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Георги Стойчев: Таксиметровите шофьори много скоро може да са без работа
  Тема: Икономика

Георги Стойчев: Таксиметровите шофьори много скоро може да са без работа

9 Октомври, 2026 10:39 983 19

  • изкуствен интелект-
  • пазар на труда-
  • образование-
  • висше образование-
  • георги стойчев

Според изпълнителния директор на Институт „Отворено общество“ роботиката допълнително увеличава риска за редица работни места

Георги Стойчев: Таксиметровите шофьори много скоро може да са без работа - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект и роботиката ще засегнат почти всички професии, а таксиметровите шофьори могат да се окажат сред работещите, чиито работни места ще бъдат променени най-съществено. Това коментира изпълнителният директор на Институт „Отворено общество“ Георги Стойчев в предаването „Тази сутрин“ на bTV.

„Ефектът от изкуствения интелект тепърва ще се усеща на пазара на труда. Но според всички данни, които виждам, на практика са засегнати почти всички професии“, заяви Стойчев.

По думите му няма професии, които да са напълно защитени, с изключение на малък брой дейности. Сред тях той посочи работата на майстори и професиите, свързани с грижата за други хора. При останалите рискът се увеличава, когато към изкуствения интелект се добавят и технологиите за автоматизация и роботика.

„Ако сте таксиметров шофьор, много скоро може да се окажете без работа“, каза Георги Стойчев.

Кои направления са свързани с високи доходи

Стойчев посочи отбраната и сигурността като секторите с най-високи доходи сред завършилите висше образование. В тази група попадат професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“. Сред доходоносните области той включи още информационните и комуникационните технологии, тежката индустрия, енергетиката, металургията, добива и преработката на полезни изкопаеми, както и медицината.

Според него най-голям ръст на доходите през последните пет години се наблюдава при завършилите „Военно дело“. При информатиката и компютърните науки ръстът е най-малък, въпреки че направлението продължава да е сред тези с високи възнаграждения.

Незаети места по математика и военно дело

По данните, цитирани от Стойчев, около 30% от местата по държавна поръчка в професионалното направление „Математика“ остават незаети. Той определи специалността като търсена на пазара на труда, с високи доходи и практически нулева безработица.

Подобна е ситуацията и при „Военно дело“, където около една четвърт от местата остават свободни. В същото време завършилите направлението имат нулева безработица и високи доходи непосредствено след дипломирането си, каза Стойчев.

Според него през последните години е намалял броят на студентите, които избират икономика, но това се дължи и на големия брой места, предлагани от университетите в тази област.

Изборът на образование не е само въпрос на доходи

Стойчев призова младите хора да използват информацията за реализацията след завършване, но да се съобразяват и със собствените си способности и интереси.

„Човек трябва да преследва и мечтите си, а не да се ръководи единствено от очаквания доход и търсенето на пазара на труда“, коментира той.

По думите му рейтинговата система на висшите училища може да помогне при информирания избор. В същото време той подчерта, че професионалните перспективи не трябва да бъдат единственият критерий при избора на специалност.

Стойчев отбеляза още, че през последните 15 години във висшето образование е извършена значителна реформа, а всеки десети студент в България е чужденец.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феичка

    13 2 Отговор
    Всеки може да остане без работа, няма свеещени животни!

    Коментиран от #11

    10:41 09.10.2026

  • 2 Ако ИИ Можеше !

    7 4 Отговор
    Да Замени !

    Професорите И Академиците !

    Науката !

    Щеше Да Бъде Друга !

    Но Явно Техния ИИ !

    Не Може да Стигне До Нивото !

    На Осъзнаването !

    На Това !

    10:45 09.10.2026

  • 3 Пълни

    8 4 Отговор
    Дивотии !

    10:45 09.10.2026

  • 4 Шишо бакшишо

    13 5 Отговор
    Само така си мислите.Касите за самотаксуване в Кауфланд стоят празни,всеки клиент иска да бъде обслужен от жив човек,не от машина.

    Коментиран от #8, #17

    10:51 09.10.2026

  • 5 Хаха

    10 4 Отговор
    В автономно такси не се качвам,не се знае къде ще му хрумне да се забие.

    11:00 09.10.2026

  • 6 Нещо Ново ?

    2 1 Отговор
    В Тази Пустиня ?

    11:06 09.10.2026

  • 7 Шаблонното Мислене !

    3 1 Отговор
    На ИИ !

    Ни Докара !

    До Това !

    Дередже !

    11:09 09.10.2026

  • 8 Но в кауфланд

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шишо бакшишо":

    Поне работи поне една каса за разлика от една друга верига която затваря всички каси сутрин и вечер без значение дали има хора или не. И дори се хвали с това по уредбата.

    11:16 09.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ТЕЗИ В ЛОМ КОГА ЩЕ ИМ ОПРАВЯТ КАСОВИТЕ АПАРАТИ,ЧЕ ЦИФРА,,ЛЕВ,, СТАНА ЦИФРА,, ЕВРО!ДЕРАТ ДО КОКАЛ БАБИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЗЕМАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

    11:16 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Но има

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Феичка":

    Свещенни крави , нали ?!?

    11:18 09.10.2026

  • 12 Бакшишите

    1 0 Отговор
    Не ги мислете. Фрашкани да с пари бол .

    11:19 09.10.2026

  • 13 Лю Жив зян

    1 0 Отговор
    Още преди 50 години японците прокарваха една програма за корабите да вървят без екипаж.Не става.Така стана и с Аполо -11 на кацането на Луната.Караха на автомат докато компютъра езпищя и Армстронг взе нещата в свои ръце.Иначе си оставяха там.Най-важно условие за цивилизацията е да има работни места.Народа да е зает.Образованието поради тази причина го направиха до 12 клас.Нищо не научават,но поне не са по улиците което е и целта.Тези уволнени таксиджии къде ще работят?Кой ще им гледа децата?

    Коментиран от #16

    11:20 09.10.2026

  • 14 батвесо

    1 0 Отговор
    Автономните таксита няма да лъжат в сметките и да искат бакшиши.

    11:29 09.10.2026

  • 15 батвесо

    4 0 Отговор
    А ако заменят сервитьорките в "Хепи" с роботи, направо ще се гръмна.

    11:30 09.10.2026

  • 16 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лю Жив зян":

    Преди 50 години , нямаше и цветни телевизори бе джанъм . какви роботики, ИИта и прочие. 50 години за теб са 5 000 години за технологията.

    11:50 09.10.2026

  • 17 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шишо бакшишо":

    Но докато всички вериги ,съгласувано го не го приложат в действие.Сега само се тества системата.Има явни признаци,че упоеното стадо все повече ползва този вид разплащане.Виждал съм лично, рано сутринта,как " модерни кифли" от новата " люпилня - джензи, или плаща с карта при касиера,или на безкасово плащане- един кроасан и две ябълки!? Ето кои слънчасали офф се,( защото те вече преобладават като клиенти) първо ще премахнат кеша,с мълчаливото си поведение - всичко само с карта или телефон,натам е предвидимо.В голандия масово се пазарува така- няма касиер,няма никой .Сам се обслужваш,сам маркираш,сам плащаш.Онова,което преди 25-30 г,би е изглеждало като Утопия,или третокласна голивудска боза, започва да се реализира

    11:52 09.10.2026

  • 18 73737377272

    0 0 Отговор
    Напротов , като дойде времето кога се спука балона всички ще разберем ,че ще е малък дела на ИИ и няма да е масово внедряването.Надуват се много ,но реалността ще покаже друго.

    11:57 09.10.2026

  • 19 Журналист си е диагноза

    0 0 Отговор
    Защо всекисе стреми да демонстрира остър дефицит на мисловна дейност! Терминът изкуствен интелект е измислен от канадски журналист - винаги и навсякъде е замесен журналист!!! Това си е софтуер, а изкуствен интелект няма и скоро няма да има, защото не знаем как работи мозъкът!
    Нататък си се образовайте сами - не съм ви длъжен!

    11:58 09.10.2026

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