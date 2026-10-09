Д-р Николай Болтаджиев: Държавните болници се ползват с политически чадър

Държавните болници се ползват с политически чадър, а ръководствата им трябва да носят отговорност за злоупотребите с публични средства. За това настоя бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев в предаването "Денят ON AIR" по повод съмненията за фиктивно отчетени клинични пътеки в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Според него при доказани повторни нарушения договорът на лечебното заведение със Здравната каса трябва да бъде прекратен.

"Цялото ни здравеопазване е порочно", заяви д-р Болтаджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той настоя прокуратурата да провери не само предполагаемите злоупотреби, но и дали са налице основания за прекратяване на договора на болницата с НЗОК.

"Искам да видя прекратяване на договора. Ние сме правова държава, законът е такъв и трябва да се спазва."

Кой ще понесе отговорност за нарушенията?

Д-р Болтаджиев постави въпроса дали Министерството на здравеопазването като принципал ще потърси отговорност от ръководството на държавната болница.

По думите му средствата от клиничните пътеки постъпват в лечебното заведение и се разпределят между клиниките и за възнаграждения на персонала. Според него отчитането на фиктивни дейности изисква участието на множество служители и вероятно е ставало със знанието на ръководни кадри.

"Достатъчно е директорът да мине, за да види, че леглата не са пълни. Това става и с просто око. Тази зависимост на държавните болници от институциите и Министерството на здравеопазването е порочна и трябва да се ликвидира."

Той настоя да бъде проверена и заплатата на директора на УМБАЛ "Свети Георги", както и да се проследи дали ръководството ще понесе отговорност при доказване на нарушенията.

Защо проверките на НЗОК не са открили проблемите?

Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК попита защо предполагаемите нарушения не са установени при предишните проверки на болницата.

"Защо Касата не знае? Тя е правила десетки проверки на тази болница. Защо не е установено това в Пловдив?", попита той.

Болтаджиев обясни, че проверките се извършват както от районните здравноосигурителни каси, така и от националната. Те могат да бъдат планови или по сигнали, като в проверяващите екипи участват лекар и финансист.

По думите му НЗОК успешно установява нарушения и налага санкции на много лечебни заведения, но в системата съществува неравнопоставеност.

"Сериозни проверки Касата и сега прави, но има проблеми и в системата. Има чадър над държавните и политическите болници, те се разпределят политически", заключи д-р Болтаджиев.

Според него държавните и общинските болници трябва да бъдат преобразувани, за да се премахне политическата зависимост при управлението им.

Обвиненията за износ на скъпоструващи лекарства

По повод твърденията за схеми за износ на скъпоструващи лекарства д-р Болтаджиев заяви, че не знае точно как е действала предполагаемата схема.

Той обаче разкритикува министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за отправените обвинения, които според него засягат цялата лекарска общност.

"Демерджиев хвърли обвинения върху цялата здравна система, върху всички лекари. Това ми напомня за времето на Сталин и за "врага в бялата престилка". Знаем, че в държавата има много по-актуални проблеми от лекарите", коментира д-р Болтаджиев.