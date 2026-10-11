Мирчев: Службите имат данни за руска следа при дроновете

Българските служби разполагат с данни, които насочват към Москва като организатор на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.

По думите му информацията е получена от партньорска служба на съседна държава и е била представена по време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. Мирчев определи руската следа като основната работна хипотеза на българските служби.

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„Зад атаките с дронове в нашата икономическа зона в Черно море стои Русия“, заяви Ивайло Мирчев.

Твърдението му идва на фона на официално изявление на премиера Румен Радев от 6 октомври. Тогава, след нападението, той каза, че не може с точност да се установи от коя държава са дроновете. В публичните изявления по случая не са представени подробности от разузнавателните данни, за които говори Мирчев.

Какво е известно за корабите

Атаката е извършена в нощта срещу 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни, цитирани от Мирчев, единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно.

За товара на втория кораб няма точна и потвърдена информация. Мирчев определи като спекулация твърденията на Бойко Борисов, че на борда може да е имало оръжия или военнослужещи.

„Единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно. За втория кораб няма точна и потвърдена информация за товара“, каза Мирчев.

Според него единият от корабите е бил атакуван едновременно от два дрона - един по вода и един по въздуха. Капитан на български ферибот е свидетелствал, че е видял летателен апарат с делтовидни крила, характерни за дроновете от типа „Шахед“.

Спорът за отговорността

Мирчев отхвърли като нелогична версията Украйна да е извършила атаката. Аргументът му е, че Киев няма интерес да поразява кораби, превозващи украински товари. Той заяви още, че украинските сили в Черно море атакуват празни руски танкери около Сочи и Крим.

На заседанието на КСНС „Демократична България“ е внесла писмен проект за официална позиция. От партията са поискали изпращане на нота до Русия и гаранции за сигурността в българската икономическа зона. По думите на Мирчев предложението е било отхвърлено.

„Правителството се снишава пред руската агресия“, заяви съпредседателят на „Демократична България“.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg