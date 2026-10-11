ЦИК: Машините нямат интернет и външна намеса е невъзможна

Машините за гласуване нямат интернет връзка и няма как външен човек да повлияе на изборния резултат чрез тях. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова пред БНТ във връзка с предстоящите президентски избори.
На всяка разписка от машината ще бъде изписан хешкодът на използвания софтуер. По думите на Балова кодът ще бъде генериран през следващата седмица и ще бъде публично обявен. Той ще съдържа 30 цифри.„Важно е избирателят да запомни първите и последните четири цифри от кода, който е 30 цифри, за да го свери. Така гласоподавателите ще могат да се убедят, че това е сертифицираният софтуер на машините“, заяви Стоянка Балова.
Хешкодът служи за сверяване на софтуера, инсталиран на машините. Избирателят ще може да сравни посочените цифри с публично обявения код и с информацията върху разписката.
Демонстрации в София
По-рано през седмицата представители на ЦИК показаха в метрото в София как се гласува с машина. Балова каза, че все още има хора, които не са запознати с процедурата.„Имаше хора, които нарочно бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина“, разказа говорителят на ЦИК. По информация на БТА са постъпили и запитвания за още демонстрации.
Практическо упражнение е достъпно и чрез мобилното приложение „Избори 360°“, посочи Балова. В него гражданите могат да се запознаят с последователността на действията при машинно гласуване преди президентския вот на 25 октомври.
Източници: actualno.com, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
Коментиран от #4
10:00 11.10.2026
2 Факт
10:02 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
До коментар #1 от "Налудник":Защото се въртят на 360°.
10:06 11.10.2026
5 Фен
10:19 11.10.2026
6 Абе....
И като си провериш кодът в нета може да ти показва, че си гласувал за този, а какво е в отчетите на ЦИК само те си знаят.
Неслучайно другите страни се отърваха от тези машини. Намериха балъци, да им ги купят.
Коментиран от #8
10:20 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не бе
До коментар #6 от "Абе....":Участвал съм в комисии на 2 избора с машини. Бележките съвпадат с крайния протокол на 100 процента. Нали се сравняват от комисията.
10:33 11.10.2026
9 Начини !
10:38 11.10.2026