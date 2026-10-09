Тодор Тагарев: Защо адм. Емил Ефтимов не участва в изнесеното заседание на Военния комитет на НАТО в Киев?

На 7 октомври 2026 г. Военният комитет на НАТО проведе изнесено заседание в Киев. Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов очевидно е получил заповед да НЕ участва в него. Любопитно е дали България изобщо е била представена.
Това написа във "Фейсбук" Тодор Тагарев.
Допълнение: генерал-майор Явор Матеев, военен представител в НАТО и ЕС, е участвал в заседанието.
Което не означава, че отсъствието на началника на отбраната не е проблем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:21 09.10.2026
2 Сюндюк
Коментиран от #16
11:23 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОТО ВИЕ МОЖЕ И ДА СТЕ АЙЛЯК , АМА АЗ ИМАМ БАШ ДЖУДЖЕ ЗА ТРИЧАНЕ - ПРОКУРОРА ЙВАЙЛО ПЕТРОВ ОТ СОФИЙСКА ГРАДСЙА ПРОКУРАТУРА .. ДО ПОНЕДЕЛНИ ТРЯБВА ДА СЪМ ГО ИЗТРИЧАЛ :)
11:24 09.10.2026
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
11:24 09.10.2026
6 Та га р 4ук,
11:25 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тодоре,
11:28 09.10.2026
11 Не участват рундаците
11:29 09.10.2026
12 матрос Бохос
Коментиран от #24
11:31 09.10.2026
13 Мокой
11:31 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой не казва
11:32 09.10.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Сюндюк":Следя коментарите Ви Изобщо не сте СЮНДЮК Много добре разбирате нещата България е люлка на либерализма Има да си живеят като бейове
11:33 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе
11:35 09.10.2026
20 Абе
11:38 09.10.2026
21 стоян георгиев
Коментиран от #27
11:38 09.10.2026
22 Надзирател
11:39 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Безродниците
До коментар #21 от "стоян георгиев":нямате право на дума в България. Тя не е за продан като вас.
Коментиран от #31
11:47 09.10.2026
28 Троян
11:48 09.10.2026
29 Даката
11:52 09.10.2026
30 Отпадъка Магарев
11:53 09.10.2026
31 Хаха
До коментар #27 от "Безродниците":Тоя диванен анализатор дори си пише името все едно се гордее със знанията си. Тия журналисти промиха мозъците на лумпените. Хора ( Стояне), ходете на училище и мислете с тия глави
11:55 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 14/88
11:57 09.10.2026