Новини
България »
Варна »
Кораби потъват в Черно море, но кой стои зад атаките?
  Тема: Украйна

Кораби потъват в Черно море, но кой стои зад атаките?

10 Октомври, 2026 17:19 864 32

  • черно море-
  • кораби-
  • дронове-
  • украйна-
  • зърно

Три търговски кораба бяха поразени край Румъния и България за два дни. Данни за оръжие на борда няма, а произходът на дроновете остава неустановен

Кораби потъват в Черно море, но кой стои зад атаките? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
by Fakti.bg by Fakti.bg

Три търговски кораба бяха поразени в западната част на Черно море за два дни, а във Facebook версиите за руска или украинска атака и за оръжие в трюмовете се разпространиха по-бързо от официалните данни. Потвърденото до момента е по-ограничено: два кораба са атакувани в българската изключителна икономическа зона, един е потънал, а при отделен инцидент край Румъния са загинали двама моряци.

Три кораба, два инцидента

На 5 октомври товарният кораб Royad Mammadov се запали и потъна в изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е собственост на турска компания, плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е превозвал царевица от украинското пристанище Измаил. Двама души загинаха, а 11 моряци бяха спасени.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона. Румънските власти потвърдиха пожара, потъването и спасителната операция, но не посочиха извършител на атаката.

На следващия ден, около 3:00 часа, два други търговски кораба бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того Alfa Watan потъна, а екипажът му остана в неизвестност. Плаващият под флага на Палау Able беше ударен и на борда му избухна пожар. Всичките 18 моряци бяха спасени от българския кораб Dioscuria.

Според премиера Румен Радев Able е превозвал жито и се е движел на юг, докато Alfa Watan е плавал на север. Товарът на потъналия кораб не е бил установен.

Какво е установено за дроновете

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви след обследване на Able, че корабът е получил тежки поражения от пожара и наводнено машинно отделение. Ударът е нанесен в надводната част, което според него сочи използването на надводен дрон.

При огледа с два вертолета „Кугър“ и фрегатата „Верни“ не са открити останки от дрон. „Без веществени доказателства не може категорично да се установи чия собственост са използваните дронове“, заяви Стоянов.

Това оставя отворени и двете основни версии, които се обсъждат публично. Украинският президент обвини Русия за атаките, докато българските институции не са потвърдили подобно заключение. Радев заяви, че ако се съди по товара и посоката на движение на корабите, „резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия“. Това е политическа оценка, а не установен факт за произхода на дроновете.

Няма доказателства за оръжие

Твърденията, че потъналият Alfa Watan е превозвал оръжие за Украйна, не са подкрепени от официално съобщени доказателства. Корабособственикът Дойчин Дойчев заяви, че плавателният съд е бил натоварен с около 3000 тона сол от египетското пристанище Ел Ариш и е пътувал към Килия. По думите му след разтоварването е трябвало да поеме зърно за Египет.

Тази версия обяснява част от споровете в социалните мрежи, но не доказва какво е имало на борда в момента на потъването. Към момента няма публично потвърждение корабът да е превозвал оръжие, нито има установен извършител на атаката.

България поиска съдействие от международни организации за обследване на потъналия кораб с подводен дрон. Междувременно Военноморските сили продължават да наблюдават района и повредения Able, чиято съдба остава неясна.

Източници: bta.bg, apnews.com


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 14 Отговор
    Зад атаките стои Украйна, като част от замисъла на нацистите в Куив за ескалация на войната в Черно море

    Коментиран от #6, #10, #14, #17, #24

    17:22 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    13 5 Отговор
    Оръжието за Украйна не се брои.

    17:23 10.10.2026

  • 5 Капитан

    13 4 Отговор
    Няма дронове, няма такива щуротии. От мина са си заминали завалиите.

    17:23 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 13 Отговор
    Щом товариш Путин казва, че не е от тях, значи дроновете не са техни. Това го твърдят и тук - от първия до последния русофил. Да, не са техни - те само ги сглобяват, защото до там им стига "сивотата"

    17:28 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много просто

    16 3 Отговор
    България показа, че не иска да играе игрите на западноевропейските държави и търси разбирателство с Русия. Тогава започнаха историите с украинските дронове. После корабите потопени пак от тях и последното беше посещението на Буданов. Всичко, което Украйна прави е да впримчи България в смъртната си хватка. Ако се хванем в капаните им, ще стане като в предишните две войни...

    17:30 10.10.2026

  • 10 Из ча ди е,

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А защо си на латиница?
    Нали българската азбука била руска ?

    Коментиран от #11, #15

    17:30 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Даааа

    7 2 Отговор
    Що не помислите малко? В началото обявиха, че кораба е празен, ама се усетиха, че празен караб, трябва да го удари атомна бомба, че да потъне за 3 минути, та взеха, че се коригираха - возел сол. Е добре де, за къде я вози? За Украйна? За какво и е на украйна толковя сол? По вероятно е това да си е опит за застрахователна измама, платили са на някой командир на дроноводи да ударят стария кораб, който е на 50 г.дали е имало зяложени взривове не е ясно, кораба потъва, вземат си застраховката, която е повече от ценята на кораба. Втория кораб е ударен поради грешка, бил е на грешнота мяст в грешното време.

    17:32 10.10.2026

  • 13 Спецназ

    6 2 Отговор
    "Alfa Watan е плавал на север. Товарът на потъналия кораб не е бил установен."

    То е горе-долу ясно какво е "Превозвал" за Украйна.

    По-важното е че едва ли е на голяма дълбочина и може да има за вадене
    ценен "товар" за милиони!

    Нищо им няма на боНбите и пушките от морската вода!
    Титаник е на 100 години в двойно по-солено.:))

    Това за корозиране за месец-два са само митове, а не ФАКТИ!

    Коментиран от #20

    17:34 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Давид

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Из ча ди е,":

    Българската азбука, всъщност е гръцка с много малко знаци които не са гръцки.

    Коментиран от #19, #22, #31

    17:35 10.10.2026

  • 16 хаха

    5 5 Отговор
    Само шимпанзетата обитаващи земите южно от Румъния не са наясно май...

    ХАХАХА

    Толкова си можете бе ориенталски ОРКИ.

    17:36 10.10.2026

  • 17 хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Това е същата сbиня с фес дето плямпаше, че няма севернокорейци на фронта.

    ХАХАХА

    17:37 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Превозвал

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    е сол от Египет, а на обратно е предвидено зърно. Ясно е кой атакува, разбира се, че са руснаците.

    Коментиран от #21, #23, #26

    17:41 10.10.2026

  • 21 Я обясни

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Превозвал":

    За какво им е толкова сол. Не им работят консервните фабрики, а оръжейните. Амонит ровече им трябва от сол.

    17:44 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Без доказателства

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Превозвал":

    по нищо не се разбира! Украинският фашистки режим е доказан терористичен и денонощни лъжи и пропаганда.

    17:45 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Руснаците

    3 2 Отговор
    се хвалят за ударите,ние се чудим кой е?

    17:47 10.10.2026

  • 26 И нещо важна

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Превозвал":

    Египетската сол е най често промишлена сол и става за пръскане па пътищатя, не.за консерви. Сигурно се подготвят за тежка зима.

    Коментиран от #27

    17:47 10.10.2026

  • 27 Явно

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "И нещо важна":

    не слагаш зеле!

    Коментиран от #29

    17:49 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ахя

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Явно":

    Не слагам, амя ти си направи зейето с промишлена сол. После може да тровиш мишките с нега.

    17:53 10.10.2026

  • 30 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    За провокация чувал ли си ?

    17:57 10.10.2026

  • 31 Безрукий

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Давид":

    Всички азбуки са руски!

    18:00 10.10.2026

  • 32 ?????

    3 0 Отговор
    Египетската сол много взривоопасна.
    Корабът потънал за три минути.

    18:04 10.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове