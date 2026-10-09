Костадинов поиска извинение от Гюров за руското знаме

Костадин Костадинов поиска официално извинение от кандидатпрезидентската двойка на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Гюров и Георги Кандев заради твърдение, че руското знаме е било запалено по време на акция пред Руския културен център в София.
Според Костадинов в проявата са участвали около десетима симпатизанти на ПП-ДБ. Той определи случилото се като поругаване на чужд държавен символ и настоя Гюров и Кандев да се разграничат от действията на привържениците си.„Очаквам извинение и разграничение – за да бъде даден пример за държавническо поведение“, заяви Костадинов.
Лидерът на „Възраждане“ заяви, че подобна проява е „абсолютно недопустима и осъдителна“. По думите му кандидатът за президент трябва да обединява, а не да задълбочава разделението в обществото.
В позицията си Костадинов направи паралел със случай, при който представители на „Възраждане“ са свалили украинското знаме от сградата на Столична община. Той твърди, че флагът е бил прибран и занесен в украинското посолство, въпреки несъгласието на партията с политиката на украинските власти.
„Знамето на държавата е символ за милиони нейни граждани“, посочи Костадинов и допълни, че чуждите държавни символи трябва да бъдат уважавани като знак на уважение към съответните народи.
Към момента публично потвърдената информация по случая се свежда до позицията на Костадинов и до твърдението му за действията пред Руския културен център. Той не посочи предприети конкретни последващи действия, освен настояването за извинение и разграничаване от страна на Гюров и Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йода
15:08 09.10.2026
2 Моля
Коментиран от #10
15:08 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БАНДАТА НА МИРЧЕВ
Коментиран от #48
15:11 09.10.2026
5 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
15:11 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пламен
Ще ти издам една тайна - вие паднахте на минимума ( 4,2 % ) защото българите не харесваме простаците.
Коментиран от #63, #77
15:12 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #2 от "Моля":Като идеш в окопа край Кишинев, Молдова ще е вече новата ти родина.
15:13 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русофобията е болест!
Коментиран от #17, #31, #57
15:15 09.10.2026
14 Да горят в ада
Коментиран от #34
15:18 09.10.2026
15 Герой на съветския союз
15:18 09.10.2026
16 смях в залата
15:19 09.10.2026
17 Давос
До коментар #13 от "Русофобията е болест!":Ма нидей така бе да говориш
15:20 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Косдадинката
Коментиран от #90
15:23 09.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 МАТУШКА РУСЬ
15:24 09.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сила
Коментиран от #29, #30, #35
15:25 09.10.2026
25 Имало едно време
15:25 09.10.2026
26 Много Известен Съветски Актьор
15:29 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 до лъжепатриота копейкин
15:32 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 55555
До коментар #14 от "Да горят в ада":Да са живи ,здрави и да илядят.
Коментиран от #45
15:32 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сила
Малкия кафяв храбрец с пилешките гърдички ....
Коментиран от #42
15:33 09.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ТТТ
15:35 09.10.2026
40 този път
Коментиран от #51
15:35 09.10.2026
41 Леле - леле ! 🤔
• Организатори и участници: Събитието беше организирано във Facebook под надслови като „Не на рашизма и путинската пропаганда в България“ и „Не на руската война“. Сред участниците на място бяха идентифицирани представители на гражданското движение „БОЕЦ“ и поддръжници на обществения активист Манол Глишев." / Спират Луков марш , а мутрите от Боец ги оставят да беснеят ?!
Коментиран от #67, #83, #85
15:36 09.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Костя
15:36 09.10.2026
44 смях в залата
15:36 09.10.2026
45 В ада,
До коментар #34 от "55555":там ще им се радват!
15:36 09.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цончо
15:37 09.10.2026
48 Мериленд
До коментар #4 от "БАНДАТА НА МИРЧЕВ":А ти от бандата на митрофанова ли.си?
15:38 09.10.2026
49 АГАТ а Кристи
15:38 09.10.2026
50 Начи ся
15:39 09.10.2026
51 копейката
До коментар #40 от "този път":се пише родолюбец и патриот но строи палати с парите на хората докато те едва свързват двата края типично по руски...
15:39 09.10.2026
52 123
15:39 09.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сила
До коментар #42 от "фес":ПЕС ...блатен пес !!!
15:39 09.10.2026
55 Костя
15:39 09.10.2026
56 ДА ЗНАЕШ
До коментар #46 от "Удри русораста с лопатЕто":Лечението на нацизма е болезнено, но е за твое добро.
15:40 09.10.2026
57 Мериленд
До коментар #13 от "Русофобията е болест!":Няма русо фили и русофоби. Има война и агресор убиец на цивилни и деца и хора, който се защитават
15:40 09.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Патерица на ГЕРБ
15:42 09.10.2026
60 Завърнал се
Коментиран от #65
15:44 09.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Идеята е ясна
Евтино кагебейско.
15:46 09.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Коста
До коментар #60 от "Завърнал се":Шия си прашки от него!
15:46 09.10.2026
66 смях в залата
15:46 09.10.2026
67 Пълни
До коментар #41 от "Леле - леле ! 🤔":измишльотини.
15:47 09.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Петър Христов
15:47 09.10.2026
70 Преди време
Това няма общо с ПП, ДБ, нито с Гюров.
Симпатизантите на ПП, ДБ са активни работещи хора и не се занимават с хулигании!
15:48 09.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Рублата
15:49 09.10.2026
73 Коце
Коментиран от #75
15:49 09.10.2026
74 Пламен
Ти лежа в болницата с комоцио.Явно още не ти е минало.
15:50 09.10.2026
75 коци копейката
До коментар #73 от "Коце":чакам инструкции от пасоля!!
15:50 09.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Истината
До коментар #7 от "Пламен":А глупак Гюро да не би да вземе повече от 4 процента въпреки напъните на българоезичните медии.
Коментиран от #81
15:52 09.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Йода
15:58 09.10.2026
81 Пламен
До коментар #77 от "Истината":Това не е от значение за мен , рожбе. Няма да гласувам.
Обаче аз съм специалист в своята професия и винаги искам шефа също да професионалист,защото иначе става ,,кафяв мармалад" и безкрайнни скандали.
Гюро е професионалист , а отсреща виждаме едни мисирки.
15:59 09.10.2026
82 Костадинов
15:59 09.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Коце
16:03 09.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Явно Коцко наистина
Коментиран от #88
16:04 09.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Сила
До коментар #87 от "САМАРА":В егати филма си !!!
Фентанил или "билка" , а ...кво помпаш ?!?
16:09 09.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Един друг
16:32 09.10.2026