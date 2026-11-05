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Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

5 Ноември, 2026 19:28 633 29

  • красимир каракачанов-
  • доналд тръмп-
  • войната в иран-
  • междинни избори-
  • украйна

Според него междинните избори няма да променят съществено външната политика на САЩ. Каракачанов очаква Конгресът да оказва натиск върху президента чрез бюджета

Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Красимир Каракачанов свърза загубата на Доналд Тръмп и Републиканската партия на междинните избори в САЩ с войната срещу Иран. В предаването „Лице в лице“ той заяви, че конфликтът е донесъл икономически загуби за страната и е повишил цените на горивата.

„Когато водиш една неуспешна война, защото войната срещу Иран беше неуспешна война, която води до икономически загуби за Съединените щати, води до повишаване на цените на горивата, няма как да те харесват избирателите“, коментира Каракачанов.

По думите му резултатът е бил очакван, макар и загубата на републиканците да е по-голяма от прогнозираното. Той посочи като фактор и избора на кандидати в традиционно републикански щати като Тексас и Айова. Според Каракачанов реакцията на Тръмп след вота не показва той да е признал публично причините за поражението си.

„Той се загуби заради неуспешната фиаско в Иран, това е“, заяви Каракачанов. Той допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс също е посочил войната като причина за изборната загуба на републиканците.

Конгресът може да влияе чрез бюджета

Каракачанов не очаква междинните избори да доведат до съществена промяна във външната политика на Вашингтон. Според него решенията се определят основно от президентската администрация, а не самостоятелно от Сената или Камарата на представителите.

Той посочи, че законодателната власт все пак може да ограничава действията на президента чрез бюджета. „Могат да отрежат пари, които той решава да харчи за нещо. Финансирането може да бъде контролирано“, обясни Каракачанов.

По думите му няма ясни основания да се очаква подобряване на отношенията между САЩ и Европа или промяна в американската позиция спрямо Украйна. Той припомни заявките на Тръмп за придобиване на Гренландия, напрежението с Канада, високите мита и военната операция във Венецуела.

Коментар за Илияна Йотова и войната в Украйна

Каракачанов заяви, че очаква от новия български президент Илияна Йотова „балансирана, умерена и много по-професионална политика“. Той посочи политическия ѝ опит, международните контакти и авторитета ѝ в европейските институции като основания за тази оценка. Илияна Йотова беше обявена за победител на президентските избори, проведени на 1 ноември 2026 г.

В разговора Каракачанов сравни реакциите на руското и американското общество към военните действия на техните президенти. „Разликата е дали губиш или печелиш войната“, каза той.

Каракачанов заяви, че Русия контролира около 25% от територията на Украйна и че руските войски продължават да напредват. Според него евентуална загуба на Владимир Путин може да доведе до сериозни вътрешнополитически последици. „Когато губиш войната, стават революции“, коментира той.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bntnews.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    13 1 Отговор
    Някой клоуни не се задържат дълго на сцената!

    19:29 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гошо

    17 2 Отговор
    Абе Радев , сложи го шкембе войводата пак да продава бг паспорти на косоварите. Толкова се стара за изборите . Човещинка .

    19:33 05.11.2026

  • 4 Този пълничкия

    15 2 Отговор
    какво общо има, защо го интервюирате? Това е агент с конспиративното име Иван, един доказан незнайко.

    19:34 05.11.2026

  • 5 Заради дружбата с диктаторът Путин

    16 2 Отговор
    Американците ненавиждат диктаторите.
    Пак излъга Иване.

    19:34 05.11.2026

  • 6 Дик диверсанта

    11 2 Отговор
    До агент иван:
    Който разпространява руска пропаганда би трябвало да знае какво го очаква .............

    19:36 05.11.2026

  • 7 така е каракачанке

    7 4 Отговор
    бг загуби милиарди заради прескъпите ф16 фърчила дето ги купи с наште пари
    вместо много по евтините грипен от швеция

    и такива им дават да бръщолевят квото и другите от епопея на забравените

    19:38 05.11.2026

  • 8 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ

    16 1 Отговор
    Агент Иван знае правилото и стриктно го спазва:
    Веднъж слуга на Кремъл - винаги слуга на Кремъл.

    19:38 05.11.2026

  • 9 Не бе

    4 3 Отговор
    заради Ива Михайлова и Пендиков!

    19:38 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп

    8 1 Отговор
    сменил шапката....

    Коментиран от #21

    19:39 05.11.2026

  • 12 И Киев е Руски

    2 11 Отговор
    Те се интересуват само от едно нещо - да прикрият мошениците си.“
    Германско-американският икономист Макс Оте също говори истината за украинския елит:
    „Режимът на Зеленски: корумпиран, жесток, нечовешки.“
    Германският политик Ерика Щайнбах призова отговорните да бъдат подведени под отговорност:
    „Ако това е вярно, то е възмутително и трябва да има последствия.“
    Френският журналист Дидие Майсто също отправи строго искане :
    „Не само Зеленски трябва да отговаря, но и всички онези мръсници, които по телевизионните екрани в цяла Европа жертват стотици хиляди украинци и, седнали пред телевизионните камери с чаша шампанско, призовават за бой „до последния украинец

    19:40 05.11.2026

  • 13 Абе не ни занимавай

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    С кремълските измишльотини.

    19:40 05.11.2026

  • 14 Загуби

    4 0 Отговор
    че закъсня Радецки с нафтата!

    19:40 05.11.2026

  • 15 Челси

    4 0 Отговор
    Минаха изборите и ударите спряха!

    19:41 05.11.2026

  • 16 Колко ли тайни

    5 0 Отговор
    издаде като МО?

    19:42 05.11.2026

  • 17 Фантома

    8 1 Отговор
    Каквото каже тоя да де чете наобратното.

    19:44 05.11.2026

  • 18 Хипотетично

    4 0 Отговор
    ✔️„Когато губиш войната, стават революции“, коментира той.✔️
    макар и да спечели войната Сталин бе низвергнат от своите съпартийци посмъртно, което ще се случи и с диктатурата на Путин, независимо от изхода на украинската авантюра.

    19:44 05.11.2026

  • 19 Гост

    7 1 Отговор
    Не само заради войната в Иран, Тръмпоча удави американците с Ниагарски водопад от тръмпизми!

    19:44 05.11.2026

  • 20 Агент

    7 0 Отговор
    Иван печели доживотен !

    19:44 05.11.2026

  • 21 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Той отдавна има шапката: "Make Russia great again"

    19:44 05.11.2026

  • 22 Тозз

    5 3 Отговор
    Красьо много разбира от американска политика. Копи пейства от четени вестници. Уникум бе.

    Коментиран от #23

    19:48 05.11.2026

  • 23 Европеецът

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тозз":

    Агент Иван наистина съвсем е оглупял...
    Чудя се защо му дават въобще думата!
    Присвоиха имотите на ВМРО и сега си гледат кефа!
    ДС сър!

    19:52 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И за това, че е

    7 1 Отговор
    путински агент

    20:04 05.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Малеей

    3 0 Отговор
    Колко е умен.

    20:12 05.11.2026

  • 28 Селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Къде са сега Немцов и Навални спомни си Какво стана с готвача на Путин шеф на Вагнер и още много одичаний хора от ПутинТе само скачат от 7 етаж на блоковете

    20:13 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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