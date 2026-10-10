Кораби потъват в Черно море, но кой стои зад атаките?

Три търговски кораба бяха поразени в западната част на Черно море за два дни, а във Facebook версиите за руска или украинска атака и за оръжие в трюмовете се разпространиха по-бързо от официалните данни. Потвърденото до момента е по-ограничено: два кораба са атакувани в българската изключителна икономическа зона, един е потънал, а при отделен инцидент край Румъния са загинали двама моряци.

Три кораба, два инцидента

На 5 октомври товарният кораб Royad Mammadov се запали и потъна в изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е собственост на турска компания, плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е превозвал царевица от украинското пристанище Измаил. Двама души загинаха, а 11 моряци бяха спасени.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но не посочиха извършител на атаката.

На следващия ден, около 3:00 часа, два други търговски кораба бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того Alfa Watan потъна, а екипажът му остана в неизвестност. Плаващият под флага на Палау Able беше ударен и на борда му избухна пожар. Всичките 18 моряци бяха спасени от българския кораб Dioscuria.

Според премиера Румен Радев Able е превозвал жито и се е движел на юг, докато Alfa Watan е плавал на север. Товарът на потъналия кораб не е бил установен.

Какво е установено за дроновете

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви след обследване на Able, че корабът е получил тежки поражения от пожара и наводнено машинно отделение. Ударът е нанесен в надводната част, което според него сочи използването на надводен дрон.

При огледа с два вертолета „Кугър“ и фрегатата „Верни“ не са открити останки от дрон. „Без веществени доказателства не може категорично да се установи чия собственост са използваните дронове“, заяви Стоянов.

Това оставя отворени и двете основни версии, които се обсъждат публично. Украинският президент обвини Русия за атаките, докато българските институции не са потвърдили подобно заключение. Радев заяви, че ако се съди по товара и посоката на движение на корабите, „резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия“. Това е политическа оценка, а не установен факт за произхода на дроновете.

Няма доказателства за оръжие

Твърденията, че потъналият Alfa Watan е превозвал оръжие за Украйна, не са подкрепени от официално съобщени доказателства. Корабособственикът Дойчин Дойчев заяви, че плавателният съд е бил натоварен с около 3000 тона сол от египетското пристанище Ел Ариш и е пътувал към Килия. По думите му след разтоварването е трябвало да поеме зърно за Египет.

Тази версия обяснява част от споровете в социалните мрежи, но не доказва какво е имало на борда в момента на потъването. Към момента няма публично потвърждение корабът да е превозвал оръжие, нито има установен извършител на атаката.

България поиска съдействие от международни организации за обследване на потъналия кораб с подводен дрон. Междувременно Военноморските сили продължават да наблюдават района и повредения Able, чиято съдба остава неясна.

Източници: bta.bg, apnews.com