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Рафинерията на "Лукойл" в Бургас влиза в сделка за $20 млрд., водеща до Тръмп

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас влиза в сделка за $20 млрд., водеща до Тръмп

10 Октомври, 2026 11:19 1 160 22

  • рафинерия-
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  • бургас-
  • сделка-
  • тръмп

Информацията за сделката идва на фона на ново развитие в енергийните отношения между Вашингтон и Москва

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас влиза в сделка за $20 млрд., водеща до Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия са включени в плановете за придобиване на международните активи на руския петролен концерн от консорциум, оглавяван от американския милиардер Тод Боули. Потенциалната сделка се ползва с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, съобщава "Ню Йорк пост", позовавайки се на източник от американското правителство.

Международните активи на "Лукойл" се оценяват на около 20 милиарда долара, а според изданието сделката може да донесе милиарди долари на Вашингтон.

Рафинерията в Бургас е част от плановете за придобиване

Според "Ню Йорк пост" консорциумът, ръководен от Боули, включва Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC).

Плановете предвиждат след придобиването на рафинериите в България, Румъния и Нидерландия консорциумът да разполага с общ производствен капацитет от над 350 000 барела дневно.

Още през септември "Файненшъл таймс" съобщи, че Боули е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни представители на държави от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за участието си в наддаването.

Американският финансист, който е продал дела си в английския футболен клуб "Челси", работи от месеци по потенциалното придобиване, твърдят източници, запознати с преговорите.

Санкциите срещу Русия ускориха продажбата

Международните активи на "Лукойл" бяха обявени за продажба, след като руският петролен концерн попадна под санкции заради войната в Украйна.

Американските власти удължиха до 22 октомври срока на лиценза, който позволява воденето на преговори и сключването на условни споразумения за продажбата на "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International).

Именно това дружество притежава рафинерията в България, което поставя бургаския нефтопреработвателен комплекс сред активите, обект на потенциалната сделка.

Към момента става въпрос за планове за придобиване, а не за окончателно приключила продажба.

Тръмп обяви и споразумение с Путин за доставки на дизел

Информацията за сделката идва на фона на ново развитие в енергийните отношения между Вашингтон и Москва.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната си платформа Truth Social, че руският президент Владимир Путин се е съгласил Русия да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

Според Тръмп договореността е постигната по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата лидери, а целта е да се допринесе за понижаването на цените на горивата.

Така Вашингтон едновременно подкрепя потенциалното придобиване на международните активи на санкционирания руски концерн и договаря нови доставки на руски дизел в опит да овладее ценовия натиск върху енергийните пазари, пише БТА.

Източник: www.dnes.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 5 Отговор
    Това е добре за рафинерията, защото никой няма да я закача!!!
    Но, да видим дали ще е добре за България и българите...!!!???

    Коментиран от #13, #18

    11:21 10.10.2026

  • 2 Евроатлантик

    8 9 Отговор
    Радваме се, че вече ще купуваме американски бензин и дизел.

    Коментиран от #12

    11:23 10.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Радев разреши износ на дизел за САЩ.А за нас един по голям.

    Коментиран от #9

    11:23 10.10.2026

  • 4 Иван Стефанов

    7 2 Отговор
    Пуснете коментарите за Цвети Пенкова, хората искат да изразят мнението си.

    Коментиран от #6

    11:25 10.10.2026

  • 5 Копейка

    5 3 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    11:28 10.10.2026

  • 6 Аха...

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Стефанов":

    Единственото за което е компетентна Пенкова е - да източва горивото като шофьор!
    Дитектно смуче на маркуча!

    11:31 10.10.2026

  • 7 Емигрант

    1 6 Отговор
    Добре е да се осъществи тази сделка ! Тук най-евтините горива се продават на американските бензиностанции !

    11:45 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Искахте радев

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нави го.

    11:55 10.10.2026

  • 10 АЙ ДА ВИДИМ

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Откъде ще изровят Толкова Дизел
    ПУТЕРСТИТЕ

    Бре УМНИК.

    Не говорят за Нефт

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Всички е Парлама

    Да може Тръмп да лапне Лукойл.

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    11:55 10.10.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Чакайте сега, довчера ни обясняваха как в Русия горивото било свършило...., помните нали?

    "Ква стана тя, а?", както пееше Устата!

    11:57 10.10.2026

  • 12 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    от руска рафинерия, с руски ръководен екип, и с руски нефт..

    11:58 10.10.2026

  • 13 К.О.Т..А.К 🐱

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    беше добре за БГ , преди Костов да я подари на чумавите

    Коментиран от #17

    12:00 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами сега?

    4 1 Отговор
    Добре де, какво толкова радостно има, каква е разликата между Путин и Тръмп?

    Коментиран от #21

    12:06 10.10.2026

  • 16 Факти

    3 2 Отговор
    Тръмп яко изгърби кремълското жуже.

    12:17 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Добре ще ,как няма да е добре ,създаваш нещо ,след време идват бананите ,продават ти го за жълти стотинки и банани ,после идва войната в Украйна Европа с урсулианците налагат санкции ,говедата в купуват ,ей го де Русия на другия бряг ,петрола идва ние бачакаме и се тровим ,бензина дизела отива за урсулианците в Европа на тройна цена ,ние ще се радваме на бананите и отровите ,па може и некой дрон да ни подарят пак говедата модерно робство му викам аз ,така се насърчава демокрацията

    Коментиран от #22

    12:29 10.10.2026

  • 19 Браво,браво

    3 1 Отговор
    Никой не ни слага във сметките, за нас остава лук и олио върху мухлясала филийка.

    12:31 10.10.2026

  • 20 Историк

    2 1 Отговор
    Кланът на мафията Тръмп се опитва да завладее съвместно с Путин всичко,до което се докосне. Интересно е, че обикновено мафията купува политици и чрез тях овладява отделни сфери от живота на хората, а бившата САЩ сегашна Тръмпландия много експресно си избра капо ди тути капи за президент и цял свят страда. В България за съжаление мафията също си има държава, а мафиотите по света много бързо се сдушават и действат. Освен това много путинолизци в страната освен управляващата мафия станаха тръмполизци и горката ни прекрасна България има още много да страда.

    12:32 10.10.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ами сега?":

    Разликата е че Лукойл ша докара милиарди на Тръмп, а не на Путин.

    12:33 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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