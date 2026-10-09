Станкушев за потъналия кораб: Не е бил пълен с пшеница. Каракачанов: Транспортирал е въоръжение

„Някой ден искам да видя кампании, в които да няма черна енергия и мръсотия. Най-отгоре на повърхността да са концепции, идеи, да има визионерство и да има стратегически поглед, вперен в далечното бъдеще.“

Това каза в „Тази сутрин“ по bTV Бойко Станкушев от Инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров.

„Сделките, които ще се извършат в последния момент, ще бъдат ориентирани главно към преливане на електорат от една политическа сила към друга. Чудно ми е как Бойко Борисов ще убеди на висок глас на втория тур, ако реши да го прави, избирателите на ГЕРБ да гласуват за Йотова, която не е чак толкова отявлена евроатлантичка в сравнение с Гюров. Това за мен е загадка и съм любопитен. Очаквам да видя как ще се случи“, коментира Станкушев.

По думите му в същото време е много интересно какво ще се случи по линията Радев-Йотова, защото „тя от доста време дава признаци, че се опитва да се еманципира и може би е успяла в една или друга степен.“

„Не смятам, че Илияна Йотова е в някаква форма на зависимост, за да се еманципира. Мисля, че отношенията между Йотова и Радев са колегиални. Девет години те бяха една президентска двойка“, коментира от своя страна Красимир Каракачанов от Инициативния комитет на кандидата за президент Илияна Йотова.

„Предполагам, че за това време са успели да изградят партньорски отношения. Няма нужда от някакви резки движения и скандали“, допълни той.

Атаките с дронове в Черно море

Относно ударите с дронове по два кораба в Черно море Станкушев заяви, че е очевидно, че корабът, който е потънал веднага, не е бил пълен с пшеница, защото „всеки ученик знае, че пшеницата е по-лека от водата.“

Красимир Каракачанов смята, че при атаката най вероятно става въпрос за руски дронове.

„Първо, защото единият кораб е натоварен с украинска пшеница и пътува към Босфора. От друга страна, другият кораб не е бил празен. Според мен той е бил пълен с някакво въоръжение. Няма как един кораб, ударен с няколко дрона, да потъне за три минути, ако отвътре не е експлоадирал“, на мнение е Каракачанов.

„Вижте, че няма никакви останки от него. Другият кораб трети ден стои на вода, въпреки че е ударен със същия брой дронове“, каза той.

Каракачанов обясни, че единият кораб е потънал на около 1000 метра. Точно в тази зона Черно море рязко от 100-150 метра пада на 1000 метра дълбочина. Затова, по думите му, е много трудно да се извади нещо, ако то само не изплува.

„Другият кораб обаче е на вода. Той може да бъде обследван много по-сериозно и според мен няма как тук да не се намерят някакви останки“, смята той.

„Тук важното е, че те са ударени в нашата изключителна икономическа зона, което прави инцидентите наистина много тревожни. Това, което обаче управляващият тандем Йотова-Радев трябва да направят, а ми се струва, че не са започнали, като страна членка на НАТО да поискат много бързо информация от партньорските служби“, заяви от своя страна Станкушев.

„Аз съм сигурен, че ако поискат, най-малкото американците ще им дадат веднага такава спътникова информация. Това е район на интензивни бойни действия, всичко се наблюдава под микроскоп“, допълни той.

„Сигурен съм, че президентът Ердоган много добре знае тази информация и я има вече. Ако Илияна Йотова се обърне към него, той ще я даде, защото си има интереси. Ердоган никога няма да се зарадва, ако Черно море остане руско“, смята Станушев.

„Че ще има нещо следващо, можете да бъдете сигурни, защото тази офанзива на Путин, на който му е паднало пердето точно на рождения му ден, тя ще продължи“, на мнение е Бойко Станкушев

„На КСНС и от едната, и от другата страна партиите издигат крайни тези. От едната страна ПП, ДБ, и ДПС обясняват как веднага правителството трябва да каже - това е Русия. От друга страна, имаме „Възраждане“, които казват: „Не, Украйна е взривила корабите. Ние трябва да прекратим всякакви отношения с Европейския сила, с НАТО и с Украйна.“ Аз мисля, че разумната позиция в тази ситуация е точно позицията и на президента, и на премиера. Логически на мен ми изглежда, че Русия има интерес тези кораби да бъдат потопени“, заяви Красимир Каракачанов.

„Ако погледнете официално и Русия, и Украйна отрекоха, че са съпричастни с това дело в Черно море. Няма и официална позиция нито на Турция, нито на Румъния, нито на Европейския съюз, нито на НАТО. Това означава, че да си „барабар Петко с мъжете“ и на гол тумбак да запасваш чифте пищови би било много глупаво. Докато не се докаже кой е прекият извършител, позицията и на премиера, и на президента е по-правилната, отколкото да се изхвърляме в едната или в другата посока“, на мнение е Каракачанов.

Той заяви, че и друго нещо прави впечатление. Двата кораба са собственост на турски частни фирми, а до момента турският президент Реджеп Ердоган не се е произнесъл категорично.

„Това показва нещо много просто. Една такава информация няма как да бъде извадена за 15 минути или за два часа. Тя трябва да бъде предоставена и анализирана. Виждате – Турция мълчи. Аз съм убеден обаче, че българското правителство в момента, в който тази информация се изясни, ще вземе съответните дипломатически мери“, смята Красимир Каракачанов.