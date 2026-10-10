Рафинерията на "Лукойл" в Бургас влиза в сделка за $20 млрд., водеща до Тръмп

Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия са включени в плановете за придобиване на международните активи на руския петролен концерн от консорциум, оглавяван от американския милиардер Тод Боули. Потенциалната сделка се ползва с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, съобщава "Ню Йорк пост", позовавайки се на източник от американското правителство.
Международните активи на "Лукойл" се оценяват на около 20 милиарда долара, а според изданието сделката може да донесе милиарди долари на Вашингтон.
Рафинерията в Бургас е част от плановете за придобиване
Според "Ню Йорк пост" консорциумът, ръководен от Боули, включва Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC).
Плановете предвиждат след придобиването на рафинериите в България, Румъния и Нидерландия консорциумът да разполага с общ производствен капацитет от над 350 000 барела дневно.
Още през септември "Файненшъл таймс" съобщи, че Боули е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни представители на държави от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за участието си в наддаването.
Американският финансист, който е продал дела си в английския футболен клуб "Челси", работи от месеци по потенциалното придобиване, твърдят източници, запознати с преговорите.
Санкциите срещу Русия ускориха продажбата
Международните активи на "Лукойл" бяха обявени за продажба, след като руският петролен концерн попадна под санкции заради войната в Украйна.
Американските власти удължиха до 22 октомври срока на лиценза, който позволява воденето на преговори и сключването на условни споразумения за продажбата на "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International).
Именно това дружество притежава рафинерията в България, което поставя бургаския нефтопреработвателен комплекс сред активите, обект на потенциалната сделка.
Към момента става въпрос за планове за придобиване, а не за окончателно приключила продажба.
Тръмп обяви и споразумение с Путин за доставки на дизел
Информацията за сделката идва на фона на ново развитие в енергийните отношения между Вашингтон и Москва.
Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната си платформа Truth Social, че руският президент Владимир Путин се е съгласил Русия да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.
Според Тръмп договореността е постигната по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата лидери, а целта е да се допринесе за понижаването на цените на горивата.
Така Вашингтон едновременно подкрепя потенциалното придобиване на международните активи на санкционирания руски концерн и договаря нови доставки на руски дизел в опит да овладее ценовия натиск върху енергийните пазари, пише БТА.
Източник: www.dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Но, да видим дали ще е добре за България и българите...!!!???
Коментиран от #13, #18
11:21 10.10.2026
2 Евроатлантик
Коментиран от #12
11:23 10.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:23 10.10.2026
4 Иван Стефанов
Коментиран от #6
11:25 10.10.2026
5 Копейка
11:28 10.10.2026
6 Аха...
До коментар #4 от "Иван Стефанов":Единственото за което е компетентна Пенкова е - да източва горивото като шофьор!
Дитектно смуче на маркуча!
11:31 10.10.2026
7 Емигрант
11:45 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Искахте радев
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Нави го.
11:55 10.10.2026
10 АЙ ДА ВИДИМ
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Откъде ще изровят Толкова Дизел
ПУТЕРСТИТЕ
Бре УМНИК.
Не говорят за Нефт
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Всички е Парлама
Да може Тръмп да лапне Лукойл.
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
11:55 10.10.2026
11 az СВО Победа 81
"Ква стана тя, а?", както пееше Устата!
11:57 10.10.2026
12 Така е
До коментар #2 от "Евроатлантик":от руска рафинерия, с руски ръководен екип, и с руски нефт..
11:58 10.10.2026
13 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":беше добре за БГ , преди Костов да я подари на чумавите
Коментиран от #17
12:00 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами сега?
Коментиран от #21
12:06 10.10.2026
16 Факти
12:17 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Пич":Добре ще ,как няма да е добре ,създаваш нещо ,след време идват бананите ,продават ти го за жълти стотинки и банани ,после идва войната в Украйна Европа с урсулианците налагат санкции ,говедата в купуват ,ей го де Русия на другия бряг ,петрола идва ние бачакаме и се тровим ,бензина дизела отива за урсулианците в Европа на тройна цена ,ние ще се радваме на бананите и отровите ,па може и некой дрон да ни подарят пак говедата модерно робство му викам аз ,така се насърчава демокрацията
Коментиран от #22
12:29 10.10.2026
19 Браво,браво
12:31 10.10.2026
20 Историк
12:32 10.10.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Ами сега?":Разликата е че Лукойл ша докара милиарди на Тръмп, а не на Путин.
12:33 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.