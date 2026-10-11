Борис Бонев: Решението за кметската ми кандидатура предстои

Борис Бонев ще обмисли през следващите месеци дали да се кандидатира за кмет на София. Пред БиТиВи лидерът на „Спаси София“ и общински съветник заяви, че като председател на партия, фокусирана върху столицата, е сред потенциалните кандидати.

„Това решение ще се взема в следващите месеци – спокойно, мъдро“, каза Бонев. Той заяви, че не е зависим от никого и допълни, че политическите атаки срещу него показват притеснение от възможността да се включи в кметската надпревара.

Бонев каза, че „Спаси София“ работи добре с общинските съветници от ПП-ДБ, но между тях липсва достатъчна взаимност. След националната конференция на партията като основни приоритети са очертани борбата с корупцията и изпълнението на предизборните обещания.

Критики за велосипедната инфраструктура

Според Бонев София не е безопасен град за движение с велосипед и няма необходимата инфраструктура за колоездачите. Той посочи, че общината трябва да осигури маршрути за велосипеди в парковете, вместо гражданите да бъдат поставяни в ситуация, при която формално могат да бъдат глобени за каране.

„Този казус трябваше да е решен още в първата година от управлението на кмета Васил Терзиев“, заяви Бонев. По думите му изграждането на такива трасета е било заложено в програмата на кмета, а „Спаси София“ е подготвила собствени проекти, но не е разполагала с правомощията да ги реализира.

Столичната община настоява държавата да предвиди 12,5 км велосипедна инфраструктура при изграждането на Софийския околовръстен път. Предложението обхваща 13 ключови кръстовища и има за цел да свърже съществуващи и планирани велосипедни трасета.

Бонев определи като „странна и абсурдна“ идеята общината да иска от държавата да изгради велоалеи по околовръстния път. Според него проблемът не е само в липсата на средства, а и в прехвърлянето на отговорност между институциите.