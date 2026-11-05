Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

Красимир Каракачанов свърза загубата на Доналд Тръмп и Републиканската партия на междинните избори в САЩ с войната срещу Иран. В предаването „Лице в лице“ той заяви, че конфликтът е донесъл икономически загуби за страната и е повишил цените на горивата.
„Когато водиш една неуспешна война, защото войната срещу Иран беше неуспешна война, която води до икономически загуби за Съединените щати, води до повишаване на цените на горивата, няма как да те харесват избирателите“, коментира Каракачанов.
По думите му резултатът е бил очакван, макар и загубата на републиканците да е по-голяма от прогнозираното. Той посочи като фактор и избора на кандидати в традиционно републикански щати като Тексас и Айова. Според Каракачанов реакцията на Тръмп след вота не показва той да е признал публично причините за поражението си.
„Той се загуби заради неуспешната фиаско в Иран, това е“, заяви Каракачанов. Той допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс също е посочил войната като причина за изборната загуба на републиканците.
Конгресът може да влияе чрез бюджета
Каракачанов не очаква междинните избори да доведат до съществена промяна във външната политика на Вашингтон. Според него решенията се определят основно от президентската администрация, а не самостоятелно от Сената или Камарата на представителите.
Той посочи, че законодателната власт все пак може да ограничава действията на президента чрез бюджета. „Могат да отрежат пари, които той решава да харчи за нещо. Финансирането може да бъде контролирано“, обясни Каракачанов.
По думите му няма ясни основания да се очаква подобряване на отношенията между САЩ и Европа или промяна в американската позиция спрямо Украйна. Той припомни заявките на Тръмп за придобиване на Гренландия, напрежението с Канада, високите мита и военната операция във Венецуела.
Коментар за Илияна Йотова и войната в Украйна
Каракачанов заяви, че очаква от новия български президент Илияна Йотова „балансирана, умерена и много по-професионална политика“. Той посочи политическия ѝ опит, международните контакти и авторитета ѝ в европейските институции като основания за тази оценка. Илияна Йотова беше обявена за победител на президентските избори, проведени на 1 ноември 2026 г.
В разговора Каракачанов сравни реакциите на руското и американското общество към военните действия на техните президенти. „Разликата е дали губиш или печелиш войната“, каза той.
Каракачанов заяви, че Русия контролира около 25% от територията на Украйна и че руските войски продължават да напредват. Според него евентуална загуба на Владимир Путин може да доведе до сериозни вътрешнополитически последици. „Когато губиш войната, стават революции“, коментира той.
Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
19:29 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гошо
19:33 05.11.2026
4 Този пълничкия
19:34 05.11.2026
5 Заради дружбата с диктаторът Путин
Пак излъга Иване.
19:34 05.11.2026
6 Дик диверсанта
Който разпространява руска пропаганда би трябвало да знае какво го очаква .............
19:36 05.11.2026
7 така е каракачанке
вместо много по евтините грипен от швеция
и такива им дават да бръщолевят квото и другите от епопея на забравените
19:38 05.11.2026
8 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ
Веднъж слуга на Кремъл - винаги слуга на Кремъл.
19:38 05.11.2026
9 Не бе
19:38 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тръмп
Коментиран от #21
19:39 05.11.2026
12 И Киев е Руски
Германско-американският икономист Макс Оте също говори истината за украинския елит:
„Режимът на Зеленски: корумпиран, жесток, нечовешки.“
Германският политик Ерика Щайнбах призова отговорните да бъдат подведени под отговорност:
„Ако това е вярно, то е възмутително и трябва да има последствия.“
Френският журналист Дидие Майсто също отправи строго искане :
„Не само Зеленски трябва да отговаря, но и всички онези мръсници, които по телевизионните екрани в цяла Европа жертват стотици хиляди украинци и, седнали пред телевизионните камери с чаша шампанско, призовават за бой „до последния украинец
19:40 05.11.2026
13 Абе не ни занимавай
До коментар #10 от "И Киев е Руски":С кремълските измишльотини.
19:40 05.11.2026
14 Загуби
19:40 05.11.2026
15 Челси
19:41 05.11.2026
16 Колко ли тайни
19:42 05.11.2026
17 Фантома
19:44 05.11.2026
18 Хипотетично
макар и да спечели войната Сталин бе низвергнат от своите съпартийци посмъртно, което ще се случи и с диктатурата на Путин, независимо от изхода на украинската авантюра.
19:44 05.11.2026
19 Гост
19:44 05.11.2026
20 Агент
19:44 05.11.2026
21 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Тръмп":Той отдавна има шапката: "Make Russia great again"
19:44 05.11.2026
22 Тозз
Коментиран от #23
19:48 05.11.2026
23 Европеецът
До коментар #22 от "Тозз":Агент Иван наистина съвсем е оглупял...
Чудя се защо му дават въобще думата!
Присвоиха имотите на ВМРО и сега си гледат кефа!
ДС сър!
19:52 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И за това, че е
20:04 05.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Малеей
20:12 05.11.2026
28 Селянин
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Къде са сега Немцов и Навални спомни си Какво стана с готвача на Путин шеф на Вагнер и още много одичаний хора от ПутинТе само скачат от 7 етаж на блоковете
20:13 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.