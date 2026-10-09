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Пеевски към Демерджиев: Нощем мисли за мен, не за съпругата си

Пеевски към Демерджиев: Нощем мисли за мен, не за съпругата си

9 Октомври, 2026 11:13 765 22

  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • бомбени заплахи-
  • народно събрание

Лидерът на ДПС отхвърли твърденията за връзка между бомбените заплахи и парламентарните изслушвания за негови полети

Пеевски към Демерджиев: Нощем мисли за мен, не за съпругата си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли твърденията на Иван Демерджиев за връзка между зачестилите бомбени заплахи и парламентарните изслушвания за полетите му. В кулоарите на Народното събрание той отправи иронични реплики към Демерджиев, съобщи Нова тв.

„За господина единственото, което мога да направя, е да му подаря един термометър. Явно е от температурата или жена му не го е завивала. Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, заяви Пеевски.

Повод за реакцията му станаха думи на Демерджиев по време на парламентарно изслушване. Той съобщи, че от юни са изпратени стотици заплашителни имейли до съдилища, университети, детски градини, летища и други институции.

Демерджиев посочи, че сигналите за поставени взривни устройства са се увеличавали в определени периоди. По думите му ръст е отчетен след изслушването му на 2 юли, когато е представил информация за пет полета на ръководител на парламентарна група. Като дни с рязко увеличение той посочи 3, 7 и 8 юли, както и периодите около последното си изслушване.

В същото време Демерджиев не представи доказателства за пряка връзка между полетите и изпращачите на заплашителните съобщения.

Пеевски обвини кабинета в опит да отклонява вниманието

Пеевски заяви, че правителството е притеснено от действията му и отправя обвинения срещу него.

„Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и ще продължа да изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което вършат“, каза лидерът на ДПС.

Той обвини управляващите и за високите цени и проблемите в страната. „Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да я управляват. И това всички го виждат“, заяви Пеевски.

На въпрос за евентуални контакти на представители на украинското ръководство с български институции и политически партии той отговори, че няма информация. По думите му тези въпроси трябва да бъдат отправени към премиера, който „дължи пълна информация какво прави правителството“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще те допълня

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Ще стопят висящите сланини на Пеевски съвсем скоро. Стяга се примката около угоената му и мазна шия.

    Коментиран от #7

    11:19 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 14/88

    7 1 Отговор
    щом и двамата сте такива
    що да не мисли

    11:24 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Давай!

    4 6 Отговор
    Разбий ги!

    11:30 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Свободен

    11 3 Отговор
    То цяла България мисли за Пеевски и по-специално как да му открие изхода!

    11:32 09.10.2026

  • 13 Докъде я докараха

    9 5 Отговор
    Преследваният" шиши да им казва да спрат да ровят, защото ще стигнат до собствените си министри. Е нема такова падение. Оставка...

    11:33 09.10.2026

  • 14 Това е ЛИЦЕТО

    11 3 Отговор
    на депутатите - МАЛОУМНИК и ПРОСТАК ! Не е ли срамно г-да да имаме толкова прости депутати и да искаме да не сме най-бедни ?

    11:34 09.10.2026

  • 15 виктория

    5 0 Отговор
    айде при чичко филипов!!!

    11:36 09.10.2026

  • 16 Прав е!

    6 9 Отговор
    Ще стигнат до собствените си министри!
    Оставка!

    11:36 09.10.2026

  • 17 Уличник ! Толкова

    8 2 Отговор
    е просст този екземпляр, че не само е срам за политиците, но е срам за хомосапиенс изобщо, че има такъв представител !

    11:39 09.10.2026

  • 18 Гиги

    5 1 Отговор
    Че те опърли скоро.

    11:41 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако е така

    0 0 Отговор
    Значи поне един човек поставя благото на Родината на първо място. Хубаво ще е тая работа с теб да я докара докрая, и да те видим в прегръдките на момчетата с тежките присъди.

    11:48 09.10.2026

  • 21 Истината

    0 1 Отговор
    Дебелият и дума повече ме обелва за Румен Радев , страх го е вече сериозно какво ще му се случи и е напълнил гащите. Наложницата му чалга певачката как издържа това мазно туловище варху себе си то само две очи останалото Г....Ъ....З

    11:54 09.10.2026

  • 22 Витя

    0 0 Отговор
    Мисли да те опъне.

    11:57 09.10.2026

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