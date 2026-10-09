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СДС ще гласува по съвест за десен кандидат на президентския вот
  Тема: Избори

СДС ще гласува по съвест за десен кандидат на президентския вот

9 Октомври, 2026 15:49 477 11

  • сдс-
  • президентски избори-
  • илия лазаров-
  • андрей гюров-
  • георги кандев

Националният съвет не подкрепи двойката Гюров-Кандев. Илия Лазаров определи политическите сили около тях като леви либерали

СДС ще гласува по съвест за десен кандидат на президентския вот - 1
Снимка: СДС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СДС няма да подкрепи конкретна кандидатпрезидентска двойка на изборите на 25 октомври, а ще остави членовете и симпатизантите си да гласуват по съвест за демократичен и десен кандидат. Това е решението на Националния съвет на партията, взето на заседанието му.

Позицията изключва подкрепа за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Председателят на СДС Илия Лазаров вече заяви, че партията не вижда в тях кандидатите, които да подкрепи за президент и вицепрезидент. В политическите си оценки той определи силите около кандидатурата като представители на център-лявото и „леви либерали“.

„Най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест“, заяви Лазаров по-рано, когато обясняваше очакваната позиция на партията.

СДС няма да издига собствена кандидатпрезидентска двойка. В същото време формацията не е поела ангажимент автоматично да подкрепи кандидат, издигнат от партньорите ѝ в парламентарното управление. Лазаров посочи, че ако ГЕРБ издигне собствен кандидат, СДС би подкрепил тази кандидатура, но партията няма да застане зад чужд кандидат само заради политическите си отношения.

Как се стигна до решението

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори през септември. Гюров е кандидат за президент, а Кандев – за вицепрезидент. Централната избирателна комисия регистрира двойката за участие във вота на 25 октомври 2026 г.

Кандидатурата получи подкрепа от ДСБ, което определи Гюров и Кандев като лица, способни да върнат президентската институция към конституционната ѝ роля и да защитават демократичния ред.

СДС обаче зае различна позиция. Лазаров заяви, че първоначалната идея е била политическите сили от център-дясното и близките до него формации да търсят общ кандидат чрез разговори. Според него Гюров и Кандев са били представени като готова кандидатура, без да бъде постигнато по-широко политическо съгласие.

„Те нямат качества да бъдат президент и вицепрезидент“, каза председателят на СДС, като уточни, че отказът не е продиктуван от позицията на ГЕРБ, а от собствената му оценка за кандидатите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаххаа

    8 0 Отговор
    тези съществуват ли още!?

    Коментиран от #6

    15:50 09.10.2026

  • 2 лют пипер

    4 0 Отговор
    По-добре ще е да гласува за ляв кандидат. Натам отиват нещата.Мъ-хъ!

    15:53 09.10.2026

  • 3 щурецъ

    4 0 Отговор
    За ББ ще гласуват ли?Големи,горчиви лъжки.

    15:54 09.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    А кои бяха тези СДС

    Коментиран от #7

    15:56 09.10.2026

  • 5 сйе де се

    5 0 Отговор
    Вижте им мухлясалия офис - такива са и самите те. Предполагам едваме събра 20-мата им членове барабар с прецедатела и зам-прецедатела

    15:58 09.10.2026

  • 6 Присмехулник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахаххаа":

    Да. Нали навремето бат Петьо, т.е. Конят ги "спаси". Ама защо, едва ли и той знае.

    16:00 09.10.2026

  • 7 ИНФОРМИРАМ ТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Информирам те безплатно. Кварталната организацийка за почистване. СЪВЕСТ ??????

    16:01 09.10.2026

  • 8 ккк

    4 0 Отговор
    така, нещо не разбирам Герб-сдс, половината от Герб са в комитета на Йотова ама сдс щяло да подкрепи десен кандидат

    16:06 09.10.2026

  • 9 Киселяка

    3 0 Отговор
    Никой не се нуждае от стотината гласа на СДС,каквото с тях такова е и без тях.

    16:19 09.10.2026

  • 10 Между

    3 0 Отговор
    Тези ,наредени на масата с цялото СДС...има милиар...дер....познайте кой е той.

    16:24 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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