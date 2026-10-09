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Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент

Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент

9 Октомври, 2026 18:21 595 31

  • илияна йотова-
  • крум зарков

Социологическите проучвания не са прогнози, а моментни електорални картини, каза лидерът на БСП

Крум Зарков: Йотова няма в момента ясно изразен опонент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Изборите са избори, няма нищо сигурно. Социологическите проучвания не са прогнози, а моментни електорални картини. Йотова няма към момента ясно изразен опонент. Мисля, че върви уверено към победата на тези избори”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” лидерът на БСП и съпредседател на комитета, издигнал Илияна Йотова - Крум Зарков.

Той няма съмнение, че настоящият държавен глава ще изпълни институционално и независимо функцията на президент. „Имам два повода да го твърдя. Единият е, че тя има политическа кариера доста назад във времето и ние я познаваме добре. Второто е конституционната рамка, в която функционира президентът. За последните 30 години нямаме случай, в който президент и правителство да са били винаги на една линия, дори когато са били излъчени от едни и същи партии”, каза Зарков.

Той смята, че свикването на КСНС било навременно. „Мисля, че президентът Йотова съвсем правилно и адекватно свика Консултативния съвет за национална сигурност точно в момента, в който вече беше натрупан необходимият минимум информация, за да се вземат решения. Направи правилно и според мен този КСНС имаше смисъл”, коментира Зарков. И припомни, че решенията от този съвет са препоръчителни, а не юридически обвързващи.

„В голямото си мнозинство участниците в Консултативния съвет се обединиха зад становището, предложено от президента. Тези, които не го направиха, бяха от двете крайности. На едните им се струваше прекалено проукраинска, на другите – недостатъчно антируска. Това ми показва, че те потърсиха моментен дивидент в контекста на президентската кампания, а Йотова взе правилната балансирана позиция”, смята Зарков.

Според него в българската политическа действителност все още няма необходимия терен за идеологически дебат. По думите му президентските избори са най-политическите. „Няма да можем да направим качествена промяна в нещата, от които сме недоволни, ако не си поставим цел, начин, по който нашето общество да изглежда след определен период от време, по който да споделяме тежестите, както и богатството, което създаваме сами. Това са идеологически въпроси”, коментира лидерът на БСП.

Той очаква да има дебат между първи и втори тур.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    17 3 Отговор
    А Васко Трътката твърдеше че комунизмът си бил отишъл заблудената пияна шматка.

    18:24 09.10.2026

  • 2 зайко байко

    13 1 Отговор
    Стига с тоя Зайков, че вече ни излязоха мазоли в ушите. Ако ще си говорим вечно така, по добре да мълчим.

    18:26 09.10.2026

  • 3 Според

    13 2 Отговор
    този Сократ,всички мислят,като Йотова!

    18:33 09.10.2026

  • 4 звученето е нещо като:

    8 2 Отговор
    - Вече ми харесва изкуствената червена роза

    18:35 09.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    4 13 Отговор
    То това е ясно. Ще има надпревара с един кон. Гюров никой за човек не го брои, камо ли за кандидат президент. Някакво нищожество , лекувало се в наркокомуна от зависимост; избягал от военна служба; завършил някакво измислено образование, уж на чужди езици, пък той български не може да говори. Продаде България на Украйна. Да се връща да гони топките на баровците пак на голф игрището, щото за друго не става.

    Коментиран от #6, #7, #8

    18:45 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Стой та гледай Коня на Гюров как ще скъса финалната лента с Гласовете наГЕРБ,защото ще гласуваме НЕ за лицето Гюров,а за идеите които изповядва!

    Коментиран от #11

    18:59 09.10.2026

  • 9 Няма опонент

    6 0 Отговор
    пътя на белото кой ще й опонира!
    Загубеняк!

    19:00 09.10.2026

  • 10 питане

    7 2 Отговор
    Абе, Зарков, йотовица със ЗАУЧЕНИТЕ клишета и фрази дали ще има смелостта да се яви на дебат с Костадинов? Тогава ще видиш опонент, ама няма да посмее!

    Коментиран от #19, #21

    19:03 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да се яви

    5 1 Отговор
    на диспут със Сидеров,да видим!

    19:08 09.10.2026

  • 13 Ми тя

    6 0 Отговор
    Няма и ясно изразена кампания.
    Залага на мрънкането, ама ако чака аз да съм доволна, уиш листа ми е дълъг...

    19:08 09.10.2026

  • 14 За Това Пък !

    5 0 Отговор
    Аз Имам !

    И това Е Йотова !

    Която Не Зящитава Моите Граждански Права !

    Като Български Гражданин !

    19:09 09.10.2026

  • 15 Да се явиКак

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    си ги представяш тези вземане,даване???

    19:09 09.10.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Кажи му комунист и то изпълва целият негат.ивен спектър.
    Каквото и друго да му кажеш, все ще го зарадваш !

    19:10 09.10.2026

  • 17 А Какви Са На Йотова !Да Ги Хариже !На Я

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Да Ги Хариже !

    На Ястребите На Радев !

    Които Да Ти Вземат !

    Дори И Ракията !

    19:12 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Питане

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "питане":

    Визираш "националиста" дето се разрева, че са изгорили руското знаме на ул. "Шнпка" в центъра на София ???
    Не си ми от партията и ползвай друг ник. !!! Не моя !!!

    19:22 09.10.2026

  • 22 Фалшиви соц прогнози

    2 0 Отговор
    Нито Йотова нито Гюров ще стигнат до балотаж. И двамата са фаворитите на Зеленски и поддръжници на войната срещу Русия!

    Коментиран от #26

    19:22 09.10.2026

  • 23 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Питаш за какви идеи става дума,така и не ти щуква в акъла че става дума за Евроатлатически идеи!А ако нещата опрат до нарамване на Мешката изобщо няма да чакам Гюров да ме праща на фронта,а паля БМВ-то и с 200 през Дунав мост който ми е "под ръка" излитам към Украйна за да воювам срещу Враг ном.1 За Европа и БГ - Русия.А що аз - така,а ти - иначе?Ами защото имам Имоти и Обширни земи които трябва да защитя от алчните Руски Вампири и да останат респективно на Наследниците ми,докато ти си просто ИЗФАБРИКУВАН от Соца Голтак,нямащ нищо за губене

    19:23 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Балотаж

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фалшиви соц прогнози":

    Волен-Волгин!

    19:29 09.10.2026

  • 27 гумата

    4 0 Отговор
    БСП е аутсайдер , който потъва завлича целия български народ със себе си! Такава ракова тъкан няма в никоя друга държава!

    19:31 09.10.2026

  • 28 Зарков

    0 0 Отговор
    да не бърка опонент с конкурент?

    19:32 09.10.2026

  • 29 интересно

    1 0 Отговор
    Йотова си е сам враг на себе си! Не става и не виждам разумен човек да я харесва! Интересното е, че се върти така, че вече може би не я харесват и евроатлантиците и нормалните българи!

    19:36 09.10.2026

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    Йотова може да няма ясно изразен опонент, но има ясно изразен патрон - любимеца на всички идиоти Путлер.

    19:37 09.10.2026

  • 31 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Това мамино плъхче се надява фашистко-масонката предателка пак да го намърда в хранилката Президентство.

    19:41 09.10.2026

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