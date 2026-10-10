439 996 българи получават по 50 евро по „инфлационния чек“

439 996 български граждани ще получат по 50 евро по програмата „Инфлационен чек“ за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи заради по-високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Общият размер на начислените средства е 21 998 300 евро, съобщи Агенцията за социално подпомагане.

Сумите са преведени на 1 октомври по банковите сметки на хората, заявили този начин на получаване, както и на „Български пощи“ ЕАД за правоимащите, които ще вземат помощта в брой. Не е необходимо подаването на ново заявление.

Кой има право на компенсацията

По 50 евро са начислени служебно на лицата и членовете на семействата, получили месечни социални помощи за август 2026 г. В обхвата попадат и хората с издадена към 30 август 2026 г. заповед за целева помощ за отопление за сезон 2026-2027 г.

Сред правоимащите са още родители или законни представители на деца с трайни увреждания, както и деца, получили семейни помощи за август 2026 г. Това се отнася и за деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител.

Компенсацията е предвидена и за приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които са настанени деца. В списъка са включени военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани през август, както и деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, напуснали резидентна социална услуга през 2026 г.

Кога се получават парите

„Целта на Програмата е да гарантира базова социална сигурност на уязвими лица и семейства с ниски доходи“, посочва Агенцията за социално подпомагане.

В пощенските клонове на „Български пощи“ сумите могат да бъдат получени до 26 октомври. За хората, които по обективни причини не са успели да вземат помощта в първия период, са определени още два срока: от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.

Програмата е одобрена с Решение № 743 на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. Компенсацията се предоставя еднократно и се изплаща по вече заявения от правоимащите начин.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg