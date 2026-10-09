Илия Лазаров: Русия използва атаките за натиск преди преговори

Атаките срещу двата търговски кораба в Черно море могат да бъдат използвани от Русия за натиск преди евентуални преговори. Това заяви евродепутатът от Европейската народна партия и лидер на СДС Илия Лазаров пред Радио Благоевград.

По думите му Москва има интерес да покаже, че може да влияе върху корабоплаването и да контролира сигурността на морските маршрути. Лазаров обаче уточни, че това е политическа оценка, а не експертно заключение, и че без достатъчно доказателства не може да се установи кой стои зад нападенията.

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Два кораба бяха поразени в българската икономическа зона

„Това е част от вдигането на цената при едни бъдещи преговори“, заяви Лазаров.

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Ватан“ потъна, а екипажът му остана в неизвестност. На кораба „Ейбъл“, регистриран под флага на Палау, избухна пожар, но всичките 18 членове на екипажа бяха евакуирани и спасени с помощта на българския кораб „Диоскурия“.

Русия и Украйна отрекоха да са отговорни за ударите. Посолството на Русия в София заяви, че двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили, и призова да се изчакат резултатите от разследването. Украинският президент Володимир Зеленски също отрече украински операции в района, но заяви, че става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.

България очаква доказателства за произхода на дроновете

Външният министър Велислава Петрова заяви, че руският посланик ще бъде извикан, ако бъдат открити ясни доказателства за руска атака. Транспортният министър Георги Пеев подчерта, че не трябва да се правят предположения за произхода на дроновете преди приключването на проверката. По искане на България и Румъния Европейската агенция по морска безопасност предоставя сателитни данни, които да подпомогнат разследването.

Лазаров призова България да действа съвместно с Румъния и Турция в рамките на НАТО и да формулира конкретните си искания към съюзниците. Според него продължителната несигурност около корабоплаването може да увеличи транспортните разходи и да се отрази върху цените на стоките. Той предупреди и за възможни последици за доставките на зърно от Русия и Украйна към Африка.

Източници: bnrnews.bg, bgonair.bg, nova.bg