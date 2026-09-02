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„Възраждане“ пита: Има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров

„Възраждане“ пита: Има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров

2 Септември, 2026 11:56 1 024 35

  • „възраждане“-
  • политически чадър-
  • баба алино-
  • олег неврозов

За една година не видяхме нито едно действие, не чухме нито един отговор, който да съответства на задълженията на органите и институциите, въпреки огромния мащаб на този скандал

„Възраждане“ пита: Има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Измина една година откакто се потвърди незаконното строителство в „Баба Алино“, но въпреки това до днес няма нито един осъден за случилото се там, каза Коста Стоянов от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна.

Искам да попитам какво направи по случая настоящият президент Илияна Йотова, какво направи кандидатът за президент Андрей Гюров и какво е свършил Румен Радев за тези близо 10 години на най-високите позиции в държавата като президент и настоящ министър-председател. Отговорът е нищо, посочи Стоянов.

За една година не видяхме нито едно действие, не чухме нито един отговор, който да съответства на задълженията на органите и институциите, въпреки огромния мащаб на този скандал, добави той.

Когато говорим за 104 незаконни постройки, трябва да си дадем сметка, че те не са се появили за една нощ. Тук не става въпрос за незаконен строеж, който някой е успял да направи, преди съответната институция да го установи, а говорим за строителство с огромен мащаб, за нанесени в кадастъра обекти, за документи, сделки и хора, които са плащали значителни суми за имоти, обясни Стоянов.

От "Възраждане" от самото начало твърдим, че„Баба Алино“ не може да бъде разглеждан просто като случай на незаконно строителство, извършено от един инвеститор. Мащабът на злоупотребите, липсата на реакции и опитите за прикриване показват наличие на цяла верига от лица в този скандал, в който са намесени общински и държавни служители, адвокати, нотариуси и дори политици и народни представители, каза депутатът. Ние искаме да знаем има ли длъжности лица, които са нарушили закона и ако има такива, защо за една година по-късно не виждаме резултат от действията на правоохранителните органи, заяви той.

Институциите не могат да твърдят, че не са разполагали с информация. Случаят е обсъждат в Комисията за контрол на службите, а по данните, с които разполагаме действията на украинската групировка КУБ са описвани в докладите на ДАНС. Затова днес никой на висок държавен пост не може да твърди, че не е знаел нищо. Знаели сте, но не сте направили нищо, каза Коста Стоянов.

Продължаваме да питаме има ли политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров и ако има - откъде идва той. Защо при толкова установени обстоятелства и сериозни въпроси този човек продължава свободно да развива дейност в България, попита Стоянов.

"Възраждане" ще работи за това случаят "Баба Алино" да не бъде забравен. Ще следим действията на общината, институциите и прокуратурата, ще настояваме всички незаконни строежи да бъдат премахнати по предвидения в закона ред, заяви той. След една година въпросът вече не е дали държавата знае - тя знае, въпросът е защо не действа, допълни Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    7 19 Отговор
    от Путин!Финансират го!

    Коментиран от #22, #28

    12:00 02.09.2026

  • 2 Естествено че има,

    5 30 Отговор
    Единствено Кандев, Гюров, Дечев
    се оказаха на място, тотално ангажирани и тотално 100% профи.

    Останалите зяят, зяят докато докопат до Кокала (Властта) и се започва с Локумите, включително сегашният Премиер и бивш Президент Радев.

    Коментиран от #23, #26

    12:00 02.09.2026

  • 3 Не само че има

    38 2 Отговор
    политически чадър над украинската групировка КУБ и Олег Невзоров, но това и говори за огромната корупция на управляващите в българският парламент

    Коментиран от #20

    12:03 02.09.2026

  • 4 койдазнай

    39 0 Отговор
    Естестествено че има политически и държвен чадър над КУБ и Невзоров!
    Как си мислите, че някой ще построи нов град във Варна, без разрешение от ТИМ?!?

    12:03 02.09.2026

  • 5 И ние питаме,

    30 0 Отговор
    ама не казват

    12:03 02.09.2026

  • 6 Над ислямистите

    4 13 Отговор
    Възраждане,има ли чал ъъъ дър !

    12:07 02.09.2026

  • 7 Хасковски каунь

    16 1 Отговор
    Няма спасение и правосъдие. Затова всичко читаво се изнася от България

    Коментиран от #9

    12:08 02.09.2026

  • 8 Шушляк

    13 1 Отговор
    Има!Дъждобран !

    12:09 02.09.2026

  • 9 В коя

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    посока?

    12:09 02.09.2026

  • 10 Ментата

    11 1 Отговор
    Само да сте ми бутнали къщата.

    12:09 02.09.2026

  • 11 Чадър

    11 5 Отговор
    същият,като над Нефтохима и Камчия!

    12:10 02.09.2026

  • 12 ТимБоклук

    15 1 Отговор
    има чадър над тия дето ви плащат, групировката превзела Варна !!

    12:12 02.09.2026

  • 13 Бегалиев

    6 0 Отговор
    Шезлонг и таратор има ли?

    12:16 02.09.2026

  • 14 Трябва

    20 2 Отговор
    Незабавно разрушавсне и заличаване на украинския анклав! Невзоров и ко в затвора, останалите изгонване от България!

    12:18 02.09.2026

  • 15 Българин

    18 0 Отговор
    Абе във Варна будка за палачинки не може да отвориш без разрешение от ТИМ, а тия построили незаконен град!

    12:20 02.09.2026

  • 16 Васил

    12 0 Отговор
    Без чадър от политици Нап Данс и общината такъв град не може да се вдигне.

    12:23 02.09.2026

  • 17 По цял ден питат

    2 3 Отговор
    а не казват кандидата си за президент!Ако спечели,само ще пита!

    Коментиран от #21, #25

    12:25 02.09.2026

  • 18 Фесебе

    1 0 Отговор
    ако знае,да каже !

    12:27 02.09.2026

  • 19 Има-Има

    12 0 Отговор
    Има, има, и още как. Елате в община Приморски. Всички, които са замесени и отговорни уж ги дърпаха, викаха, разпитваха, а пак са си по местата и вършат същите далавери. Дори повече-като за последно.

    12:28 02.09.2026

  • 20 Али Баба не им дава паролата

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не само че има":

    - "Сезам , събори се" или се правят , че не я знаят.

    12:28 02.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Да, да, те и за "рускоговорящият" в България убил българка, писаха тук във Факти, НО съвсем "случайно" пропуснаха "незначителната" подробност, че убиецът е укра???!!!

    Естествено, че има политически чадър над фашагите и терорягите в България!
    Те всички масово се подкрепят!
    Вижте урсулите, вижте зельо, вижте бг управляващите и управлявалите евроатлантици, все огромни престъпници, но пък казионните медии работят за тях, обяснявайки на народа, че свастиката от видеата на азовците било "дезинформация" и лъжа, нищо че и сащ в началото бяха забранили връзките с въпросните укри!
    Не е случайно и признанието на Килъри Клинтън, че умишлено са спонсорирали радикалните групировки в близкия изток (т.нар. терористи), за да не може Русия да има влияние там!!!

    Такава "демокрация" кипи в ръководствата на колективният запад, че ако изведнъж изчезнат , светът ще забрави за нацизма/фашизма и за тероризма!

    12:37 02.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цомчо

    4 7 Отговор
    Израждане са пълни оли гофрени! ГЕРБ махна Портних, а Шиши - доверения си човек във Варна! Израждане пуска димки, за да се сетят за незаконната къща на Костя в Тюленово! И всички пригласят, вожда си - иначе гювеч ЙОК!

    12:49 02.09.2026

  • 25 Нервиш ли се муци?

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "По цял ден питат":

    За него ли искаш да гласуваш-))

    12:51 02.09.2026

  • 26 Тия тримата приличат на

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Естествено че има,":

    Крокодила Геня, Чебурашка и Попай Моряка..
    Накратко - веселяци (анг)

    12:55 02.09.2026

  • 27 Буха ха

    2 0 Отговор
    Докато тъпото стадо овце с претенции за народонаселение изразява несагласието си с безобразията като се снишава и жално блее, нищо няма да се промени.

    12:57 02.09.2026

  • 28 Петър плет пере

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    пери Петре, пепри, по три пъти препирай демократичните западни пари..

    12:58 02.09.2026

  • 29 Фори

    4 2 Отговор
    Куб е руска групировка .Невзоров е украйнец само по паспорт.Руснак е.Възраждане слага чадър над тях.Те са е общинския съвет на Варна.Като секна далаверата се озъбиха.

    13:06 02.09.2026

  • 30 Дзак

    0 0 Отговор
    Системен проблем!

    13:25 02.09.2026

  • 31 !!!?

    3 1 Отговор
    Копейкин търси под вола теле...като тарифата копейка отдавна трябваше да се сети, че украинския руснак от Одеса е под чадъра на КГБ³ !
    Затова новата власт на Мистър Кеш не смее да го пипне !

    13:31 02.09.2026

  • 32 Само че

    2 0 Отговор
    Невзоров е руснак с украински паспорт. Изпратен от Кремъл в Украйна да участва в изборите - т.е. Копейкин в Украйна. Възраждане рита срещу себеподобния си Копейкин.

    13:36 02.09.2026

  • 33 смях в залата

    1 0 Отговор
    Защо копейкин прехвърли луксозната си къща на майка си.

    13:41 02.09.2026

  • 34 Иван

    0 0 Отговор
    Естествено,че има.Знаем кой стои зад това.

    13:42 02.09.2026

  • 35 Възраждане пита:

    0 0 Отговор
    През кой месец е избухнала февруарската революция....

    13:44 02.09.2026

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