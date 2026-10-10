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Близкият до Тръмп милиардер Тод Боули вaди оферта за активите на „Лукойл“ в България

Близкият до Тръмп милиардер Тод Боули вaди оферта за активите на „Лукойл“ в България

10 Октомври, 2026 12:04 761 18

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  • санкции срещу русия

Рафинерията в Бургас е част от международния пакет, оценяван на около 20 млрд. долара. Сделката все още не е финализирана

Близкият до Тръмп милиардер Тод Боули вaди оферта за активите на „Лукойл“ в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Консорциум, воден от американския милиардер и инвеститор Тод Боули, проявява интерес към международните активи на „Лукойл“, сред които е и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. Става дума за потенциална сделка, а не за вече приключило придобиване, съобщиха Investor.bg и „Сега“, позовавайки се на публикации на „Ню Йорк Таймс“, „Файненшъл таймс“ и „Блумбърг“.

Международният портфейл на руската компания е оценяван на около 20 млрд. долара. В него влизат нефтени и газови находища, мрежи от бензиностанции и рафинерии в България, Румъния и Нидерландия. Според „Ню Йорк Таймс“, цитиран от Investor.bg, консорциумът около Боули планира производствен капацитет от над 350 000 барела дневно след придобиването на трите европейски рафинерии.

Сделката още не е подписана

Групата на Боули все още не е финализирала споразумение с „Лукойл“. Предложението е в напреднала фаза, но мащабът на преговорите и окончателната структура на сделката не са публично изяснени. Сделката ще изисква и регулаторни одобрения от американските власти.

В консорциума участват близкоизточни инвеститори, свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства, както и катарски инвеститори. Американската корпорация за международно финансово развитие, известна като DFC, се очаква да придобие около 15% от новата компания. Боули вероятно ще има малцинствен дял, но групата му и американското правителство ще разполагат с мнозинство от местата в съвета на директорите, съобщава „Сега“.

Интересът към активите се засили, след като предишното споразумение между „Лукойл“ и американската инвестиционна компания Carlyle изтече без окончателно одобрение. Договореностите за покупка на Lukoil International бяха подписани през януари 2026 г., но не бяха доведени до край заради липсата на необходимото регулаторно разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Какво означава това за рафинерията в Бургас

„Лукойл Нефтохим Бургас“ е с капацитет около 190 000 барела дневно и е най-голямата рафинерия на Балканите, посочва Reuters. Тя е свързана с търговската мрежа на „Лукойл България“, както и с дейности по съхранение и дистрибуция на горива.

„Лукойл“ обяви през декември 2023 г., че заради променените условия на работа в България анализира различни варианти за бизнеса си, включително продажба. „Ще бъдат анализирани различни варианти, включително продажба на бизнеса“, заяви тогава компанията.

Предстои да стане ясно дали консорциумът около Боули ще получи окончателно одобрение за придобиването и при какви условия ще бъде прехвърлен международният пакет. До приключването на тези процедури собствеността върху рафинерията в Бургас не се променя.

Източници: investor.bg, segabg.com, investing.com


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмн

    3 0 Отговор
    Може пък да е за добре бе,все пак руския петрол е близо,зависи само държавата ни как ще реагира със регулаторните си механизми,оф забравиж че нямаме държава и се размечтах,нефтохима енергото и бтк трябваше да са държавни предприятия но един тъмен даде нафтата,ефтино а,един кобург другите две

    12:10 10.10.2026

  • 2 Даниел

    2 4 Отговор
    А какво правим със собствеността на московското правителство в Камчия покрай бреговете на черно море?
    Някой ще ни каже ли какви права е делегирал Борисов на руската федерация???

    Коментиран от #5, #9

    12:10 10.10.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор
    търгува се с изцяло наше предприятие и всички мълчат-тва е построено не от комунисти , а от честни българи . възпитавани и израсли през царско време///// за комундетата и как секретарките им сервират кафе ще направя отделен коментар

    Коментиран от #7

    12:11 10.10.2026

  • 4 Може би имаше възможност

    3 0 Отговор
    За национализация но момента беше изтърван. Особения представител какво точно управлява.

    12:13 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А защо не

    2 0 Отговор
    Някой български кмет,натрупал мили...арди ,да не купи Лукойл.....на Карло...во например.

    12:14 10.10.2026

  • 7 Мяууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    нещо пак мрънячкаш на гладно

    12:15 10.10.2026

  • 8 Ние си имаме

    2 0 Отговор
    Също бизнесмени,които могат да си позволят Лук..ойл,...някой кме..т от ГЕПИ,като Ка..бата,или близък,хайде де,нашите герои от прехода също са .......способни...

    12:18 10.10.2026

  • 9 Нямате

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Спиране да плюете по Русия без каквото и да е основание в случая.

    12:18 10.10.2026

  • 10 Зевзек

    2 0 Отговор
    Чак тогава дизела ще удари 2.50

    12:31 10.10.2026

  • 11 Зевзек

    2 1 Отговор
    Американците не работят с малка надценка,а и нищо не можем да им кажем.Ще мълчим и ще плащаме 5лв за литър.Сещам се за американските тецове.

    12:35 10.10.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Аз само да питам ,от кого беше построена рафинерията ,най голямата на балканите ,и някой може ли да ни обясни защо имаме 70 милиарда евра външен дълг

    Коментиран от #14, #15

    12:37 10.10.2026

  • 13 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Оранжевата kyчka на Сатаняху е най корумпирания парцал който някога е бил президент на американските терористични щати

    12:45 10.10.2026

  • 14 Тик-Ток

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Комунистите построиха една велика държава,превърнаха България в ядрена и космическа държава ,а демонократите ни върнаха във средновековието

    12:53 10.10.2026

  • 15 Тик-Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Имаме 70 милиарда дълг щото западните мародери и вериги в България не плащат данъци и няма пари за пенсии и другите държавни търтеи ,и затова държава тегли заеми от същите тези пирати да плаща заплати и пенсии ,сега ясно ли ви е деца

    13:00 10.10.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    СДЕЛКИТЕ ГИ ЧЕТЕМ ЕЖЕДНЕВНО, НО ЗА МИР НЕ ОТРОНВАТ И ДУМИЧКА ? ТАКА ЛИ ЩЕ Е КАРАТ И ЗАНАПРЕД? 🤔

    Коментиран от #17

    13:00 10.10.2026

  • 17 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    В мира няма пари

    13:08 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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