СДС ще гласува по съвест за десен кандидат на президентския вот

СДС няма да подкрепи конкретна кандидатпрезидентска двойка на изборите на 25 октомври, а ще остави членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест за демократичен и десен кандидат. Това е решението на Националния съвет на партията, взето на заседанието му.

Позицията изключва подкрепа за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Председателят на СДС Илия Лазаров вече заяви, че партията не вижда в тях кандидатите, които да подкрепи за президент и вицепрезидент. В политическите си оценки той определи силите около кандидатурата като представители на център-лявото и „леви либерали“.

„Най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест“, заяви Лазаров по-рано, когато обясняваше очакваната позиция на партията.

СДС няма да издига собствена кандидатпрезидентска двойка. В същото време формацията не е поела ангажимент автоматично да подкрепи кандидат, издигнат от партньорите ѝ в парламентарното управление. Лазаров посочи, че ако ГЕРБ издигне собствен кандидат, СДС би подкрепил тази кандидатура, но партията няма да застане зад чужд кандидат само заради политическите си отношения.

Как се стигна до решението

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори през септември. Гюров е кандидат за президент, а Кандев – за вицепрезидент. Централната избирателна комисия регистрира двойката за участие във вота на 25 октомври 2026 г.

Кандидатурата получи подкрепа от ДСБ, което определи Гюров и Кандев като лица, способни да върнат президентската институция към конституционната ѝ роля и да защитават демократичния ред.

СДС обаче зае различна позиция. Лазаров заяви, че първоначалната идея е била политическите сили от център-дясното и близките до него формации да търсят общ кандидат чрез разговори. Според него Гюров и Кандев са били представени като готова кандидатура, без да бъде постигнато по-широко политическо съгласие.

„Те нямат качества да бъдат президент и вицепрезидент“, каза председателят на СДС, като уточни, че отказът не е продиктуван от позицията на ГЕРБ, а от собствената му оценка за кандидатите.