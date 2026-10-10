439 996 българи получават по 50 евро по „инфлационния чек“

439 996 български граждани ще получат по 50 евро по програмата „Инфлационен чек“ за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради по-високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Общият размер на начислените средства е 21 998 300 евро, съобщи Агенцията за социално подпомагане.
Сумите са преведени на 1 октомври по банковите сметки на хората, заявили този начин на получаване, както и на „Български пощи“ ЕАД за правоимащите, които ще вземат помощта в брой. Не е необходимо подаването на ново заявление.
Кой има право на компенсацията
По 50 евро са начислени служебно на лицата и членовете на семействата, получили месечни социални помощи за август 2026 г. В обхвата попадат и хората с издадена към 30 август 2026 г. заповед за целева помощ за отопление за сезон 2026-2027 г.
Сред правоимащите са още родители или законни представители на деца с трайни увреждания, както и деца, получили семейни помощи за август 2026 г. Това се отнася и за деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител.
Компенсацията е предвидена и за приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които са настанени деца. В списъка са включени военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани през август, както и деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, напуснали резидентна социална услуга през 2026 г.„Целта на Програмата е да гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи“, посочва Агенцията за социално подпомагане.
Кога се получават парите
В пощенските клонове на „Български пощи“ сумите могат да бъдат получени до 26 октомври. За хората, които по обективни причини не са успели да вземат помощта в първия период, са определени още два срока: от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.
Програмата е одобрена с Решение № 743 на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. Компенсацията се предоставя еднократно и се изплаща по вече заявения от правоимащите начин.
Източници: focus-news.net, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 като ще давате
Коментиран от #7
08:42 10.10.2026
2 Асан
08:43 10.10.2026
3 Реално
08:48 10.10.2026
4 в кратце
08:49 10.10.2026
5 Толкова добре сте
Коментиран от #6
08:49 10.10.2026
6 Хайлаците са по баровете и ресторантите
До коментар #5 от "Толкова добре сте":Дори и пицариите не са пълни а са препълнени с хора. Но не е лесно да работиш особено събота и неделя и да гледаш как други които не работят и никога не са работили висят в пицария . Ти да работиш а те да лежат на плажа
08:58 10.10.2026
7 Хайлаците са по баровете и ресторантите
До коментар #1 от "като ще давате":Точно така на всички които работят за минимална работна заплата или са на минимална пенсия и нямат странични доходи от Наеми и Дивиденти или от Ренти на всички които освен това дори няма лека кола и не да ходили в чужбина също така.
09:05 10.10.2026
8 Хайлаците са по баровете и ресторантите
09:09 10.10.2026
9 Бедни бедни колко да са бедни
09:13 10.10.2026
10 Бедни
09:14 10.10.2026
11 Една българка
09:15 10.10.2026
12 Васил
09:25 10.10.2026
13 Кучето на Мими 🐕
🦧🤣🦧
09:34 10.10.2026