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Д-р Николай Болтаджиев: Държавните болници се ползват с политически чадър

Д-р Николай Болтаджиев: Държавните болници се ползват с политически чадър

9 Октомври, 2026 07:40 822 20

  • николай болтаджиев-
  • държавни болници-
  • политически чадър

"Достатъчно е директорът да мине, за да види, че леглата не са пълни. Това става и с просто око. Тази зависимост на държавните болници от институциите и Министерството на здравеопазването е порочна и трябва да се ликвидира.", коментира още бившият член на Надзорния съвет на НЗОК

Д-р Николай Болтаджиев: Държавните болници се ползват с политически чадър - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавните болници се ползват с политически чадър, а ръководствата им трябва да носят отговорност за злоупотребите с публични средства. За това настоя бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев в предаването "Денят ON AIR" по повод съмненията за фиктивно отчетени клинични пътеки в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.
Според него при доказани повторни нарушения договорът на лечебното заведение със Здравната каса трябва да бъде прекратен.

"Цялото ни здравеопазване е порочно", заяви д-р Болтаджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той настоя прокуратурата да провери не само предполагаемите злоупотреби, но и дали са налице основания за прекратяване на договора на болницата с НЗОК.

"Искам да видя прекратяване на договора. Ние сме правова държава, законът е такъв и трябва да се спазва."
Кой ще понесе отговорност за нарушенията?
Д-р Болтаджиев постави въпроса дали Министерството на здравеопазването като принципал ще потърси отговорност от ръководството на държавната болница.
По думите му средствата от клиничните пътеки постъпват в лечебното заведение и се разпределят между клиниките и за възнаграждения на персонала. Според него отчитането на фиктивни дейности изисква участието на множество служители и вероятно е ставало със знанието на ръководни кадри.

"Достатъчно е директорът да мине, за да види, че леглата не са пълни. Това става и с просто око. Тази зависимост на държавните болници от институциите и Министерството на здравеопазването е порочна и трябва да се ликвидира."

Той настоя да бъде проверена и заплатата на директора на УМБАЛ "Свети Георги", както и да се проследи дали ръководството ще понесе отговорност при доказване на нарушенията.
Защо проверките на НЗОК не са открили проблемите?
Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК попита защо предполагаемите нарушения не са установени при предишните проверки на болницата.

"Защо Касата не знае? Тя е правила десетки проверки на тази болница. Защо не е установено това в Пловдив?", попита той.

Болтаджиев обясни, че проверките се извършват както от районните здравноосигурителни каси, така и от националната. Те могат да бъдат планови или по сигнали, като в проверяващите екипи участват лекар и финансист.
По думите му НЗОК успешно установява нарушения и налага санкции на много лечебни заведения, но в системата съществува неравнопоставеност.

"Сериозни проверки Касата и сега прави, но има проблеми и в системата. Има чадър над държавните и политическите болници, те се разпределят политически", заключи д-р Болтаджиев.

Според него държавните и общинските болници трябва да бъдат преобразувани, за да се премахне политическата зависимост при управлението им.
Обвиненията за износ на скъпоструващи лекарства
По повод твърденията за схеми за износ на скъпоструващи лекарства д-р Болтаджиев заяви, че не знае точно как е действала предполагаемата схема.

Той обаче разкритикува министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за отправените обвинения, които според него засягат цялата лекарска общност.

"Демерджиев хвърли обвинения върху цялата здравна система, върху всички лекари. Това ми напомня за времето на Сталин и за "врага в бялата престилка". Знаем, че в държавата има много по-актуални проблеми от лекарите", коментира д-р Болтаджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВКК 5311

    16 1 Отговор
    Дрън, дрън. Държавните болници вършат неблагоприятната работа, лекуват всичко-тежки случаи, неосигурени и т.н., при частните далеч не е така!

    07:47 09.10.2026

  • 2 и как

    5 1 Отговор
    "според него" ще се прекрати договора със здравната каса на най голямата в страната болница.

    Коментиран от #13

    07:47 09.10.2026

  • 3 Некачествена Медицинска Услуга !

    6 0 Отговор
    На Висока Цена !

    07:48 09.10.2026

  • 4 Някоя си

    3 1 Отговор
    Абдал да не си помисли, че някой спира кражбите на Здравната каса! Не, досега рекета и кражбите вървяха към ГЕРБ и ПП/ДБ. Затова никой не ги закачаше, и наливаха все повече милиарди, за да има все повече за крадене. Да, ама гладните комунисти нямаха никакъв кяр от това. И сега ще ударят няколко болници, за да започне рекета да върви към БКП. После отново никой няма да закачат.

    07:49 09.10.2026

  • 5 Изпусна !

    3 0 Отговор
    ПЕРСОНАЛНА !

    Отговорност !

    Коментиран от #6

    07:50 09.10.2026

  • 6 И Не Само !

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изпусна !":

    Там !

    07:51 09.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    НЯМА ГОЛЯМА МУТРА В БЪЛГАРИЯ
    КОЯТО ДА СИ НЯМА ЧАСТНА БОЛНИЦА
    ....
    А НАЙ ГОЛЕМИЯ СРАМ ЗА СВЕТИЯ СИНОД Е ВЛАДИКАТА НИКОЛАЙ ПЛОВДИВСКИ КОЙТО
    Е В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
    НА НАЙ - ГОЛЯМАТА ВЕРИГА ЧАСТНИ БОЛНИЦИ
    .....
    ТАКА ДЕ - НЕ МОЖЕ ВЛАДИКАТА ДА СЕ ЛЕКУВА ЗАЕДНО СЪС СТАДОТО СИ В ДЪРЖАВНАТА БОЛНИЦА - ВСЕ ПАК Е ВЛАДИКА :)

    07:51 09.10.2026

  • 8 Да бе

    9 0 Отговор
    Едните с чадър,а другите с измама и увеличаване на телк-аджиите

    07:52 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗАЩО

    6 0 Отговор
    Не каже истината,че частните болници са държавен чадър и те са повече по брой от държавните и източват касата.Защо не се отделят в частен фонд и богатите да се лекуват там.Той е много фалшив,личи кое лоби защитава.

    08:06 09.10.2026

  • 12 Е, сега Демерджиев си свърши работата...

    5 0 Отговор
    но за какво оправдание се говори , " при повторно нарушение да се осъдят"
    тук става жъпрос за няколко милиона евро чиста кеажба от моите пари
    , това някакви оправдания в стил " комсомолска правда" ли е, или държавни злоопотреби!
    Арест , и безпристрастен съд , няма други извинения!
    За всички до един , без значение" на кой лъскат обувките"!

    08:07 09.10.2026

  • 13 договор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "и как":

    Много просто. Болтаджиев прекратява договора на болницата с Касата . След това сяда на входа на болницата , мери кръвно, преслушва сърце,бял дроб, преглежда, пише рецепти, лекува. До него подредени всички експерти от Касата и те така. Така хем ще свърши нещо полезно, хем ще му дойде акъла.

    08:10 09.10.2026

  • 14 По скоро...

    3 0 Отговор
    Частните болници се ползват от политически чадър....зад тях стоят едрия бизнес и политически интереси...а държавните са оставени на произвола на съдбата, държавата отдавна е абдикирала от тях...само трябва да се проследи пътя на парите и кои стои зад тях...почти няма печалба за властиимещите от държавните болници....просто да ги ожалиш частните болници...направо закривай всички държавни болници и които има пари да се лекува в частните...

    08:17 09.10.2026

  • 15 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Докато беше зам.директор на Здравната каса мълчиш и лап-аше рушвети,а сега ръси глупостите.Частните болници източната най-много пари от НЗОК и Българският народ.

    08:20 09.10.2026

  • 16 Ние пациентите

    1 0 Отговор
    Все си стоим под дъжда. И в частните също.

    08:27 09.10.2026

  • 17 Коментар

    0 0 Отговор
    Държавните болници имали политически чадър, частните болници имали финансов чадър. Ами то останаха няколко малки болници, които нямат никакъв чадър. Най-добре тях да накажем.

    08:31 09.10.2026

  • 18 Докторе

    0 0 Отговор
    От здравето на човека няма нищо по важно.Говорите за държавни болници,кажете нещо и за часните.Всички сте се наредили на опашка за источване на касата.

    08:34 09.10.2026

  • 19 Въй

    0 0 Отговор
    Д-р Николай Гайкаджиев: Държавните болници се ползват с политически чадъри,когато ходят на плаж,на морето.Носят си го със себе си.

    08:40 09.10.2026

  • 20 Да, да

    0 0 Отговор
    Частните също, особено еврейските.

    08:48 09.10.2026

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