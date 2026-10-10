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Софийският маратон затваря улици и променя транспорта
  Тема: Трафик

Софийският маратон затваря улици и променя транспорта

10 Октомври, 2026 07:27 941 15

  • софийски маратон-
  • ограничения на движението-
  • градски транспорт-
  • софия

Днес ограниченията са по трасетата на дистанциите от 5 и 10 километра. Най-големите промени в движението ще бъдат утре, когато маршрутът достига до ж.к. „Люлин“

Софийският маратон затваря улици и променя транспорта - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата, а маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт са променени. Ограниченията днес са свързани с бяганията на 5 и 10 километра в централната част на София.

Движението по трасетата на участниците ще бъде спирано от 7:00 до 13:00 часа. При повечето линии на градския транспорт са въведени промени, включително изместване на спирки, което може да удължи пътуването през засегнатите райони.

Най-големите ограничения са утре

По-сериозни промени са предвидени утре, когато от 7:00 до 15:30 часа ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард „Тодор Александров“, през ж.к. „Люлин“ и булевард „Д-р Петър Дертлиев“, а след това обратно към центъра на София.

Заради преминаването на бегачите ще бъдат засегнати както централни улици, така и основни пътни връзки към западните квартали. Градският транспорт ще се движи по променени маршрути, като при повечето линии спирките ще бъдат временно изместени.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 14/88

    8 2 Отговор
    прайд ми дай
    кооло не ми давай

    07:33 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой ще търчи като гламав?

    9 5 Отговор
    Общината пак има пари за простотии, но не и за плочки и тротоари.

    07:40 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зико

    8 5 Отговор
    От днес за утре сте под блокада. Няма значение, дали има нещо важно да се прави. Васик Терзиев продължава да се погребва сам.

    07:43 10.10.2026

  • 9 Троян

    11 1 Отговор
    ОтТроян до Кърнаре са точно 42 километра. Чист въздух балкан и така нататък. Тия решили да парализират София? Ха ха.

    07:45 10.10.2026

  • 10 Ами сега ?! 🤔

    9 0 Отговор
    Атина с остра реакция на думите на Фон дер Лайен за "македонски език и култура"
    Повод за напрежението станаха думите на фон дер Лайен, че Европейският съюз приветства Северна Македония с нейната идентичност и език и че „македонската култура и македонският език ❓могат само да направят нашия Съюз по-богат“.
    Гърция протестира , а България си Милчо !

    07:51 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не знам защо толокова протестирате

    3 7 Отговор
    Това е едно много хубаво ежегодно мероприятие с много участнци и прекрасна атмосфера. Спонсор е WizzAir, не СО. Във всеки голям град по света има такива събития. Не знам, каква толкова важна работа имате събота и неделя, че затварянето на малка част от Центъра така ви обърква плановете. Нищо не пречи веднъж в годината да походите малко пеша. Седнете ли в колата от сутрин до вечер, свършено е с вас.

    Коментиран от #14

    08:04 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам защо толокова протестирате":

    То да беше едно, но стана всяка събота някакво мероприятия да затваря центъра или цариградско.

    08:31 10.10.2026

  • 15 Хорото

    0 0 Отговор
    е голям проблем. Пред Народния театър дрънчи всевъзможна музика и шум. Но хорото им избожда очите на евро либералите.

    08:39 10.10.2026

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