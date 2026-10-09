Костадин Костадинов срещу Кирило Буданов: Визитата му е заплаха за България

Ще изпратя официално писмо днес до канцеларията на Министерски съвет, с което ще искам да бъда запознат с причината за посещението и какви точно разговори са водени с ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията си, посочи той и допълни, че на тях никой нищо не е казал. И не само на нас, и на другите политически сили подозирам, допълни Костадинов.

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„Неговото пристигане в България е съвпаднало почти с Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). На фона на това, че в КСНС се обсъждаха някакви формулировка за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на една от двете воюващи държави, за мен е проява на много тежко политическо лицемерие“, заяви Костадин Костадинов.

Според него за пореден път се поставя под заплаха сигурността на страната.

Разбирам защо премиерът Румен Радев крие визитата на Кирило Буданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса, коментира Костадинов.

Източник: www.bta.bg