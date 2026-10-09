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Костадин Костадинов срещу Кирило Буданов: Визитата му е заплаха за България
  Тема: Украйна

Костадин Костадинов срещу Кирило Буданов: Визитата му е заплаха за България

9 Октомври, 2026 12:22 1 637 60

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Неговото пристигане в България е съвпаднало почти със заседанието на КСНС, разкри лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов срещу Кирило Буданов: Визитата му е заплаха за България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще изпратя официално писмо днес до канцеларията на Министерски съвет, с което ще искам да бъда запознат с причината за посещението и какви точно разговори са водени с ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

Ние разбрахме за тази визита вчера, но трябваше да проверим информацията си, посочи той и допълни, че на тях никой нищо не е казал. И не само на нас, и на другите политически сили подозирам, допълни Костадинов.

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„Неговото пристигане в България е съвпаднало почти с Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). На фона на това, че в КСНС се обсъждаха някакви формулировка за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на една от двете воюващи държави, за мен е проява на много тежко политическо лицемерие“, заяви Костадин Костадинов.

Според него за пореден път се поставя под заплаха сигурността на страната.

Разбирам защо премиерът Румен Радев крие визитата на Кирило Буданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса, коментира Костадинов.

Източник: www.bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    38 82 Отговор
    Едва ли е по голяма заплаха за бг от проруската партия възраждане.

    Коментиран от #20, #49

    12:24 09.10.2026

  • 3 Кина

    25 52 Отговор
    Герб и Възраждане са едно и също..! 40 г гласуваме и само едни и същи боклуци...!

    12:25 09.10.2026

  • 4 Костадинов и Волгин

    36 74 Отговор
    да заплаха за България! Това са национални предатели, служещи на Путин и агресора Русия!

    12:25 09.10.2026

  • 5 Гост

    53 19 Отговор
    Даже и Сирия се скара на Мунчо и неговите неадекватни действия.

    12:25 09.10.2026

  • 6 будаланов

    34 10 Отговор
    дойдох да се срещна с агента на цру цвък асансьоров

    12:25 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Заплахата за България

    28 59 Отговор
    си ТИ с твойте русофили и опростачени симпатизанти, дори си заплаха за целия свят, защото самата простащина е заплаха навсякъде по света ! Простия народ който си повел и събрал с манипулция е заплаха особенно голяма и опасна, защото докато светът се развива и усъвършенства простащина се противопоставя на науката и прогреса !

    12:29 09.10.2026

  • 9 Карбин Мартофски

    36 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Мирчев, ти ли си ?

    12:30 09.10.2026

  • 10 бай Иван Джибрата

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Мирчееев, ти жив ли си бе ?

    12:31 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Просто човек

    8 40 Отговор
    Визитата му е възможност за България 🇧🇬✨🇺🇦

    12:32 09.10.2026

  • 13 Делян Бей

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Голямата телесна маса не означава сила.

    Коментиран от #16, #28

    12:32 09.10.2026

  • 14 Това е "патриотът"

    18 26 Отговор
    който най-безмилостно ограбва симпатизантите си чрез субсидии които трупа в банкови сметки за да ги "върне" на будалите на оня свят !

    12:33 09.10.2026

  • 15 Историк

    19 24 Отговор
    България се управлява от ДС-КГБ мафията, която се състои от национални предатели и това е най-голямата опасност за националната ни сигурност. Така е от 9.09.1944 г. Съдбата на България досега е решавана от предатели : съветския гражданин Георги Димитров, секретар на Коминтерна,дясна ръка на Сталин, 35 години от Тодор Живков, който 2 пъти предлага България на Москва и да стане част от СССР и който гордо обяви, че ДС е клон на КГБ. Част от българския народ иска това, т.е.това са колониални роби на Русия и нямат представа какво е родолюбие и Родина. От 1989 г. досега ДС-КГБ кадри управляват, това,което става сега е естествено продължение на антибългарската политика, ръководена от Москва. ДС е антидържавна сигурност, която третира родолюбивите българи като врагове на народа и досега иска народен съд и Белене, т.е. терор и беззаконие за несъгласните с тях и го пропагандира от трибуната на парламента копейката. Какво друго очаквате, драги българи?

    12:35 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пуси

    18 26 Отговор
    Костадинов се е почувствал заплашен да не изяде шамарите, хаха!!!

    12:37 09.10.2026

  • 18 Буданов

    15 17 Отговор
    Костя, в списъка си ми.

    12:38 09.10.2026

  • 19 Делян Бей

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Мерси че се представи, нямаше нужда. Ясен си на всички...

    12:39 09.10.2026

  • 20 ТТТ

    19 13 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Крадев е най- голямата заплаха. РуЗнаците играят с много и очевидно конкуриращи се полезни идиоти /по Ленин / или просто платени и зависими предатели т.е. не залагат само на един кон.

    Коментиран от #32

    12:39 09.10.2026

  • 21 Направо съм отвратен

    11 11 Отговор
    да разбера тук, че има толкова голямо количество в България празни глави и неразвити умствено човешки имитации които да вярват на един безумец и манипулатор, СРАМ ! Добре е все пак, че тези същества не познават срамът, в противен случай нямаше да се разбере, че съществуват !

    12:39 09.10.2026

  • 22 Шерлок

    14 15 Отговор
    Хм, на Копейкин не трябва да се дава исканата информация защото има опасност тя да бъде предадена на Москва!
    Учудващо е, че няма още заведено дело срещу него за държавна измяна!

    12:40 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Няма такъв паразит

    12 15 Отговор
    Костадинка, върви ли палата в Тюленово!!!
    Със здраве да си ги харчиш!!!

    12:47 09.10.2026

  • 27 Здрасти

    7 8 Отговор
    Коце....... ша му ядеш главата😄

    12:47 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Надни чар

    5 7 Отговор
    Колеги, Пияната ще изпрати ли от .. вкисналия борш и днес?

    12:50 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "ТТТ":

    За съжаление си много прав.

    12:59 09.10.2026

  • 33 У Сибира

    5 8 Отговор
    Ай заминавай в Сибир, продажник долен!!!

    12:59 09.10.2026

  • 34 Има противоречие

    6 12 Отговор
    Възраждане е ЗАПЛАХА за националната сигурност на България!

    13:00 09.10.2026

  • 35 смях в залата

    4 10 Отговор
    Докога ще търпим Костадинов да работи открито за Москва?

    13:01 09.10.2026

  • 36 Моля,

    5 5 Отговор
    не коментирайте рундьо, ваганин, пинковица. Свещени крави!

    13:02 09.10.2026

  • 37 Йода

    5 6 Отговор
    Коцето дори не си заслужава да се коментира.

    13:05 09.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Всъщност

    5 5 Отговор
    КОСТАДИНОВ - Възраждане - Заслужава си да се гласува за тях ! 👍

    13:09 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пламен

    4 3 Отговор
    Коце , бегай да пазиш имотите в Тюленово и Костадиново от Буданов. :)

    13:12 09.10.2026

  • 42 Защо допускате

    3 3 Отговор
    доказани фашисти в страната ни?

    Коментиран от #46

    13:14 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 смях в залата

    3 2 Отговор
    Кой ни заплашва заради Буданов?

    13:15 09.10.2026

  • 46 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Защо допускате":

    Кои са доказани фашисти допускани у нас?

    13:15 09.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 БУДАЛОФ

    2 0 Отговор
    Кво ще дири тука??

    13:23 09.10.2026

  • 51 А твоята

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Как изглежда ?? Или е съпруг ?

    13:24 09.10.2026

  • 52 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Геноцид? Арабите в Палестина са се увеличили десет пъти за 80години.я.провери какво значи геноцид.

    13:24 09.10.2026

  • 53 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    2 1 Отговор
    Ни набутват в чуждата война.

    Коментиран от #55

    13:25 09.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А СССР

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":

    Като ни набута в Унгарските и Чехските събития ?А . тури цайсите и прочети историята !

    13:27 09.10.2026

  • 56 смях в залата

    1 2 Отговор
    Кое им е фашисткото на Украинците,че защитават родината си от Руското нахлуване в домовете им ли?

    Коментиран от #58

    13:28 09.10.2026

  • 57 Брежнев

    1 0 Отговор
    Кой си ти бе Копейкин,та ще ти дават обяснение.Не си олимпийски шампион по висок скок,едва рипна бариерата от 5 см...и големи ги вадиш,както винаги...Какво сриване а...от почти 18 процента да стигнеш до 5...браво,,, поне се е осъзнал Народа че само проветрение на устата си правиш,но трябва да призная,много успешно.

    13:30 09.10.2026

  • 58 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "смях в залата":

    За всеки неокомунист тези които не са съгласни да бъдат окупирани от него са фашисти.не помниш ли че през комунизма това бе обвинение за всички различни?

    13:30 09.10.2026

  • 59 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 0 Отговор
    Не знам Буданов дали е заплаха за България, но Костадинов и подобно pycoблизци са доказана заплаха за България.

    13:30 09.10.2026

  • 60 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    0 0 Отговор
    Еееее, тука някой трябва да изкряска "Време е за BrъZpaждани" . 🤣🤣🤣
    Пешо Чебypaшката няма ли да подаде тон ?!

    13:33 09.10.2026

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