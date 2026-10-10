Близкият до Тръмп милиардер Тод Боули вaди оферта за активите на „Лукойл“ в България

Консорциум, воден от американския милиардер и инвеститор Тод Боули, проявява интерес към международните активи на „Лукойл“, сред които е и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. Става дума за потенциална сделка, а не за вече приключило придобиване, съобщиха Investor.bg и „Сега“, позовавайки се на публикации на „Ню Йорк Таймс“, „Файненшъл таймс“ и „Блумбърг“.

Международният портфейл на руската компания е оценяван на около 20 млрд. долара. В него влизат нефтени и газови находища, мрежи от бензиностанции и рафинерии в България, Румъния и Нидерландия. Според „Ню Йорк Таймс“, цитиран от Investor.bg, консорциумът около Боули планира производствен капацитет от над 350 000 барела дневно след придобиването на трите европейски рафинерии.

Сделката още не е подписана

Групата на Боули все още не е финализирала споразумение с „Лукойл“. Предложението е в напреднала фаза, но мащабът на преговорите и окончателната структура на сделката не са публично изяснени. Сделката ще изисква и регулаторни одобрения от американските власти.

В консорциума участват близкоизточни инвеститори, свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства, както и катарски инвеститори. Американската корпорация за международно финансово развитие, известна като DFC, се очаква да придобие около 15% от новата компания. Боули вероятно ще има малцинствен дял, но групата му и американското правителство ще разполагат с мнозинство от местата в съвета на директорите, съобщава „Сега“.

Интересът към активите се засили, след като предишното споразумение между „Лукойл“ и американската инвестиционна компания Carlyle изтече без окончателно одобрение. Договореностите за покупка на Lukoil International бяха подписани през януари 2026 г., но не бяха доведени до край заради липсата на необходимото регулаторно разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Какво означава това за рафинерията в Бургас

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е с капацитет около 190 000 барела дневно и е най-голямата рафинерия на Балканите, посочва Reuters. Тя е свързана с търговската мрежа на „Лукойл България“, както и с дейности по съхранение и дистрибуция на горива.

„Лукойл“ обяви през декември 2023 г., че заради променените условия на работа в България анализира различни варианти за бизнеса си, включително продажба. „Ще бъдат анализирани различни варианти, включително продажба на бизнеса“, заяви тогава компанията.

Предстои да стане ясно дали консорциумът около Боули ще получи окончателно одобрение за придобиването и при какви условия ще бъде прехвърлен международният пакет. До приключването на тези процедури собствеността върху рафинерията в Бургас не се променя.

Източници: investor.bg, segabg.com, investing.com