Тодор Тагарев: Защо адм. Емил Ефтимов не участва в изнесеното заседание на Военния комитет на НАТО в Киев?

На 7 октомври 2026 г. Военният комитет на НАТО проведе изнесено заседание в Киев. Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов очевидно е получил заповед да НЕ участва в него. Любопитно е дали България изобщо е била представена.

Това написа във "Фейсбук" Тодор Тагарев.

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Допълнение: генерал-майор Явор Матеев, военен представител в НАТО и ЕС, е участвал в заседанието.

Което не означава, че отсъствието на началника на отбраната не е проблем.