ЦИК: Машините нямат интернет и външна намеса е невъзможна

Машините за гласуване нямат интернет връзка и няма как външен човек да повлияе на изборния резултат чрез тях. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова пред БНТ във връзка с предстоящите президентски избори.

На всяка разписка от машината ще бъде изписан хешкодът на използвания софтуер. По думите на Балова кодът ще бъде генериран през следващата седмица и ще бъде публично обявен. Той ще съдържа 30 цифри.

„Важно е избирателят да запомни първите и последните четири цифри от кода, който е 30 цифри, за да го свери. Така гласоподавателите ще могат да се убедят, че това е сертифицираният софтуер на машините“, заяви Стоянка Балова.

Хешкодът служи за сверяване на софтуера, инсталиран на машините. Избирателят ще може да сравни посочените цифри с публично обявения код и с информацията върху разписката.

Демонстрации в София

По-рано през седмицата представители на ЦИК показаха в метрото в София как се гласува с машина. Балова каза, че все още има хора, които не са запознати с процедурата.

„Имаше хора, които нарочно бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина“, разказа говорителят на ЦИК. По информация на БТА са постъпили и запитвания за още демонстрации.

Практическо упражнение е достъпно и чрез мобилното приложение „Избори 360°“, посочи Балова. В него гражданите могат да се запознаят с последователността на действията при машинно гласуване преди президентския вот на 25 октомври.

Източници: actualno.com, bntnews.bg