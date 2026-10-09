Костадин Костадинов срещу Кирило Буданов: Визитата му е заплаха за България

Ще изпратя официално писмо днес до канцеларията на Министерски съвет, с което ще искам да бъда запознат с причината за посещението и какви точно разговори са водени с ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от БТА.
Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията си, посочи той и допълни, че на тях никой нищо не е казал. И не само на нас, и на другите политически сили подозирам, допълни Костадинов.
„Неговото пристигане в България е съвпаднало почти с Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). На фона на това, че в КСНС се обсъждаха някакви формулировка за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на една от двете воюващи държави, за мен е проява на много тежко политическо лицемерие“, заяви Костадин Костадинов.
Според него за пореден път се поставя под заплаха сигурността на страната.
Разбирам защо премиерът Румен Радев крие визитата на Кирило Буданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса, коментира Костадинов.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 стоян георгиев
Коментиран от #20, #49
12:24 09.10.2026
3 Кина
12:25 09.10.2026
4 Костадинов и Волгин
12:25 09.10.2026
5 Гост
12:25 09.10.2026
6 будаланов
12:25 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Заплахата за България
12:29 09.10.2026
9 Карбин Мартофски
До коментар #1 от "Сила":Мирчев, ти ли си ?
12:30 09.10.2026
10 бай Иван Джибрата
До коментар #1 от "Сила":Мирчееев, ти жив ли си бе ?
12:31 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Просто човек
12:32 09.10.2026
13 Делян Бей
До коментар #1 от "Сила":Голямата телесна маса не означава сила.
Коментиран от #16, #28
12:32 09.10.2026
14 Това е "патриотът"
12:33 09.10.2026
15 Историк
12:35 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пуси
12:37 09.10.2026
18 Буданов
12:38 09.10.2026
19 Делян Бей
До коментар #16 от "Сила":Мерси че се представи, нямаше нужда. Ясен си на всички...
12:39 09.10.2026
20 ТТТ
До коментар #2 от "стоян георгиев":Крадев е най- голямата заплаха. РуЗнаците играят с много и очевидно конкуриращи се полезни идиоти /по Ленин / или просто платени и зависими предатели т.е. не залагат само на един кон.
Коментиран от #32
12:39 09.10.2026
21 Направо съм отвратен
12:39 09.10.2026
22 Шерлок
Учудващо е, че няма още заведено дело срещу него за държавна измяна!
12:40 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Няма такъв паразит
Със здраве да си ги харчиш!!!
12:47 09.10.2026
27 Здрасти
12:47 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Надни чар
12:50 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
До коментар #20 от "ТТТ":За съжаление си много прав.
12:59 09.10.2026
33 У Сибира
12:59 09.10.2026
34 Има противоречие
13:00 09.10.2026
35 смях в залата
13:01 09.10.2026
36 Моля,
13:02 09.10.2026
37 Йода
13:05 09.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Всъщност
13:09 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пламен
13:12 09.10.2026
42 Защо допускате
Коментиран от #46
13:14 09.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 смях в залата
13:15 09.10.2026
46 стоян георгиев
До коментар #42 от "Защо допускате":Кои са доказани фашисти допускани у нас?
13:15 09.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 БУДАЛОФ
13:23 09.10.2026
51 А твоята
До коментар #48 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Как изглежда ?? Или е съпруг ?
13:24 09.10.2026
52 стоян георгиев
До коментар #47 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Геноцид? Арабите в Палестина са се увеличили десет пъти за 80години.я.провери какво значи геноцид.
13:24 09.10.2026
53 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
Коментиран от #55
13:25 09.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А СССР
До коментар #53 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":Като ни набута в Унгарските и Чехските събития ?А . тури цайсите и прочети историята !
13:27 09.10.2026
56 смях в залата
Коментиран от #58
13:28 09.10.2026
57 Брежнев
13:30 09.10.2026
58 стоян георгиев
До коментар #56 от "смях в залата":За всеки неокомунист тези които не са съгласни да бъдат окупирани от него са фашисти.не помниш ли че през комунизма това бе обвинение за всички различни?
13:30 09.10.2026
59 Шмекер Копейкин празнодумеца
13:30 09.10.2026
60 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Пешо Чебypaшката няма ли да подаде тон ?!
13:33 09.10.2026