Георги Стойчев: Таксиметровите шофьори много скоро може да са без работа

Изкуственият интелект и роботиката ще засегнат почти всички професии, а таксиметровите шофьори могат да се окажат сред работещите, чиито работни места ще бъдат променени най-съществено. Това коментира изпълнителният директор на Институт „Отворено общество“ Георги Стойчев в предаването „Тази сутрин“ на bTV.

„Ефектът от изкуствения интелект тепърва ще се усеща на пазара на труда. Но според всички данни, които виждам, на практика са засегнати почти всички професии“, заяви Стойчев.

По думите му няма професии, които да са напълно защитени, с изключение на малък брой дейности. Сред тях той посочи работата на майстори и професиите, свързани с грижата за други хора. При останалите рискът се увеличава, когато към изкуствения интелект се добавят и технологиите за автоматизация и роботика.

Кои направления са свързани с високи доходи

„Ако сте таксиметров шофьор, много скоро може да се окажете без работа“, каза Георги Стойчев.

Стойчев посочи отбраната и сигурността като секторите с най-високи доходи сред завършилите висше образование. В тази група попадат професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“. Сред доходоносните области той включи още информационните и комуникационните технологии, тежката индустрия, енергетиката, металургията, добива и преработката на полезни изкопаеми, както и медицината.

Според него най-голям ръст на доходите през последните пет години се наблюдава при завършилите „Военно дело“. При информатиката и компютърните науки ръстът е най-малък, въпреки че направлението продължава да е сред тези с високи възнаграждения.

Незаети места по математика и военно дело

По данните, цитирани от Стойчев, около 30% от местата по държавна поръчка в професионалното направление „Математика“ остават незаети. Той определи специалността като търсена на пазара на труда, с високи доходи и практически нулева безработица.

Подобна е ситуацията и при „Военно дело“, където около една четвърт от местата остават свободни. В същото време завършилите направлението имат нулева безработица и високи доходи непосредствено след дипломирането си, каза Стойчев.

Според него през последните години е намалял броят на студентите, които избират икономика, но това се дължи и на големия брой места, предлагани от университетите в тази област.

Изборът на образование не е само въпрос на доходи

Стойчев призова младите хора да използват информацията за реализацията след завършване, но да се съобразяват и със собствените си способности и интереси.

„Човек трябва да преследва и мечтите си, а не да се ръководи единствено от очаквания доход и търсенето на пазара на труда“, коментира той.

По думите му рейтинговата система на висшите училища може да помогне при информирания избор. В същото време той подчерта, че професионалните перспективи не трябва да бъдат единственият критерий при избора на специалност.

Стойчев отбеляза още, че през последните 15 години във висшето образование е извършена значителна реформа, а всеки десети студент в България е чужденец.