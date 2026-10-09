Пеевски към Демерджиев: Нощем мисли за мен, не за съпругата си

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли твърденията на Иван Демерджиев за връзка между зачестилите бомбени заплахи и парламентарните изслушвания за полетите му. В кулоарите на Народното събрание той отправи иронични реплики към Демерджиев, съобщи Нова тв.

„За господина единственото, което мога да направя, е да му подаря един термометър. Явно е от температурата или жена му не го е завивала. Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, заяви Пеевски.

Повод за реакцията му станаха думи на Демерджиев по време на парламентарно изслушване. Той съобщи, че от юни са изпратени стотици заплашителни имейли до съдилища, университети, детски градини, летища и други институции.

Демерджиев посочи, че сигналите за поставени взривни устройства са се увеличавали в определени периоди. По думите му ръст е отчетен след изслушването му на 2 юли, когато е представил информация за пет полета на ръководител на парламентарна група. Като дни с рязко увеличение той посочи 3, 7 и 8 юли, както и периодите около последното си изслушване.

В същото време Демерджиев не представи доказателства за пряка връзка между полетите и изпращачите на заплашителните съобщения.

Пеевски обвини кабинета в опит да отклонява вниманието

Пеевски заяви, че правителството е притеснено от действията му и отправя обвинения срещу него.

„Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и ще продължа да изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което вършат“, каза лидерът на ДПС.

Той обвини управляващите и за високите цени и проблемите в страната. „Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да я управляват. И това всички го виждат“, заяви Пеевски.

На въпрос за евентуални контакти на представители на украинското ръководство с български институции и политически партии той отговори, че няма информация. По думите му тези въпроси трябва да бъдат отправени към премиера, който „дължи пълна информация какво прави правителството“.