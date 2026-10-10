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Времето днес, прогноза за събота, 10 октомври: Топло на изток, дъжд на запад

Времето днес, прогноза за събота, 10 октомври: Топло на изток, дъжд на запад

10 Октомври, 2026 03:00 632 2

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В Западна България облачността ще е по-често значителна и на места ще превали. В Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност и слънчеви часове

Времето днес, прогноза за събота, 10 октомври: Топло на изток, дъжд на запад - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в събота ще се различава чувствително между западната и източната половина на страната. В Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност и до слънчево време. Над западните райони облачността ще бъде по-често значителна, а на места ще превали дъжд, предимно слаб.

„През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време“, посочва Националният институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата в събота вятърът временно ще отслабне, а по-късно ще се ориентира от изток-югоизток. Дневните температури ще се понижават, по-съществено в Западна България и по-слабо в източните райони.

В София максималната температура се очаква да достигне около 26 градуса, в Пловдив – около 29 градуса, а по Черноморието във Варна и Бургас – около 26 градуса. В неделя вятърът ще се усили в източната половина на страната, като прогнозата предвижда температурите там да се понижат по-слабо спрямо западните райони.

Източници: bta.bg


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:25 10.10.2026

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