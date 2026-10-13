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ДПС иска изслушване на трима министри за мантинелите

ДПС иска изслушване на трима министри за мантинелите

13 Октомври, 2026 11:02 737 9

  • дпс-
  • мантинели-
  • обществени поръчки-
  • политически чадър-
  • иван шишков

Партията поставя въпроси за обществени поръчки, индексация над 160% и евентуален политически чадър от МВР

ДПС иска изслушване на трима министри за мантинелите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС е внесла предложение Народното събрание да изслуша трима министри заради съмненията около обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Партията настоява да бъдат изяснени и твърденията за евентуален политически чадър над свързани с поръчките лица и фирми.

Пред депутатите са призовани да отговорят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Въпросите за обществените поръчки

По данни, цитирани от bTV, ДПС иска Донев и Шишков да дадат обяснения за съмненията за корупция при договорите за мантинели, както и за методиката на индексация по обществени поръчки. В позицията на партията се твърди, че при някои договори индексите са надхвърляли 160% от първоначалната стойност.

ДПС поставя и въпроса за твърдян натиск за монтиране на мантинели без договор, обществена поръчка и необходимите сертификати. Според партията натискът е бил оказан от Иван Шишков върху изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев, след което Кунев е подал оставка.

От ДПС заявяват, че искат „истината за схемата с мантинелите, порочните връзки и корупционни практики“ да бъде изяснена. Тези твърдения не представляват установени факти, а са част от позицията на парламентарната група.

Проверка за политически чадър

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е призован да отговори дали е проверявал честите посещения на съветник на министър-председателя Румен Радев в ловно стопанство край Девин и в хотели, собственост на Николай Иванов.

Николай Иванов е представян публично с прякора „Ники Мантинелата“ и е собственик на „Юпитер 05“ АД. В позицията на ДПС се твърди, че фирми, свързани с него, са договаряли обществени поръчки за над 900 млн. лева.

Партията настоява да се изясни дали по случая е действал „политически чадър“, под който са били прикривани действия на представители на властта и близки до тях фирми. От публикуваната информация не става ясно кога Народното събрание ще проведе изслушването и дали тримата министри ще бъдат поканени в една и съща пленарна процедура.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб

    11 2 Отговор
    са произвеждали и поставяли фалшивите мантинели най вероятно на тройни цени

    Коментиран от #8

    11:05 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    12 1 Отговор
    Всичко що е далавера, схема, кражба е дело на депесе и герп (делян дебелия и ортака му бойко "умния")

    Коментиран от #7

    11:13 13.10.2026

  • 5 Емил

    9 1 Отговор
    Ане може ли ДПС да сезират Европарламента че санкциониран по Магнитски най спокойно се разхожда в Българския парламент получава заплата която би трябвало да е запорирана и отвреме навреме си надига зурлата.За свинята пеевскистава въпрос,някой аконе е разбрал.

    11:17 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    4 а не е ли далавера ти да лъжеш оклеветяваш очерняш по сайтовете

    Коментиран от #9

    11:33 13.10.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "дпс-гроб":

    1 за разпространение на лъжи по сайтовете срещу държавата ни докога Аман от лъжци

    11:45 13.10.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Аз съм нормален, средностатистически бачкатор, герберасино и за мен далавера няма.....

    12:00 13.10.2026

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