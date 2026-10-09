Новини
България »
София »
Костадинов поиска извинение от Гюров за руското знаме
  Тема: Избори

Костадинов поиска извинение от Гюров за руското знаме

9 Октомври, 2026 15:05 2 638 91

  • костадин костадинов-
  • андрей гюров-
  • руско знаме-
  • руски културен център-
  • президентски избори

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че симпатизанти на ПП-ДБ са запалили флага пред Руския културен център в София

Костадинов поиска извинение от Гюров за руското знаме - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов поиска официално извинение от кандидатпрезидентската двойка на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Гюров и Георги Кандев заради твърдение, че руското знаме е било запалено по време на акция пред Руския културен център в София.

Според Костадинов в проявата са участвали около десетима симпатизанти на ПП-ДБ. Той определи случилото се като поругаване на чужд държавен символ и настоя Гюров и Кандев да се разграничат от действията на привържениците си.

„Очаквам извинение и разграничение – за да бъде даден пример за държавническо поведение“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че подобна проява е „абсолютно недопустима и осъдителна“. По думите му кандидатът за президент трябва да обединява, а не да задълбочава разделението в обществото.

В позицията си Костадинов направи паралел със случай, при който представители на „Възраждане“ са свалили украинското знаме от сградата на Столична община. Той твърди, че флагът е бил прибран и занесен в украинското посолство, въпреки несъгласието на партията с политиката на украинските власти.

„Знамето на държавата е символ за милиони нейни граждани“, посочи Костадинов и допълни, че чуждите държавни символи трябва да бъдат уважавани като знак на уважение към съответните народи.

Към момента публично потвърдената информация по случая се свежда до позицията на Костадинов и до твърдението му за действията пред Руския културен център. Той не посочи предприети конкретни последващи действия, освен настояването за извинение и разграничаване от страна на Гюров и Кандев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йода

    49 83 Отговор
    Руския полезен ид.от.

    15:08 09.10.2026

  • 2 Моля

    50 82 Отговор
    Този наистина ли? Коя му е родината, има ли смисъл да се пита?

    Коментиран от #10

    15:08 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БАНДАТА НА МИРЧЕВ

    71 21 Отговор
    Го е направила това.

    Коментиран от #48

    15:11 09.10.2026

  • 5 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    46 18 Отговор
    Ни вкарват във война.

    15:11 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пламен

    43 60 Отговор
    Коце, аре стига се напъва.
    Ще ти издам една тайна - вие паднахте на минимума ( 4,2 % ) защото българите не харесваме простаците.

    Коментиран от #63, #77

    15:12 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    28 14 Отговор

    До коментар #2 от "Моля":

    Като идеш в окопа край Кишинев, Молдова ще е вече новата ти родина.

    15:13 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русофобията е болест!

    50 28 Отговор
    Гюров и Йотова са русофоби и марионетки на Урсула и ще ни вкарат във война заради чужди интереси.

    Коментиран от #17, #31, #57

    15:15 09.10.2026

  • 14 Да горят в ада

    46 18 Отговор
    Боклукците направили това!

    Коментиран от #34

    15:18 09.10.2026

  • 15 Герой на съветския союз

    29 44 Отговор
    Тоя се бори за наградата Герой на съветския союз май...определено няма нищо българско в него, че дори и еничар да го нарече човек...

    15:18 09.10.2026

  • 16 смях в залата

    28 45 Отговор
    Руснаците избиват мирно население в Украйна

    15:19 09.10.2026

  • 17 Давос

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Русофобията е болест!":

    Ма нидей така бе да говориш

    15:20 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Косдадинката

    26 33 Отговор
    Върти, сучи и пак Русия, та Русия!!! Този не е българин!!!

    Коментиран от #90

    15:23 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МАТУШКА РУСЬ

    25 13 Отговор
    Това ли заслужи от неблагодарната освободена от тебе паплач???

    15:24 09.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сила

    24 25 Отговор
    Някой да ми обясни , Костя Копейкин български гражданин ли е и гражданин на ЕС или е поданик на РФ ( Русия ) ....???!!!???

    Коментиран от #29, #30, #35

    15:25 09.10.2026

  • 25 Имало едно време

    36 12 Отговор
    Когато свалиха украинското знаме бяха съдилища, глупости, само защото беше свалено. Сега за запалено знаме, но на друга държава, дали ще има последици?

    15:25 09.10.2026

  • 26 Много Известен Съветски Актьор

    18 19 Отговор
    Я оставете хората, свободно да си показват предпочитанията. Вие, като махнахте украинското знаме, някой пречеше ли ви? И се съмнявам, че си го занесъл в Украинското Посолство. Или си го занесъл на Митрофанова, или си го скрил у вас под дивана- за всеки случй.

    15:29 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 до лъжепатриота копейкин

    17 11 Отговор
    връщай парите бе!

    15:32 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 55555

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Да горят в ада":

    Да са живи ,здрави и да илядят.

    Коментиран от #45

    15:32 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сила

    25 14 Отговор
    На Раковска пред централата на ЕС Костя как се разплака и избяга когато го напръскаха със спрей , а как смело и храбро цапаше с червена боя сградата и палеше знамето на ЕС , помните ли ....
    Малкия кафяв храбрец с пилешките гърдички ....

    Коментиран от #42

    15:33 09.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТТТ

    22 11 Отговор
    Копейката си прави евтин пиар.

    15:35 09.10.2026

  • 40 този път

    22 12 Отговор
    лъжепатриота от максуда костя копейкин не е платил с пари от субсидията коментарите да бъдат напълно забранени но е платил да бъдат премахвани коментарите разобличаващи че е роб на раша! копейкин връщай парите бе!

    Коментиран от #51

    15:35 09.10.2026

  • 41 Леле - леле ! 🤔

    20 4 Отговор
    " • Инцидентът: На 8 октомври 2026 г. пред Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ 34 в София се проведе граждански протест. По време на демонстрацията протестиращи наистина запалиха руския национален флаг на стълбите пред сградата.
    • Организатори и участници: Събитието беше организирано във Facebook под надслови като „Не на рашизма и путинската пропаганда в България“ и „Не на руската война“. Сред участниците на място бяха идентифицирани представители на гражданското движение „БОЕЦ“ и поддръжници на обществения активист Манол Глишев." / Спират Луков марш , а мутрите от Боец ги оставят да беснеят ?!

    Коментиран от #67, #83, #85

    15:36 09.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костя

    12 12 Отговор
    Добре че пожарогасителя в неруската ми кола е изправен и спасих знамето!

    15:36 09.10.2026

  • 44 смях в залата

    21 8 Отговор
    Костя ли е представител на културните руснаци?

    15:36 09.10.2026

  • 45 В ада,

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "55555":

    там ще им се радват!

    15:36 09.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цончо

    14 6 Отговор
    Шия си костюм в цветовете на руското знаме!

    15:37 09.10.2026

  • 48 Мериленд

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "БАНДАТА НА МИРЧЕВ":

    А ти от бандата на митрофанова ли.си?

    15:38 09.10.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    А "ФОНА" е червен.... На 🐒🐒🐒 ни правят....

    15:38 09.10.2026

  • 50 Начи ся

    18 7 Отговор
    Копейка ли е,русофил ли е то е предател на майка България.

    15:39 09.10.2026

  • 51 копейката

    19 6 Отговор

    До коментар #40 от "този път":

    се пише родолюбец и патриот но строи палати с парите на хората докато те едва свързват двата края типично по руски...

    15:39 09.10.2026

  • 52 123

    6 14 Отговор
    ПП и ДБ са бита карта, само че ниския умствен капацитет на тези им пречи да го разберат.

    15:39 09.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "фес":

    ПЕС ...блатен пес !!!

    15:39 09.10.2026

  • 55 Костя

    12 1 Отговор
    иска едно рамо от Фанова за изборите!

    15:39 09.10.2026

  • 56 ДА ЗНАЕШ

    8 8 Отговор

    До коментар #46 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Лечението на нацизма е болезнено, но е за твое добро.

    15:40 09.10.2026

  • 57 Мериленд

    19 5 Отговор

    До коментар #13 от "Русофобията е болест!":

    Няма русо фили и русофоби. Има война и агресор убиец на цивилни и деца и хора, който се защитават

    15:40 09.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Патерица на ГЕРБ

    15 1 Отговор
    Абе ей,сне еиии,кога ще връщаш субсидията?

    15:42 09.10.2026

  • 60 Завърнал се

    15 4 Отговор
    Коце, ти какво общо имаш с руското знаме?

    Коментиран от #65

    15:44 09.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Идеята е ясна

    11 2 Отговор
    Маскирани възрожденци са запалили знамето, за да смъкнат имиджа на Гюров и да изпъкнат те.
    Евтино кагебейско.

    15:46 09.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Коста

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Завърнал се":

    Шия си прашки от него!

    15:46 09.10.2026

  • 66 смях в залата

    14 4 Отговор
    Колкото по-вече гледам и слушам Костя и Волен толкова по-вече харесвам живота в България и Европейския съюз и очаквам двамата заедно със семействата си да се заселят в Русия . А дано ама нада ли

    15:46 09.10.2026

  • 67 Пълни

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Леле - леле ! 🤔":

    измишльотини.

    15:47 09.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Петър Христов

    12 4 Отговор
    Костадинов, теб защо те интересувава руското знаме?

    15:47 09.10.2026

  • 70 Преди време

    10 3 Отговор
    арменец и адвокат заляха входа на посолството с червена боя. Пак преди време, копейките омазаха една сграда! Вандалщина тотална!
    Това няма общо с ПП, ДБ, нито с Гюров.
    Симпатизантите на ПП, ДБ са активни работещи хора и не се занимават с хулигании!

    15:48 09.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Рублата

    13 0 Отговор
    А той кога ще пусне неговите дето омацаха сгладата на ЕК в София с червена боя и запалиха български и ЕС знамена да си влезнат в съда и да ги осъдят? А и - пак за сведение - ако палиш знамето на вражеска държава (която ТЕ Е обявила за враг) това не е проблем. Проблема е като го вееш и ходиш на гости при враговете!

    15:49 09.10.2026

  • 73 Коце

    10 0 Отговор
    пускай следващата лакардия!

    Коментиран от #75

    15:49 09.10.2026

  • 74 Пламен

    13 1 Отговор
    Костя , Марешки те наби заради далаверата с ,,Red Hot Pizza".
    Ти лежа в болницата с комоцио.Явно още не ти е минало.

    15:50 09.10.2026

  • 75 коци копейката

    13 2 Отговор

    До коментар #73 от "Коце":

    чакам инструкции от пасоля!!

    15:50 09.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Истината

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    А глупак Гюро да не би да вземе повече от 4 процента въпреки напъните на българоезичните медии.

    Коментиран от #81

    15:52 09.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Йода

    10 0 Отговор
    Пожелавам на него и на партията му това което прави на България да му се връща по десет.

    15:58 09.10.2026

  • 81 Пламен

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "Истината":

    Това не е от значение за мен , рожбе. Няма да гласувам.
    Обаче аз съм специалист в своята професия и винаги искам шефа също да професионалист,защото иначе става ,,кафяв мармалад" и безкрайнни скандали.

    Гюро е професионалист , а отсреща виждаме едни мисирки.

    15:59 09.10.2026

  • 82 Костадинов

    3 2 Отговор
    На втория тур ще гласувам за Йотова!

    15:59 09.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Коце

    6 0 Отговор
    има ли в Русия чума?

    16:03 09.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Явно Коцко наистина

    6 1 Отговор
    си плаща всяка трета статия тук да е за него.

    Коментиран от #88

    16:04 09.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "САМАРА":

    В егати филма си !!!
    Фентанил или "билка" , а ...кво помпаш ?!?

    16:09 09.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Един друг

    0 0 Отговор
    Тоя да не е руски гражданин, та се загрижил за знамето. Трябва да развява български флаг, както и тези на ЕС и НАТО.

    16:32 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове