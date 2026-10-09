Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент

„Изборите са избори, няма нищо сигурно. Социологическите проучвания не са прогнози, а моментни електорални картини. Йотова няма към момента ясно изразен опонент. Мисля, че върви уверено към победата на тези избори”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” лидерът на БСП и съпредседател на комитета, издигнал Илияна Йотова - Крум Зарков.
Той няма съмнение, че настоящият държавен глава ще изпълни институционално и независимо функцията на президент. „Имам два повода да го твърдя. Единият е, че тя има политическа кариера доста назад във времето и ние я познаваме добре. Второто е конституционната рамка, в която функционира президентът. За последните 30 години нямаме случай, в който президент и правителство да са били винаги на една линия, дори когато са били излъчени от едни и същи партии”, каза Зарков.
Той смята, че свикването на КСНС било навременно. „Мисля, че президентът Йотова съвсем правилно и адекватно свика Консултативния съвет за национална сигурност точно в момента, в който вече беше натрупан необходимият минимум информация, за да се вземат решения. Направи правилно и според мен този КСНС имаше смисъл”, коментира Зарков. И припомни, че решенията от този съвет са препоръчителни, а не юридически обвързващи.
„В голямото си мнозинство участниците в Консултативния съвет се обединиха зад становището, предложено от президента. Тези, които не го направиха, бяха от двете крайности. На едните им се струваше прекалено проукраинска, на другите – недостатъчно антируска. Това ми показва, че те потърсиха моментен дивидент в контекста на президентската кампания, а Йотова взе правилната балансирана позиция”, смята Зарков.
Според него в българската политическа действителност все още няма необходимия терен за идеологически дебат. По думите му президентските избори са най-политическите. „Няма да можем да направим качествена промяна в нещата, от които сме недоволни, ако не си поставим цел, начин, по който нашето общество да изглежда след определен период от време, по който да споделяме тежестите, както и богатството, което създаваме сами. Това са идеологически въпроси”, коментира лидерът на БСП.
Той очаква да има дебат между първи и втори тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
18:24 09.10.2026
2 зайко байко
18:26 09.10.2026
3 Според
18:33 09.10.2026
4 звученето е нещо като:
18:35 09.10.2026
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #6, #7, #8
18:45 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Стой та гледай Коня на Гюров как ще скъса финалната лента с Гласовете наГЕРБ,защото ще гласуваме НЕ за лицето Гюров,а за идеите които изповядва!
Коментиран от #11
18:59 09.10.2026
9 Няма опонент
Загубеняк!
19:00 09.10.2026
10 питане
Коментиран от #19, #21
19:03 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да се яви
19:08 09.10.2026
13 Ми тя
Залага на мрънкането, ама ако чака аз да съм доволна, уиш листа ми е дълъг...
19:08 09.10.2026
14 За Това Пък !
И това Е Йотова !
Която Не Зящитава Моите Граждански Права !
Като Български Гражданин !
19:09 09.10.2026
15 Да се явиКак
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":си ги представяш тези вземане,даване???
19:09 09.10.2026
16 АГАТ а Кристи
Каквото и друго да му кажеш, все ще го зарадваш !
19:10 09.10.2026
17 А Какви Са На Йотова !Да Ги Хариже !На Я
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Да Ги Хариже !
На Ястребите На Радев !
Които Да Ти Вземат !
Дори И Ракията !
19:12 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Питане
До коментар #10 от "питане":Визираш "националиста" дето се разрева, че са изгорили руското знаме на ул. "Шнпка" в центъра на София ???
Не си ми от партията и ползвай друг ник. !!! Не моя !!!
19:22 09.10.2026
22 Фалшиви соц прогнози
Коментиран от #26
19:22 09.10.2026
23 оня с коня
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Питаш за какви идеи става дума,така и не ти щуква в акъла че става дума за Евроатлатически идеи!А ако нещата опрат до нарамване на Мешката изобщо няма да чакам Гюров да ме праща на фронта,а паля БМВ-то и с 200 през Дунав мост който ми е "под ръка" излитам към Украйна за да воювам срещу Враг ном.1 За Европа и БГ - Русия.А що аз - така,а ти - иначе?Ами защото имам Имоти и Обширни земи които трябва да защитя от алчните Руски Вампири и да останат респективно на Наследниците ми,докато ти си просто ИЗФАБРИКУВАН от Соца Голтак,нямащ нищо за губене
19:23 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Балотаж
До коментар #22 от "Фалшиви соц прогнози":Волен-Волгин!
19:29 09.10.2026
27 гумата
19:31 09.10.2026
28 Зарков
19:32 09.10.2026
29 интересно
19:36 09.10.2026
30 Хаха
19:37 09.10.2026
31 ШЕФА
19:41 09.10.2026