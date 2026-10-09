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Иван Анчев: Ако службите не са знаели за визитата на Буданов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите не са знаели за визитата на Буданов - да закрием държавата

9 Октомври, 2026 22:30 427 10

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Според него визитата на Буданов трябва да се разглежда и в контекста на атаките срещу плавателни съдове в Изключителна икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море

Иван Анчев: Ако службите не са знаели за визитата на Буданов - да закрием държавата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството дължи на обществото информация за посещенията на високопоставени чуждестранни представители, макар част от разговорите да трябва да остават поверителни. Това заяви бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR" по повод необявената предварително визита на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в България.

Според него прикриването на подобни срещи създава предпоставки за недоверие.

"Безспорно беше изненада за всички, които се интересуват от политика. За мен също. Аз от Facebook профила на Цветан Цветанов научих", коментира Анчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че не е необходимо всички подробности от дипломатическите разговори да стават публично достояние.

"Държавата трябва да има своите тайни. Но по такива по-малки теми прикриването създава предпоставки за недоверие", поясни той.

Особено остро Анчев коментира възможността Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и службите за сигурност да не са били предварително уведомени за посещението.

"Абсурдно е Министерството на външните работи да не знае. Може да пази тайна заради протокол, но ако не знае, че вторият по сила и важност човек на една воюваща държава идва тук, ако службите и Министерството на отбраната не знаят - дайте да закрием държавата. Казвам го с болка", призна бившият заместник-министър. Според него визитата на Буданов трябва да се разглежда и в контекста на атаките срещу плавателни съдове в Изключителна икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море.

"Не е случайно, не се случва от нищото", заяви Анчев, като отбеляза, че посещението е било два дни след нападенията. Той разкритикува премиера Румен Радев за позицията му относно произхода на атаките и изрази убеждение, че зад тях стои Русия.

"Упорито не искат да кажат, че атаката е руска. Нямам никакво съмнение", посочи гостът.

Бившият заместник-министър смята, че България трябва да направи необходимите изводи за заплахите пред националната сигурност, вместо да поставя акцент единствено върху издирването на физически доказателства. Анчев изрази увереност, че българските институции разполагат с възможности да установят произхода на атаките благодарение на членството на страната в НАТО.

"Не е трудно да се установи. Ние сме част от НАТО. Не разчитаме само на крайбрежни радари, а в рамките на Алианса има най-различни начини да се установи кой къде се намира в даден момент и регион", коментира той.

Според него причината тази информация да не бъде оповестена е политическа.

"Убеден съм, че правителството има яснота, но не го казва, защото ще развали геополитическия си конструкт", допусна гостът на предаването.

Той направи паралел с разследванията на взривовете в български оръжейни предприятия и складове, както и с атентата на летището в Сарафово.

По думите му при разследването на атентата са били постановени задочни присъди, докато по други случаи се е заговорило за затруднения с привличането на заподозрените към наказателна отговорност.

"Когато има воля, има инструменти. Но когато няма политическа воля, се прави друго", подчерта политикът. Той постави под съмнение възможността да не бъдат установени следи от средството, с което е бил поразен единият от двата атакувани кораби - "Алфа Ватан".

"На този кораб да не намериш доказателство какво го е поразило - това е несериозно. Всяко едно взривно вещество носи свое ДНК. Знае се къде е произведено."

В същото време Анчев отказа да предлага конкретна версия за случилото се преди официалните заключения на разследващите.

"Не мога да дам хипотеза. Посред нощ кой е засякъл тези три минути? Много показателна липса на следи - дори на загинали", коментира гостът.

По повод коментарите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Анчев предупреди, че предположенията за присъствието на военни на кораба може да се възприемат като косвен упрек към Турция, която контролира преминаването на такива през проливите съгласно Конвенцията от Монтрьо. Според Анчев Русия се стреми да разшири обхвата на войната, а случилото се в ИИЗ на България в Черно море трябва да бъде разглеждано в този контекст.

Бившият заместник-министър предупреди, че няма гаранции срещу нови атаки и поради тази причина България трябва да предприеме необходимите мерки за своята отбрана.

"Нищо не гарантира, че утре няма да има нови удари. Трябва да се подготвим военно. България трябва да си напише домашното", подчерта Анчев.

На въпрос дали съществува непосредствен риск за националната сигурност, той направи разграничение между риск и заплаха.

"Риск - не. Заплаха - да. Няма да започнат да падат дронове и бомби на главите ни. Поне не сега", увери Иван Анчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    2 1 Отговор
    И аз знам! Буданов е дошъл да замазва гафа с украинските удари по корабите в нашата икономическа зона!

    Коментиран от #4

    22:33 09.10.2026

  • 2 ЧЕ ДЪРЖАВАТА Я ЗАКРИХТЕ БЕ

    5 0 Отговор
    Преди 30 години. Сега сме само територия.

    22:34 09.10.2026

  • 3 не е нужно

    3 2 Отговор
    с тия некадърници тя сама ще се разпадне

    22:35 09.10.2026

  • 4 Знаещия ,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ама":

    И откъде знаеш ? Даже и румбата мрънка едни неяснотии .

    Коментиран от #10

    22:39 09.10.2026

  • 5 Кина

    1 0 Отговор
    Трябва вече и политици да идат при трактора..! На там е тръгнало..!

    22:39 09.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    А ОРЪЖИЯТА КОИТО ПОТЪНАХА ЧИИ СА ?
    КЛЮЧА ЗА БАРАКАТА :) ...
    ....

    22:40 09.10.2026

  • 7 ОСТАВЕТЕ малко

    1 0 Отговор
    пространство на правителството , което е от шест месеца за да работи . Да ПРОВЕРИ какво е било последните 20 години , има ли все още НЕЩО останало в хазната , или само ЧЕТЕРИДЕСЕТ и ПЕТ милиарда заеми , сЪ с ТРИДЕСЕТ и ПЕТ милиона ЕЖЕДНЕВНИ лихви . КОЙ ще ги плаща ? Ботоша е лебедова песен спрямо по горното , НОооо, никой не говори за ЕЖЕДНЕВНИТЕ лихви от нашия джоб . ЗАЩО ли ?

    22:41 09.10.2026

  • 8 тиририрам

    1 0 Отговор
    И тогава откъде ще захлебвате? Виждам как някои за няколко месеца се замогнаха и почнаха да си купуват скъпи костюми...

    22:42 09.10.2026

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор
    Е, не! Другарки и другари, направо сте за цирка. "Прогресивните" измекяри явно са приели тактиката-"правим, каквото ни кажат, после отричаме". Генерал Буданов е дошъл да ги "посъветва" тези шушумиги и кремълски подлоги, да не се слагат излишно на Кремъл, че не се знае, какво може да им се случи. После са подписали някоя и друга оръжейна сделка с украинците. Да ви информирам, че независимо от всичко, българските военни заводи работят на три смени нон стоп и цялата продукция заминава за ВСУ. "Братушките са си братушки", но парите не миришат.

    22:43 09.10.2026

  • 10 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Знаещия ,":

    Най важната му среща беше не с Пъпеши едно и две!

    22:45 09.10.2026

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