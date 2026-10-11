Новини
България »
Валентин Радев: Ударите с дронове в Черно море ще продължат
  Тема: Украйна

Валентин Радев: Ударите с дронове в Черно море ще продължат

11 Октомври, 2026 09:50 422 6

  • валентин радев-
  • дронове-
  • черно море-
  • кораби-
  • национална сигурност

Експертът по отбрана и сигурност призова с помощта на съюзниците да се установи кой стои зад атаката срещу корабите

Валентин Радев: Ударите с дронове в Черно море ще продължат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаките с дронове в Черно море ще продължат, докато в близост има война. Това заяви експертът по отбрана и сигурност Валентин Радев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му все още не е установено чии са дроновете, ударили два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България – руски, украински или на трета страна. „Чии са дроновете – на руснаците ли, на украинците ли, на трета страна ли, не е ясно, но е ясно едно, че има агресор, има война и всичко това е следствие от тази война“, каза Радев.

Още новини от Украйна

Инцидентът стана на 6 октомври на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна, а на борда на втория избухна пожар. Екипажът му беше евакуиран. Атаката беше извършена с въздушни и морски дронове, съобщи Министерският съвет.

Радев смята, че липсата на останки от дрон върху повредения кораб може да се обясни с пожара. „Дронът е ударил, взривил се е, пожарът го е изпепелил“, заяви той. Според експерта за потапянето на първия кораб е било необходимо средство, носещо най-малко 100 килограма взривно вещество в тротилов еквивалент, а възможното използване на торпедо би означавало, че то може да е изстреляно от подводница.

Той призова България да използва информация от собствените си и от съюзническите сателити, както и данни за движението на други плавателни средства. Целта според него е да се изясни произходът на атаката и да се провери дали в района са действали подводници.

Радев допуска и други версии

Експертът не изключи на потъналия кораб да е имало боеприпаси или военнослужещи. Той определи това като възможни хипотези, а не като установени факти.

Радев заяви, че според него България не е трябвало да иска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Аргументът му е, че не са били нарушени териториалната цялост и политическата независимост на страната, а атакуваните кораби не са били българска собственост, с български екипажи или товар за български пристанища.

„Ако говорим само за сигурността, питам се аз каква сигурност е нарушена толкова, като в изключителната икономическа зона има кораби, които не са наша собственост“, каза Радев.

Той определи като грешка липсата на решение да бъде извикана руската посланичка Елеонора Митрофанова. По думите му при необходимост е можело да бъде потърсено обяснение и от украинската посланичка, но първата дипломатическа реакция трябвало да бъде към руската страна.

Кой стои зад атаката срещу корабите остава неустановено. Българските институции обсъдиха случая на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, а премиерът Румен Радев заяви, че за извода за използвания дрон са необходими допълнителни данни.

Източници: bntnews.bg, amp.dw.com


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    3 0 Отговор
    И обстановката ще се успокои.

    09:53 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 явно си роднина

    3 0 Отговор
    на баба Ванга

    09:56 11.10.2026

  • 4 Мхм

    5 0 Отговор
    Валентин Радев - "експерт" по отбрана и сигурност? Той е бивш министър на вътрешните и бивш депутат от герб, което винаги се пропуска...

    09:57 11.10.2026

  • 5 Валентина Терешкова

    7 0 Отговор
    Този експерт разбира от дронове, колкото свиня от портокали.

    09:58 11.10.2026

  • 6 Фен

    1 0 Отговор
    НАТО обяви война на Русия. Съответно, Русия е длъжна да спре корабоплаването от и до 404.

    10:09 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове