Мариета Николаева напуска NOVA след над 11 години

Разследващата журналистка Мариета Николаева напуска NOVA след повече от 11 години работа в телевизията. Тя обяви решението си с публикация във Facebook и го определи като „най-трудното и закъсняло решение“, което едновременно с това е било и улеснено.

„Не знам дали се разделям с голямата ми любов – журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят“, написа Николаева. Тя не посочи какъв ще бъде следващият ѝ професионален ангажимент.

Критики към новинарския екип

В публикацията си журналистката заявява, че запазва уважението си към колегите и към телевизията, на която е посветила над 11 години. В същото време тя отправя критики към кадровата политика в новинарския екип.

„Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост“, пише Николаева. По думите ѝ нейни колеги са напуснали нюзрума, за да бъде даден път на „изключително компромисни „наши хора““. Тя поставя и въпроса дали при подбора на журналисти отново не трябва да се търсят морални и нравствени качества, интелект, грамотност и мотивация.

Николаева благодари за доверието към работата си и заявява: „Правих чиста и качествена журналистика. Никога не направих компромис с морала, принципите си и правилата на журналистиката.“

Професионален път

Мариета Николаева има над 24 години опит в криминалната и разследващата журналистика. Тя се присъединява към NOVA през 2002 г., а от 2010 г. до август 2022 г. работи в bTV. На 1 септември 2022 г. се завръща в NOVA.

През годините Николаева работи по криминални теми и журналистически разследвания. Тя е номинирана за международната телевизионна награда „Еми“ и е носител на наградата „Златно перо“ за принос към българската журналистика.

В публичното си послание журналистката не уточнява дали ще продължи работа в друга медия или ще се оттегли временно от професията.

Източници: dnes.dir.bg, darik.bg