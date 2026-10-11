Валентин Радев: Ударите с дронове в Черно море ще продължат

Атаките с дронове в Черно море ще продължат, докато в близост има война. Това заяви експертът по отбрана и сигурност Валентин Радев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му все още не е установено чии са дроновете, ударили два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България – руски, украински или на трета страна. „Чии са дроновете – на руснаците ли, на украинците ли, на трета страна ли, не е ясно, но е ясно едно, че има агресор, има война и всичко това е следствие от тази война“, каза Радев.

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Инцидентът стана на 6 октомври на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна, а на борда на втория избухна пожар. Екипажът му беше евакуиран. Атаката беше извършена с въздушни и морски дронове, съобщи Министерският съвет.

Радев смята, че липсата на останки от дрон върху повредения кораб може да се обясни с пожара. „Дронът е ударил, взривил се е, пожарът го е изпепелил“, заяви той. Според експерта за потапянето на първия кораб е било необходимо средство, носещо най-малко 100 килограма взривно вещество в тротилов еквивалент, а възможното използване на торпедо би означавало, че то може да е изстреляно от подводница.

Той призова България да използва информация от собствените си и от съюзническите сателити, както и данни за движението на други плавателни средства. Целта според него е да се изясни произходът на атаката и да се провери дали в района са действали подводници.

Радев допуска и други версии

Експертът не изключи на потъналия кораб да е имало боеприпаси или военнослужещи. Той определи това като възможни хипотези, а не като установени факти.

Радев заяви, че според него България не е трябвало да иска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Аргументът му е, че не са били нарушени териториалната цялост и политическата независимост на страната, а атакуваните кораби не са били българска собственост, с български екипажи или товар за български пристанища.

„Ако говорим само за сигурността, питам се аз каква сигурност е нарушена толкова, като в изключителната икономическа зона има кораби, които не са наша собственост“, каза Радев.

Той определи като грешка липсата на решение да бъде извикана руската посланичка Елеонора Митрофанова. По думите му при необходимост е можело да бъде потърсено обяснение и от украинската посланичка, но първата дипломатическа реакция трябвало да бъде към руската страна.

Кой стои зад атаката срещу корабите остава неустановено. Българските институции обсъдиха случая на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, а премиерът Румен Радев заяви, че за извода за използвания дрон са необходими допълнителни данни.

Източници: bntnews.bg, amp.dw.com