Кораби потъват в Черно море, но кой стои зад атаките?

Три търговски кораба бяха поразени в западната част на Черно море за два дни, а във Facebook версиите за руска или украинска атака и за оръжие в трюмовете се разпространиха по-бързо от официалните данни. Потвърденото до момента е по-ограничено: два кораба са атакувани в българската изключителна икономическа зона, един е потънал, а при отделен инцидент край Румъния са загинали двама моряци.
Три кораба, два инцидента
На 5 октомври товарният кораб Royad Mammadov се запали и потъна в изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е собственост на турска компания, плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е превозвал царевица от украинското пристанище Измаил. Двама души загинаха, а 11 моряци бяха спасени.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но не посочиха извършител на атаката.
На следващия ден, около 3:00 часа, два други търговски кораба бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того Alfa Watan потъна, а екипажът му остана в неизвестност. Плаващият под флага на Палау Able беше ударен и на борда му избухна пожар. Всичките 18 моряци бяха спасени от българския кораб Dioscuria.
Според премиера Румен Радев Able е превозвал жито и се е движел на юг, докато Alfa Watan е плавал на север. Товарът на потъналия кораб не е бил установен.
Какво е установено за дроновете
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви след обследване на Able, че корабът е получил тежки поражения от пожара и наводнено машинно отделение. Ударът е нанесен в надводната част, което според него сочи използването на надводен дрон.
При огледа с два вертолета „Кугър“ и фрегатата „Верни“ не са открити останки от дрон. „Без веществени доказателства не може категорично да се установи чия собственост са използваните дронове“, заяви Стоянов.
Това оставя отворени и двете основни версии, които се обсъждат публично. Украинският президент обвини Русия за атаките, докато българските институции не са потвърдили подобно заключение. Радев заяви, че ако се съди по товара и посоката на движение на корабите, „резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия“. Това е политическа оценка, а не установен факт за произхода на дроновете.
Няма доказателства за оръжие
Твърденията, че потъналият Alfa Watan е превозвал оръжие за Украйна, не са подкрепени от официално съобщени доказателства. Корабособственикът Дойчин Дойчев заяви, че плавателният съд е бил натоварен с около 3000 тона сол от египетското пристанище Ел Ариш и е пътувал към Килия. По думите му след разтоварването е трябвало да поеме зърно за Египет.
Тази версия обяснява част от споровете в социалните мрежи, но не доказва какво е имало на борда в момента на потъването. Към момента няма публично потвърждение корабът да е превозвал оръжие, нито има установен извършител на атаката.
България поиска съдействие от международни организации за обследване на потъналия кораб с подводен дрон. Междувременно Военноморските сили продължават да наблюдават района и повредения Able, чиято съдба остава неясна.
Източници: bta.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #10, #14, #17, #24
17:22 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишел
17:23 10.10.2026
5 Капитан
17:23 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АГАТ а Кристи
17:28 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много просто
17:30 10.10.2026
10 Из ча ди е,
До коментар #1 от "Сатана Z":А защо си на латиница?
Нали българската азбука била руска ?
Коментиран от #11, #15
17:30 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Даааа
17:32 10.10.2026
13 Спецназ
То е горе-долу ясно какво е "Превозвал" за Украйна.
По-важното е че едва ли е на голяма дълбочина и може да има за вадене
ценен "товар" за милиони!
Нищо им няма на боНбите и пушките от морската вода!
Титаник е на 100 години в двойно по-солено.:))
Това за корозиране за месец-два са само митове, а не ФАКТИ!
Коментиран от #20
17:34 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Давид
До коментар #10 от "Из ча ди е,":Българската азбука, всъщност е гръцка с много малко знаци които не са гръцки.
Коментиран от #19, #22, #31
17:35 10.10.2026
16 хаха
ХАХАХА
Толкова си можете бе ориенталски ОРКИ.
17:36 10.10.2026
17 хаха
До коментар #1 от "Сатана Z":Това е същата сbиня с фес дето плямпаше, че няма севернокорейци на фронта.
ХАХАХА
17:37 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Превозвал
До коментар #13 от "Спецназ":е сол от Египет, а на обратно е предвидено зърно. Ясно е кой атакува, разбира се, че са руснаците.
Коментиран от #21, #23, #26
17:41 10.10.2026
21 Я обясни
До коментар #20 от "Превозвал":За какво им е толкова сол. Не им работят консервните фабрики, а оръжейните. Амонит ровече им трябва от сол.
17:44 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Без доказателства
До коментар #20 от "Превозвал":по нищо не се разбира! Украинският фашистки режим е доказан терористичен и денонощни лъжи и пропаганда.
17:45 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Руснаците
17:47 10.10.2026
26 И нещо важна
До коментар #20 от "Превозвал":Египетската сол е най често промишлена сол и става за пръскане па пътищатя, не.за консерви. Сигурно се подготвят за тежка зима.
Коментиран от #27
17:47 10.10.2026
27 Явно
До коментар #26 от "И нещо важна":не слагаш зеле!
Коментиран от #29
17:49 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ахя
До коментар #27 от "Явно":Не слагам, амя ти си направи зейето с промишлена сол. После може да тровиш мишките с нега.
17:53 10.10.2026
30 гост
До коментар #24 от "хаха":За провокация чувал ли си ?
17:57 10.10.2026
31 Безрукий
До коментар #15 от "Давид":Всички азбуки са руски!
18:00 10.10.2026
32 ?????
Корабът потънал за три минути.
18:04 10.10.2026