Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

Красимир Каракачанов свърза загубата на Доналд Тръмп и Републиканската партия на междинните избори в САЩ с войната срещу Иран. В предаването „Лице в лице“ той заяви, че конфликтът е донесъл икономически загуби за страната и е повишил цените на горивата.

„Когато водиш една неуспешна война, защото войната срещу Иран беше неуспешна война, която води до икономически загуби за Съединените щати, води до повишаване на цените на горивата, няма как да те харесват избирателите“, коментира Каракачанов.

По думите му резултатът е бил очакван, макар и загубата на републиканците да е по-голяма от прогнозираното. Той посочи като фактор и избора на кандидати в традиционно републикански щати като Тексас и Айова. Според Каракачанов реакцията на Тръмп след вота не показва той да е признал публично причините за поражението си.

„Той се загуби заради неуспешната фиаско в Иран, това е“, заяви Каракачанов. Той допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс също е посочил войната като причина за изборната загуба на републиканците.

Конгресът може да влияе чрез бюджета

Каракачанов не очаква междинните избори да доведат до съществена промяна във външната политика на Вашингтон. Според него решенията се определят основно от президентската администрация, а не самостоятелно от Сената или Камарата на представителите.

Той посочи, че законодателната власт все пак може да ограничава действията на президента чрез бюджета. „Могат да отрежат пари, които той решава да харчи за нещо. Финансирането може да бъде контролирано“, обясни Каракачанов.

По думите му няма ясни основания да се очаква подобряване на отношенията между САЩ и Европа или промяна в американската позиция спрямо Украйна. Той припомни заявките на Тръмп за придобиване на Гренландия, напрежението с Канада, високите мита и военната операция във Венецуела.

Коментар за Илияна Йотова и войната в Украйна

Каракачанов заяви, че очаква от новия български президент Илияна Йотова „балансирана, умерена и много по-професионална политика“. Той посочи политическия ѝ опит, международните контакти и авторитета ѝ в европейските институции като основания за тази оценка. Илияна Йотова беше обявена за победител на президентските избори, проведени на 1 ноември 2026 г.

В разговора Каракачанов сравни реакциите на руското и американското общество към военните действия на техните президенти. „Разликата е дали губиш или печелиш войната“, каза той.

Каракачанов заяви, че Русия контролира около 25% от територията на Украйна и че руските войски продължават да напредват. Според него евентуална загуба на Владимир Путин може да доведе до сериозни вътрешнополитически последици. „Когато губиш войната, стават революции“, коментира той.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bntnews.bg