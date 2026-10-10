Софийският маратон затваря улици и променя транспорта

Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата, а маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт са променени. Ограниченията днес са свързани с бяганията на 5 и 10 километра в централната част на София.

Движението по трасетата на участниците ще бъде спирано от 7:00 до 13:00 часа. При повечето линии на градския транспорт са въведени промени, включително изместване на спирки, което може да удължи пътуването през засегнатите райони.

Най-големите ограничения са утре

По-сериозни промени са предвидени утре, когато от 7:00 до 15:30 часа ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард „Тодор Александров“, през ж.к. „Люлин“ и булевард „Д-р Петър Дертлиев“, а след това обратно към центъра на София.

Заради преминаването на бегачите ще бъдат засегнати както централни улици, така и основни пътни връзки към западните квартали. Градският транспорт ще се движи по променени маршрути, като при повечето линии спирките ще бъдат временно изместени.

Източници: bnrnews.bg