НЗОК установи над 1 млн. евро неправомерно получени суми

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми е установила Националната здравноосигурителна каса при проверки в 21 аптеки в 12 области. Проверките са извършени съвместно с ДАНС, Икономическа полиция към МВР и Министерството на здравеопазването, съобщи бТВ.

Проверявани са отпуснати лекарствени продукти, при които не е установено съвпадение между националния номер на лекарствения продукт и продуктовия код GTIN. Според НЗОК несъответствията са довели до установяване на нарушения и до изплащане на суми без правно основание.

Във връзка с установените нарушения касата е изискала допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ и за 2025 г. В публикуваната информация не са посочени конкретните аптеки и области, в които са установени несъответствията.

Предстои контрол в реално време

В координация с „Информационно обслужване“, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти се предприемат действия за въвеждане на контрол в реално време.

Целта е да се предотвратят нови случаи на несъответствие при отпускането на лекарства и да се ограничи неправомерното разходване на публични средства.

„НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства“, заявява касата.

От публикуваната информация не става ясно какви конкретни санкции ще бъдат наложени на проверените аптеки и по какъв ред ще бъдат възстановени установените суми.