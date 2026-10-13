ДПС иска изслушване на трима министри за мантинелите

Парламентарната група на ДПС е внесла предложение Народното събрание да изслуша трима министри заради съмненията около обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Партията настоява да бъдат изяснени и твърденията за евентуален политически чадър над свързани с поръчките лица и фирми.

Пред депутатите са призовани да отговорят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Въпросите за обществените поръчки

По данни, цитирани от bTV, ДПС иска Донев и Шишков да дадат обяснения за съмненията за корупция при договорите за мантинели, както и за методиката на индексация по обществени поръчки. В позицията на партията се твърди, че при някои договори индексите са надхвърляли 160% от първоначалната стойност.

ДПС поставя и въпроса за твърдян натиск за монтиране на мантинели без договор, обществена поръчка и необходимите сертификати. Според партията натискът е бил оказан от Иван Шишков върху изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев, след което Кунев е подал оставка.

От ДПС заявяват, че искат „истината за схемата с мантинелите, порочните връзки и корупционни практики“ да бъде изяснена. Тези твърдения не представляват установени факти, а са част от позицията на парламентарната група.

Проверка за политически чадър

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е призован да отговори дали е проверявал честите посещения на съветник на министър-председателя Румен Радев в ловно стопанство край Девин и в хотели, собственост на Николай Иванов.

Николай Иванов е представян публично с прякора „Ники Мантинелата“ и е собственик на „Юпитер 05“ АД. В позицията на ДПС се твърди, че фирми, свързани с него, са договаряли обществени поръчки за над 900 млн. лева.

Партията настоява да се изясни дали по случая е действал „политически чадър“, под който са били прикривани действия на представители на властта и близки до тях фирми. От публикуваната информация не става ясно кога Народното събрание ще проведе изслушването и дали тримата министри ще бъдат поканени в една и съща пленарна процедура.