 09.10.2026
30 Търновец
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Вие сте анти Българист - Ива Михайлова не е убила никого и на нея няма връчен обвинителен акт а има няколко противоречиви експертизи и две от тях отричат Михайлова да е пресичала основата линия. А това което за пореден път правят някои власти в РСМ е психологически физически тормоз понякога физическо насилие и фалшиво правосъдие срещу Българи - и жертвите са десетки, това е системно насилие под различни форми на етническа основа. А в САЩ има юридически казус наречен class action lawsuit при който съдебна присъда в защита на няколко заявили потърпевши се валидира върху много други хора с близко оплакване - преди години няколко хора съдиха интернет фирма за несигурна електронна поща и аз получих запитване имам ли морални материални щети. Защо досега Българското правителство не е завело съдебно дело?
04:58 09.10.2026
31 Търновец
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Тюркяните са начело на опашка за Българско гражданство, а ако Български гражданин има нужда от медицинска помощ правителството е длъжно да я обезпечи. А Кюрдите отново се надигат и искат свободен Кюрдистан.
05:04 09.10.2026
32 амчи
Коментиран от #34, #38
07:02 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Αлфа Bълкът
До коментар #32 от "амчи":Като е задържана с отнети документи, как ще отиде до Сърбия?
08:19 09.10.2026
35 еми да идем
08:30 09.10.2026
36 Ккирип
08:47 09.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 айде нека си кажем истината
До коментар #32 от "амчи":Македонските не са й отнети. Но проблемът й е, че в Сърбия не може да остане и да се укрие, както си е намислила.
09:18 09.10.2026
39 я да се оправя
09:28 09.10.2026
40 Марсиански бот
До коментар #26 от "ти как разбра вероятно си бил е колата":Нали има свидетелски записки ,които са заплашвани от маймунския съд. Информирам се има и свимков материал на неубезопасеното скеле което е убило работника ...
09:52 09.10.2026