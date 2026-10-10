Софийският маратон затваря улици и променя транспорта

Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата, а маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт са променени. Ограниченията днес са свързани с бяганията на 5 и 10 километра в централната част на София.
Движението по трасетата на участниците ще бъде спирано от 7:00 до 13:00 часа. При повечето линии на градския транспорт са въведени промени, включително изместване на спирки, което може да удължи пътуването през засегнатите райони.
Най-големите ограничения са утре
По-сериозни промени са предвидени утре, когато от 7:00 до 15:30 часа ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард „Тодор Александров“, през ж.к. „Люлин“ и булевард „Д-р Петър Дертлиев“, а след това обратно към центъра на София.
Заради преминаването на бегачите ще бъдат засегнати както централни улици, така и основни пътни връзки към западните квартали. Градският транспорт ще се движи по променени маршрути, като при повечето линии спирките ще бъдат временно изместени.
Източници: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 14/88
кооло не ми давай
07:33 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кой ще търчи като гламав?
07:40 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зико
07:43 10.10.2026
9 Троян
07:45 10.10.2026
10 Ами сега ?! 🤔
Повод за напрежението станаха думите на фон дер Лайен, че Европейският съюз приветства Северна Македония с нейната идентичност и език и че „македонската култура и македонският език ❓могат само да направят нашия Съюз по-богат“.
Гърция протестира , а България си Милчо !
07:51 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не знам защо толокова протестирате
Коментиран от #14
08:04 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А50
До коментар #12 от "Не знам защо толокова протестирате":То да беше едно, но стана всяка събота някакво мероприятия да затваря центъра или цариградско.
08:31 10.10.2026
15 Хорото
08:39 10.10.2026