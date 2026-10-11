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ЦИК: Машините нямат интернет и външна намеса е невъзможна
  Тема: Избори

ЦИК: Машините нямат интернет и външна намеса е невъзможна

11 Октомври, 2026 09:56 362 9

  • машинно гласуване-
  • цик-
  • президентски избори-
  • хешкод-
  • избори 360°

На разписките ще има 30-цифрен хешкод, който ще бъде публично обявен. Избирателите ще могат да сверят първите и последните му четири цифри

ЦИК: Машините нямат интернет и външна намеса е невъзможна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Машините за гласуване нямат интернет връзка и няма как външен човек да повлияе на изборния резултат чрез тях. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова пред БНТ във връзка с предстоящите президентски избори.

На всяка разписка от машината ще бъде изписан хешкодът на използвания софтуер. По думите на Балова кодът ще бъде генериран през следващата седмица и ще бъде публично обявен. Той ще съдържа 30 цифри.

„Важно е избирателят да запомни първите и последните четири цифри от кода, който е 30 цифри, за да го свери. Така гласоподавателите ще могат да се убедят, че това е сертифицираният софтуер на машините“, заяви Стоянка Балова.

Хешкодът служи за сверяване на софтуера, инсталиран на машините. Избирателят ще може да сравни посочените цифри с публично обявения код и с информацията върху разписката.

Демонстрации в София

По-рано през седмицата представители на ЦИК показаха в метрото в София как се гласува с машина. Балова каза, че все още има хора, които не са запознати с процедурата.

„Имаше хора, които нарочно бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина“, разказа говорителят на ЦИК. По информация на БТА са постъпили и запитвания за още демонстрации.

Практическо упражнение е достъпно и чрез мобилното приложение „Избори 360°“, посочи Балова. В него гражданите могат да се запознаят с последователността на действията при машинно гласуване преди президентския вот на 25 октомври.

Източници: actualno.com, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    3 1 Отговор
    „Избори 360°“. Хм, странно заглавие са си избрали...

    Коментиран от #4

    10:00 11.10.2026

  • 2 Факт

    6 2 Отговор
    Няма компютър, на който да не може да му се влияе.

    10:02 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Налудник":

    Защото се въртят на 360°.

    10:06 11.10.2026

  • 5 Фен

    2 2 Отговор
    Щом е машина, всичко може. Не случайно ги ползват само във Венецуела.

    10:19 11.10.2026

  • 6 Абе....

    1 1 Отговор
    На разписката може да пише едно, а на отчетът с гласове - друго.
    И като си провериш кодът в нета може да ти показва, че си гласувал за този, а какво е в отчетите на ЦИК само те си знаят.
    Неслучайно другите страни се отърваха от тези машини. Намериха балъци, да им ги купят.

    Коментиран от #8

    10:20 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе....":

    Участвал съм в комисии на 2 избора с машини. Бележките съвпадат с крайния протокол на 100 процента. Нали се сравняват от комисията.

    10:33 11.10.2026

  • 9 Начини !

    1 0 Отговор
    Много !

    10:38 11.10.2026

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