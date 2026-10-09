Костадинов поиска извинение от Гюров за руското знаме

Костадин Костадинов поиска официално извинение от кандидатпрезидентската двойка на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Гюров и Георги Кандев заради твърдение, че руското знаме е било запалено по време на акция пред Руския културен център в София.

Според Костадинов в проявата са участвали около десетима симпатизанти на ПП-ДБ. Той определи случилото се като поругаване на чужд държавен символ и настоя Гюров и Кандев да се разграничат от действията на привържениците си.

„Очаквам извинение и разграничение – за да бъде даден пример за държавническо поведение“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че подобна проява е „абсолютно недопустима и осъдителна“. По думите му кандидатът за президент трябва да обединява, а не да задълбочава разделението в обществото.

В позицията си Костадинов направи паралел със случай, при който представители на „Възраждане“ са свалили украинското знаме от сградата на Столична община. Той твърди, че флагът е бил прибран и занесен в украинското посолство, въпреки несъгласието на партията с политиката на украинските власти.

„Знамето на държавата е символ за милиони нейни граждани“, посочи Костадинов и допълни, че чуждите държавни символи трябва да бъдат уважавани като знак на уважение към съответните народи.

Към момента публично потвърдената информация по случая се свежда до позицията на Костадинов и до твърдението му за действията пред Руския културен център. Той не посочи предприети конкретни последващи действия, освен настояването за извинение и разграничаване от страна на Гюров и Кандев.