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Костадин Костадинов отново поиска сваляне на санкциите срещу Русия
  Тема: Избори

Костадин Костадинов отново поиска сваляне на санкциите срещу Русия

11 Октомври, 2026 09:46, обновена 11 Октомври, 2026 09:49 1 336

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Кандидатът за президент, издигнат от “Възраждане”, със своя политическа позиция по темата

Костадин Костадинов отново поиска сваляне на санкциите срещу Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатът за президент, издигнат от “Възраждане”, със своя политическа позиция поиска свалянето на санкциите срещу Русия.

Той припомни, че преди месец парламентарната група на “Възраждане” е внесла закон за вдигане на санкциите срещу вноса на нефт и газ от Русия. Тогава лично Румен Радев е дошъл в парламента, за да отхвърли този законопроект, аргументирайки се с това, че САЩ ще ни наложат санкции.

Снощи президентите на две от великите сили, Доналд Тръмп и Владимир Путин, се разбраха санкциите за износ на дизелово гориво от Русия да паднат. Сега САЩ ще спечелят милиони от това, което ние предложихме да се случи още преди месец. Лошото обаче е, че България ще продължи да не внася петролни деривати от Русия, защото американските санкции паднаха, но европейските останаха. А позицията на Радев, Йотова и Гюров по въпроса е известна - пълно подчинение пред Брюксел.

Не за първи път “Възраждане” изпреварва събитията. Тръмп и САЩ ни показват как единственото, което трябва да ни интересува, е националният интерес. Те го пазят и бранят с всички сили и средства, както може да прави и България.

Ако и вие искате това, имате възможност да го направите - с различен избор за номер 11 на предстоящите избори!


България
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