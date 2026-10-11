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Борис Бонев: Решението за кметската ми кандидатура предстои

Борис Бонев: Решението за кметската ми кандидатура предстои

11 Октомври, 2026 09:29 509 11

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  • кмет на софия-
  • велоалеи

Лидерът на „Спаси София“ заяви, че ще обмисли участието си в следващите местни избори през идните месеци. Той критикува и липсата на безопасна велосипедна инфраструктура в София

Борис Бонев: Решението за кметската ми кандидатура предстои - 1
Кадър NOVA NEWS
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Борис Бонев ще обмисли през следващите месеци дали да се кандидатира за кмет на София. Пред БиТиВи лидерът на „Спаси София“ и общински съветник заяви, че като председател на партия, фокусирана върху столицата, е сред потенциалните кандидати.

„Това решение ще се взема в следващите месеци – спокойно, мъдро“, каза Бонев. Той заяви, че не е зависим от никого и допълни, че политическите атаки срещу него показват притеснение от възможността да се включи в кметската надпревара.

Бонев каза, че „Спаси София“ работи добре с общинските съветници от ПП-ДБ, но между тях липсва достатъчна взаимност. След националната конференция на партията като основни приоритети са очертани борбата с корупцията и изпълнението на предизборните обещания.

Критики за велосипедната инфраструктура

Според Бонев София не е безопасен град за движение с велосипед и няма необходимата инфраструктура за колоездачите. Той посочи, че общината трябва да осигури маршрути за велосипеди в парковете, вместо гражданите да бъдат поставяни в ситуация, при която формално могат да бъдат глобени за каране.

„Този казус трябваше да е решен още в първата година от управлението на кмета Васил Терзиев“, заяви Бонев. По думите му изграждането на такива трасета е било заложено в програмата на кмета, а „Спаси София“ е подготвила собствени проекти, но не е разполагала с правомощията да ги реализира.

Столичната община настоява държавата да предвиди 12,5 км велосипедна инфраструктура при изграждането на Софийския околовръстен път. Предложението обхваща 13 ключови кръстовища и има за цел да свърже съществуващи и планирани велосипедни трасета.

Бонев определи като „странна и абсурдна“ идеята общината да иска от държавата да изгради велоалеи по околовръстния път. Според него проблемът не е само в липсата на средства, а и в прехвърлянето на отговорност между институциите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Мерси, но няма ли и някой друг ренферас?
    Или педикюр? Или педофил.....

    09:33 11.10.2026

  • 2 Анонимен

    10 0 Отговор
    Бонев единствено е алчен бездетен при това лъжец незнам кои софиянци гласуват за този алчник при това нищоправещ и неможачСОФИЯ ТЪНЕ В МИЗЕРИЯ НАВСЯКЪДЕ БОКЛУЦИ НЕВИЖДАНИ ТРУПАТ СЕ А ВСИЧКО СЕ РУШИ И ТОЗИ НАГЛЕЦ ИСКА ОЩЕ ДА ПРИБИРА ОТ БЮДЖЕТА

    Коментиран от #6, #8

    09:37 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европейца

    6 0 Отговор
    Как да завъртя че трият................. Хахах, ще има интересен избор измежду три пеперудки: Василка, Хекимяна и сега Боневица... и за цвят и аромат леля Ваня потомка на Винету... хахаха а девизът на София ще се промени на: "Прайд без край"

    09:41 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този си повярва

    1 0 Отговор
    Можел да работи безпроблемно с ППДБ. Ами да се наслаждава на тези моменти, защото скоро те ще свършат. Кметовете на "Спаси" София за нищо не стават. До един са нови софиянци и не знаят кое къде е.

    10:05 11.10.2026

  • 11 Софето

    1 0 Отговор
    Е това ще е брутално, мислиш ли че софиянец би гласувал за теб и смехотворно некадърния ти екип

    10:07 11.10.2026

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