Мариета Николаева напуска NOVA след над 11 години

Разследващата журналистка Мариета Николаева напуска NOVA след повече от 11 години работа в телевизията. Тя обяви решението си с публикация във Facebook и го определи като „най-трудното и закъсняло решение“, което едновременно с това е било и улеснено.
„Не знам дали се разделям с голямата ми любов – журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят“, написа Николаева. Тя не посочи какъв ще бъде следващият ѝ професионален ангажимент.
Критики към новинарския екип
В публикацията си журналистката заявява, че запазва уважението си към колегите и към телевизията, на която е посветила над 11 години. В същото време тя отправя критики към кадровата политика в новинарския екип.
„Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост“, пише Николаева. По думите ѝ нейни колеги са напуснали нюзрума, за да бъде даден път на „изключително компромисни „наши хора““. Тя поставя и въпроса дали при подбора на журналисти отново не трябва да се търсят морални и нравствени качества, интелект, грамотност и мотивация.
Николаева благодари за доверието към работата си и заявява: „Правих чиста и качествена журналистика. Никога не направих компромис с морала, принципите си и правилата на журналистиката.“
Професионален път
Мариета Николаева има над 24 години опит в криминалната и разследващата журналистика. Тя се присъединява към NOVA през 2002 г., а от 2010 г. до август 2022 г. работи в bTV. На 1 септември 2022 г. се завръща в NOVA.
През годините Николаева работи по криминални теми и журналистически разследвания. Тя е номинирана за международната телевизионна награда „Еми“ и е носител на наградата „Златно перо“ за принос към българската журналистика.
В публичното си послание журналистката не уточнява дали ще продължи работа в друга медия или ще се оттегли временно от професията.
Източници: dnes.dir.bg, darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 КлоАк тв
18:51 10.10.2026
3 Йеронимус БОШ
18:51 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
18:57 10.10.2026
6 Що критики тя
Коментиран от #13
19:18 10.10.2026
7 нова сорос тв
19:22 10.10.2026
8 Мусорчик
Коментиран от #12
19:25 10.10.2026
9 Дани
19:28 10.10.2026
10 аааа
19:31 10.10.2026
11 Бай Илия мераклия
Стаа още...
Ща я подНОВА...
19:32 10.10.2026
12 Бай Илия
До коментар #8 от "Мусорчик":Аз от 8 години си изхвърлих и двата телевизора от дома...
19:35 10.10.2026
13 Бай Илия мераклия
До коментар #6 от "Що критики тя":Амиии.за мене ще е като...НОВА...
19:37 10.10.2026
14 Бай Илия мераклия
Мечти!
19:40 10.10.2026
15 Цвете
19:58 10.10.2026