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Тодор Тагарев: Защо адм. Емил Ефтимов не участва в изнесеното заседание на Военния комитет на НАТО в Киев?
  Тема: Украйна

Тодор Тагарев: Защо адм. Емил Ефтимов не участва в изнесеното заседание на Военния комитет на НАТО в Киев?

9 Октомври, 2026 11:20 813 33

  • украйна-
  • военни-
  • нато-
  • военен комитет-
  • адм. емил ефтимов

Генерал-майор Явор Матеев, военен представител в НАТО и ЕС, е участвал в заседанието

Тодор Тагарев: Защо адм. Емил Ефтимов не участва в изнесеното заседание на Военния комитет на НАТО в Киев? - 1
Снимка: Фейсбук/Генщаб на ЗСУ
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На 7 октомври 2026 г. Военният комитет на НАТО проведе изнесено заседание в Киев. Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов очевидно е получил заповед да НЕ участва в него. Любопитно е дали България изобщо е била представена.

Това написа във "Фейсбук" Тодор Тагарев.

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Допълнение: генерал-майор Явор Матеев, военен представител в НАТО и ЕС, е участвал в заседанието.

Което не означава, че отсъствието на началника на отбраната не е проблем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Щото трябваше другата лодка.

    11:21 09.10.2026

  • 2 Сюндюк

    43 2 Отговор
    В един момент Тагарев , Соломон Паси и Надежда Нейнски няма да са в безопасност никъде по света дори и у нас..!

    Коментиран от #16

    11:23 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    ОСТАВЯМ ВИ НА ВАС ДА СЕ ОПРАВЯТЕ С ТАГАРЕНКО , А АЗ ОТИВАМ ДА ПИША .
    ЩОТО ВИЕ МОЖЕ И ДА СТЕ АЙЛЯК , АМА АЗ ИМАМ БАШ ДЖУДЖЕ ЗА ТРИЧАНЕ - ПРОКУРОРА ЙВАЙЛО ПЕТРОВ ОТ СОФИЙСКА ГРАДСЙА ПРОКУРАТУРА .. ДО ПОНЕДЕЛНИ ТРЯБВА ДА СЪМ ГО ИЗТРИЧАЛ :)

    11:24 09.10.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    14 1 Отговор
    адмирал Контров що мина към ДПС навремето?...че и адмирали..

    11:24 09.10.2026

  • 6 Та га р 4ук,

    25 1 Отговор
    трябва да си по-тих от риба и по-нисък от тревата.Пре ателите до един в ЦС3!

    11:25 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тодоре,

    22 1 Отговор
    да те стигне Тодоре...

    11:28 09.10.2026

  • 11 Не участват рундаците

    2 18 Отговор
    в такива заседания. Не им трябват. Те си имат рундашки раздумки!

    11:29 09.10.2026

  • 12 матрос Бохос

    28 2 Отговор
    Нали затова напуска.Не есъгласен с подръжката с оръжие за Киев.И с право.Болшинството от народа категорично е на руска страна.Войната започна още през 2014г. с избиването на над 10 хиляди децС асимилиране по жесток начин на руското население.Помните ли това?Или спомените са размити от времето.Всичко това беше подклаждано от Европа.Война отгледана и предизвикана от Европа.Това е истината и друга няма.Нашите дупедавци забиха украинското знаме на балкона на софийското кметство.От това по-голям позор,здраве му кажи.Като се обърне палачинката не зная какъв курс ще поемат и кое знаме ще развеят вместо това.

    Коментиран от #24

    11:31 09.10.2026

  • 13 Мокой

    18 0 Отговор
    Адмиралът си даде оставката, тъй че е безполезно да участва.

    11:31 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой не казва

    26 2 Отговор
    От кога Украйна е в НАТО, та в Киев се водят заседания.

    11:32 09.10.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сюндюк":

    Следя коментарите Ви Изобщо не сте СЮНДЮК Много добре разбирате нещата България е люлка на либерализма Има да си живеят като бейове

    11:33 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    25 1 Отговор
    Тагаренко, а ти защо не си в окопите при Краматорск, а?

    11:35 09.10.2026

  • 20 Абе

    16 1 Отговор
    магарев стига си ревал

    11:38 09.10.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 15 Отговор
    Отново отиваме в канала.външната ни политика отново е пълен провал заради радев и подобните на него убавци.

    Коментиран от #27

    11:38 09.10.2026

  • 22 Надзирател

    14 2 Отговор
    Защо националния предател Тагарев още не е в затвора ?

    11:39 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Безродниците

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    нямате право на дума в България. Тя не е за продан като вас.

    Коментиран от #31

    11:47 09.10.2026

  • 28 Троян

    3 0 Отговор
    Щото ако го питат на какво е Адмирал няма да може да даде отговор

    11:48 09.10.2026

  • 29 Даката

    2 0 Отговор
    А Тагарев защо вече не чука камъни в някоя кариера!?

    11:52 09.10.2026

  • 30 Отпадъка Магарев

    2 0 Отговор
    Първо адмирала е в оставка и второ, чий ще го търси в Покрайнината? Тя не е член на НАТО!

    11:53 09.10.2026

  • 31 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Безродниците":

    Тоя диванен анализатор дори си пише името все едно се гордее със знанията си. Тия журналисти промиха мозъците на лумпените. Хора ( Стояне), ходете на училище и мислете с тия глави

    11:55 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 14/88

    1 0 Отговор
    путин си търси боя и ще гоп0лyчu

    11:57 09.10.2026

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