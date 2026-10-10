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439 996 българи получават по 50 евро по „инфлационния чек“
  Тема: Инфлацията

439 996 българи получават по 50 евро по „инфлационния чек“

10 Октомври, 2026 08:39 623 13

  • инфлационен чек-
  • социални помощи-
  • агенция за социално подпомагане-
  • български пощи-
  • компенсации

Общо начислените средства са близо 22 млн. евро. Парите могат да се получат по банков път или в пощенски клон

439 996 българи получават по 50 евро по „инфлационния чек“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

439 996 български граждани ще получат по 50 евро по програмата „Инфлационен чек“ за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради по-високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Общият размер на начислените средства е 21 998 300 евро, съобщи Агенцията за социално подпомагане.

Сумите са преведени на 1 октомври по банковите сметки на хората, заявили този начин на получаване, както и на „Български пощи“ ЕАД за правоимащите, които ще вземат помощта в брой. Не е необходимо подаването на ново заявление.

Кой има право на компенсацията

По 50 евро са начислени служебно на лицата и членовете на семействата, получили месечни социални помощи за август 2026 г. В обхвата попадат и хората с издадена към 30 август 2026 г. заповед за целева помощ за отопление за сезон 2026-2027 г.

Сред правоимащите са още родители или законни представители на деца с трайни увреждания, както и деца, получили семейни помощи за август 2026 г. Това се отнася и за деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител.

Компенсацията е предвидена и за приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които са настанени деца. В списъка са включени военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани през август, както и деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, напуснали резидентна социална услуга през 2026 г.

„Целта на Програмата е да гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи“, посочва Агенцията за социално подпомагане.

Кога се получават парите

В пощенските клонове на „Български пощи“ сумите могат да бъдат получени до 26 октомври. За хората, които по обективни причини не са успели да вземат помощта в първия период, са определени още два срока: от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.

Програмата е одобрена с Решение № 743 на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. Компенсацията се предоставя еднократно и се изплаща по вече заявения от правоимащите начин.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 като ще давате

    5 0 Отговор
    ще дадете на всички с под 1000 ойро доход

    Коментиран от #7

    08:42 10.10.2026

  • 2 Асан

    8 0 Отговор
    Браво бате , че има за пиене у маалата .

    08:43 10.10.2026

  • 3 Реално

    7 0 Отговор
    Никакъв ефект, но дебел минус за хазната.

    08:48 10.10.2026

  • 4 в кратце

    4 1 Отговор
    Инфлационен чек трябва да има за всички българи,които живеят в България!България не е в Африка.Трябва да има стабилна и развита правилно икономика вече! Българите не са лабораторно вещество,та ония в синята зала да си играят с тях!

    08:49 10.10.2026

  • 5 Толкова добре сте

    4 0 Отговор
    описали хората които водят хайлашки и безотговорен начин на живот. Такива гледат винаги да са зле за да им се помага. На млади и здрави не бива да се дава никаква помощ.

    Коментиран от #6

    08:49 10.10.2026

  • 6 Хайлаците са по баровете и ресторантите

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова добре сте":

    Дори и пицариите не са пълни а са препълнени с хора. Но не е лесно да работиш особено събота и неделя и да гледаш как други които не работят и никога не са работили висят в пицария . Ти да работиш а те да лежат на плажа

    08:58 10.10.2026

  • 7 Хайлаците са по баровете и ресторантите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "като ще давате":

    Точно така на всички които работят за минимална работна заплата или са на минимална пенсия и нямат странични доходи от Наеми и Дивиденти или от Ренти на всички които освен това дори няма лека кола и не да ходили в чужбина също така.

    09:05 10.10.2026

  • 8 Хайлаците са по баровете и ресторантите

    2 0 Отговор
    Проблема е че за да се отдели зърното от плявата трябва да се работи а така е по лесно. Няма да пишат заявления нито нищо. Щели да дават но на кого ? На който вече получава от герб и дпс.

    09:09 10.10.2026

  • 9 Бедни бедни колко да са бедни

    1 0 Отговор
    Непрекъснато са по чужбина и най вече в тропическите страни там ги търси. ....

    09:13 10.10.2026

  • 10 Бедни

    0 0 Отговор
    ама вредни

    09:14 10.10.2026

  • 11 Една българка

    1 0 Отговор
    Евтин популизъм. Но до тук не виждам политика.

    09:15 10.10.2026

  • 12 Васил

    0 0 Отговор
    В останалите страни помощта е за всички а не за една част това си чиста дискриминация получават я хора даже без да имат книжка и кола????

    09:25 10.10.2026

  • 13 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Ама нали няма инфлация в Клуба на богатите!?
    🦧🤣🦧

    09:34 10.10.2026

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