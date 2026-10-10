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Мариета Николаева напуска NOVA след над 11 години
  Тема: Известни личности

Мариета Николаева напуска NOVA след над 11 години

10 Октомври, 2026 18:41 913 15

  • мариета николаева-
  • nova-
  • журналистика-
  • телевизионни новини-
  • медии

Журналистката определи решението си като трудно и закъсняло и отправи критики към подбора на кадри в новинарския екип

Мариета Николаева напуска NOVA след над 11 години - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващата журналистка Мариета Николаева напуска NOVA след повече от 11 години работа в телевизията. Тя обяви решението си с публикация във Facebook и го определи като „най-трудното и закъсняло решение“, което едновременно с това е било и улеснено.

„Не знам дали се разделям с голямата ми любов – журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят“, написа Николаева. Тя не посочи какъв ще бъде следващият ѝ професионален ангажимент.

Критики към новинарския екип

В публикацията си журналистката заявява, че запазва уважението си към колегите и към телевизията, на която е посветила над 11 години. В същото време тя отправя критики към кадровата политика в новинарския екип.

„Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост“, пише Николаева. По думите ѝ нейни колеги са напуснали нюзрума, за да бъде даден път на „изключително компромисни „наши хора““. Тя поставя и въпроса дали при подбора на журналисти отново не трябва да се търсят морални и нравствени качества, интелект, грамотност и мотивация.

Николаева благодари за доверието към работата си и заявява: „Правих чиста и качествена журналистика. Никога не направих компромис с морала, принципите си и правилата на журналистиката.“

Професионален път

Мариета Николаева има над 24 години опит в криминалната и разследващата журналистика. Тя се присъединява към NOVA през 2002 г., а от 2010 г. до август 2022 г. работи в bTV. На 1 септември 2022 г. се завръща в NOVA.

През годините Николаева работи по криминални теми и журналистически разследвания. Тя е номинирана за международната телевизионна награда „Еми“ и е носител на наградата „Златно перо“ за принос към българската журналистика.

В публичното си послание журналистката не уточнява дали ще продължи работа в друга медия или ще се оттегли временно от професията.

Източници: dnes.dir.bg, darik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КлоАк тв

    9 3 Отговор
    Ах! Милата - Днес прогледнала.

    18:51 10.10.2026

  • 3 Йеронимус БОШ

    10 1 Отговор
    Добре е да каже защо напуска ! И то не със заоблени и обтекаеми фрази. А с имена и причини ......

    18:51 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    9 1 Отговор
    Че другите телевизии по какво се различават от нова и между другото дали някой изобщо ги гледа.

    18:57 10.10.2026

  • 6 Що критики тя

    0 3 Отговор
    незнае ли че дъртите ги отзовават

    Коментиран от #13

    19:18 10.10.2026

  • 7 нова сорос тв

    2 1 Отговор
    и босфор тюркие тв

    19:22 10.10.2026

  • 8 Мусорчик

    3 0 Отговор
    Не знам кой гледа телевизия вече. Всички стойностни журналисти са с канали в Ютюб. По телевизията само реклами, пък искат и пари.

    Коментиран от #12

    19:25 10.10.2026

  • 9 Дани

    1 0 Отговор
    Тази не е удобна на някои а тя е човек с достонство !!!Та Ана салич ще е до дълбока старост ама до нея а цанцара а тази новата дето води на паследък новините- кога обед кога вечер/с объратите джуки/на гого е ами на герге герберски!!Това е ивяш свой човек и си на екран а кадърните вън!!

    19:28 10.10.2026

  • 10 аааа

    4 0 Отговор
    Ами ани сандвич докога ще я гледаме - нима няма други млади, приятни, грамотни и истински журналисти - защото тетката е завършила библиотекарския и мястото й определено вече е в някоя прашна селска библиотека

    19:31 10.10.2026

  • 11 Бай Илия мераклия

    0 2 Отговор
    Ща я прибера при мен...
    Стаа още...
    Ща я подНОВА...

    19:32 10.10.2026

  • 12 Бай Илия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    Аз от 8 години си изхвърлих и двата телевизора от дома...

    19:35 10.10.2026

  • 13 Бай Илия мераклия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Що критики тя":

    Амиии.за мене ще е като...НОВА...

    19:37 10.10.2026

  • 14 Бай Илия мераклия

    0 0 Отговор
    Супер са брюнетките с черни очи...
    Мечти!

    19:40 10.10.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН ЧОВЕК НЕ СЕ КУПУВА.СЛЕД КАТО Е ПРЕЦЕНИЛА ,ЧЕ НЕЩАТА НЕ СА В НЕЙНИЯТ СЪЗНАТЕЛЕН И МОРАЛЕН ЖИВОТ, ДОБРЕ Е ПОСТЪПИЛА.👏👍👏

    19:58 10.10.2026

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