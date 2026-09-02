„Възраждане“ пита: Има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров

Измина една година откакто се потвърди незаконното строителство в „Баба Алино“, но въпреки това до днес няма нито един осъден за случилото се там, каза Коста Стоянов от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна.
Искам да попитам какво направи по случая настоящият президент Илияна Йотова, какво направи кандидатът за президент Андрей Гюров и какво е свършил Румен Радев за тези близо 10 години на най-високите позиции в държавата като президент и настоящ министър-председател. Отговорът е нищо, посочи Стоянов.
За една година не видяхме нито едно действие, не чухме нито един отговор, който да съответства на задълженията на органите и институциите, въпреки огромния мащаб на този скандал, добави той.
Когато говорим за 104 незаконни постройки, трябва да си дадем сметка, че те не са се появили за една нощ. Тук не става въпрос за незаконен строеж, който някой е успял да направи, преди съответната институция да го установи, а говорим за строителство с огромен мащаб, за нанесени в кадастъра обекти, за документи, сделки и хора, които са плащали значителни суми за имоти, обясни Стоянов.
От "Възраждане" от самото начало твърдим, че„Баба Алино“ не може да бъде разглеждан просто като случай на незаконно строителство, извършено от един инвеститор. Мащабът на злоупотребите, липсата на реакции и опитите за прикриване показват наличие на цяла верига от лица в този скандал, в който са намесени общински и държавни служители, адвокати, нотариуси и дори политици и народни представители, каза депутатът. Ние искаме да знаем има ли длъжности лица, които са нарушили закона и ако има такива, защо за една година по-късно не виждаме резултат от действията на правоохранителните органи, заяви той.
Институциите не могат да твърдят, че не са разполагали с информация. Случаят е обсъждат в Комисията за контрол на службите, а по данните, с които разполагаме действията на украинската групировка КУБ са описвани в докладите на ДАНС. Затова днес никой на висок държавен пост не може да твърди, че не е знаел нищо. Знаели сте, но не сте направили нищо, каза Коста Стоянов.
Продължаваме да питаме има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров и ако има - откъде идва той. Защо при толкова установени обстоятелства и сериозни въпроси този човек продължава свободно да развива дейност в България, попита Стоянов.
"Възраждане" ще работи за това случаят "Баба Алино" да не бъде забравен. Ще следим действията на общината, институциите и прокуратурата, ще настояваме всички незаконни строежи да бъдат премахнати по предвидения в закона ред, заяви той. След една година въпросът вече не е дали държавата знае - тя знае, въпросът е защо не действа, допълни Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има
Коментиран от #22, #28
12:00 02.09.2026
2 Естествено че има,
се оказаха на място, тотално ангажирани и тотално 100% профи.
Останалите зяят, зяят докато докопат до Кокала (Властта) и се започва с Локумите, включително сегашният Премиер и бивш Президент Радев.
Коментиран от #23, #26
12:00 02.09.2026
3 Не само че има
Коментиран от #20
12:03 02.09.2026
4 койдазнай
Как си мислите, че някой ще построи нов град във Варна, без разрешение от ТИМ?!?
12:03 02.09.2026
5 И ние питаме,
12:03 02.09.2026
6 Над ислямистите
12:07 02.09.2026
7 Хасковски каунь
Коментиран от #9
12:08 02.09.2026
8 Шушляк
12:09 02.09.2026
9 В коя
До коментар #7 от "Хасковски каунь":посока?
12:09 02.09.2026
10 Ментата
12:09 02.09.2026
11 Чадър
12:10 02.09.2026
12 ТимБоклук
12:12 02.09.2026
13 Бегалиев
12:16 02.09.2026
14 Трябва
12:18 02.09.2026
15 Българин
12:20 02.09.2026
16 Васил
12:23 02.09.2026
17 По цял ден питат
Коментиран от #21, #25
12:25 02.09.2026
18 Фесебе
12:27 02.09.2026
19 Има-Има
12:28 02.09.2026
20 Али Баба не им дава паролата
До коментар #3 от "Не само че има":- "Сезам , събори се" или се правят , че не я знаят.
12:28 02.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мнение
До коментар #1 от "Има":Да, да, те и за "рускоговорящият" в България убил българка, писаха тук във Факти, НО съвсем "случайно" пропуснаха "незначителната" подробност, че убиецът е укра???!!!
Естествено, че има политически чадър над фашагите и терорягите в България!
Те всички масово се подкрепят!
Вижте урсулите, вижте зельо, вижте бг управляващите и управлявалите евроатлантици, все огромни престъпници, но пък казионните медии работят за тях, обяснявайки на народа, че свастиката от видеата на азовците било "дезинформация" и лъжа, нищо че и сащ в началото бяха забранили връзките с въпросните укри!
Не е случайно и признанието на Килъри Клинтън, че умишлено са спонсорирали радикалните групировки в близкия изток (т.нар. терористи), за да не може Русия да има влияние там!!!
Такава "демокрация" кипи в ръководствата на колективният запад, че ако изведнъж изчезнат , светът ще забрави за нацизма/фашизма и за тероризма!
12:37 02.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цомчо
12:49 02.09.2026
25 Нервиш ли се муци?
До коментар #17 от "По цял ден питат":За него ли искаш да гласуваш-))
12:51 02.09.2026
26 Тия тримата приличат на
До коментар #2 от "Естествено че има,":Крокодила Геня, Чебурашка и Попай Моряка..
Накратко - веселяци (анг)
12:55 02.09.2026
27 Буха ха
12:57 02.09.2026
28 Петър плет пере
До коментар #1 от "Има":пери Петре, пепри, по три пъти препирай демократичните западни пари..
12:58 02.09.2026
29 Фори
13:06 02.09.2026
30 Дзак
13:25 02.09.2026
31 !!!?
Затова новата власт на Мистър Кеш не смее да го пипне !
13:31 02.09.2026
32 Само че
13:36 02.09.2026
33 смях в залата
13:41 02.09.2026
34 Иван
13:42 02.09.2026
35 Възраждане пита:
13:44 02.09.2026