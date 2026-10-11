Мирчев: Службите имат данни за руска следа при дроновете

Българските служби разполагат с данни, които насочват към Москва като организатор на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.
По думите му информацията е получена от партньорска служба на съседна държава и е била представена по време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. Мирчев определи руската следа като основната работна хипотеза на българските служби.
Твърдението му идва на фона на официално изявление на премиера Румен Радев от 6 октомври. Тогава, след нападението, той каза, че не може с точност да се установи от коя държава са дроновете. В публичните изявления по случая не са представени подробности от разузнавателните данни, за които говори Мирчев.
Какво е известно за корабите
Атаката е извършена в нощта срещу 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни, цитирани от Мирчев, единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно.
За товара на втория кораб няма точна и потвърдена информация. Мирчев определи като спекулация твърденията на Бойко Борисов, че на борда може да е имало оръжия или военнослужещи.„Единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно. За втория кораб няма точна и потвърдена информация за товара“, каза Мирчев.
Според него единият от корабите е бил атакуван едновременно от два дрона - един по вода и един по въздуха. Капитан на български ферибот е свидетелствал, че е видял летателен апарат с делтовидни крила, характерни за дроновете от типа „Шахед“.
Спорът за отговорността
Мирчев отхвърли като нелогична версията Украйна да е извършила атаката. Аргументът му е, че Киев няма интерес да поразява кораби, превозващи украински товари. Той заяви още, че украинските сили в Черно море атакуват празни руски танкери около Сочи и Крим.
На заседанието на КСНС „Демократична България“ е внесла писмен проект за официална позиция. От партията са поискали изпращане на нота до Русия и гаранции за сигурността в българската икономическа зона. По думите на Мирчев предложението е било отхвърлено.
„Правителството се снишава пред руската агресия“, заяви съпредседателят на „Демократична България“.
Източници: dnes.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Ама кой вид беше......?!
Коментиран от #27, #58
10:07 11.10.2026
3 НА АМБРАЗУРАТА
10:07 11.10.2026
4 Остин Пауърс
10:07 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Интересно
Освен, че ще гледат и мигат умно, и ще се перчат само пред камерите.
Коментиран от #13
10:08 11.10.2026
8 ЦАРЯТ
10:09 11.10.2026
9 Мирчев,
10:09 11.10.2026
10 Същия комсомол като тати
10:09 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 К.О.Т..А.К 🐱
10:09 11.10.2026
13 но пък
До коментар #7 от "Интересно":Но пък никак не е чудно, че Министър прдседателя ни си е глътнал езика и не смее да мъцне.
10:10 11.10.2026
14 Не , не може така
10:10 11.10.2026
15 Глей ти
10:10 11.10.2026
16 ивайла мирчева
10:11 11.10.2026
17 Има ни пак
10:11 11.10.2026
18 Само питам
10:12 11.10.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #6 от "слава на ВСУ":Толкова са смели, че се предават като ученички на Русия
10:13 11.10.2026
20 Анонимен
10:14 11.10.2026
21 НЕКА ПО ЧЕСТО....
10:14 11.10.2026
22 Фори
Коментиран от #39, #48, #60
10:15 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 чуденки
В петък на ударения от морски дрон кораб в Черно море се спуснали двама военни ! Разгледали много подробно всичко и установили, че има дупка при кърмата над водолинията!
Обаче нямало и грам останки от дрона или дроновете, за да разберем дали е украинска грешка или руска агресия.
Ако дронът е украински ясно е, че братята украинци са сгрешили нещо без да искат нарочно !
Ако е руски то това е кървава руска хибридна агресия и Путин !
Но Буданов дойде и истината отиде на морското дъно! Както при син поток ?
10:16 11.10.2026
25 Зеления
10:17 11.10.2026
26 Свир-чев
10:18 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Край
Коментиран от #49
10:21 11.10.2026
29 Тити на Кака
Интелектуалният конкурент на Кандев.
Коментиран от #37
10:21 11.10.2026
30 маке
10:21 11.10.2026
31 Няма страшно
10:21 11.10.2026
32 Мисит
10:22 11.10.2026
33 Перо
10:22 11.10.2026
34 Цялото
10:22 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Палячо
10:23 11.10.2026
37 Перо
До коментар #29 от "Тити на Кака":Кандев има 50 думи речников запас и първо говори, после мисли!
10:24 11.10.2026
38 Питам:
10:24 11.10.2026
39 Тити на Кака
До коментар #22 от "Фори":Злите езици разказват друга история.
Как българските служби открили неправилни остатъци от дрона, ударил непотъналия кораб, после долетял един украински богатир и......чудо на чудесата!....
Остатъците изчезнали, яко Буданов!
10:24 11.10.2026
40 платноходка
Явно е пренасял оръжие и то е казало бум!
Това не е ли трафик на оръжия? Не е ли престъпление?
10:25 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами,да
10:27 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 работните си хипотези
10:28 11.10.2026
45 Преяждането и обезценката
10:28 11.10.2026
46 Какво го цитирате тоя нещастник ?
10:29 11.10.2026
47 Селски лакей
10:30 11.10.2026
48 Камелия
До коментар #22 от "Фори":Много си прав, Фори! На службите (българските) е разпоредено от началника им Буданов да намерят на всяка цена руска следа. Но даже и всесилния Буданов не може да намери това, което не съществува!
10:30 11.10.2026
49 Той не е
До коментар #28 от "Край":от Добрич, той е от околията на града, село Крушаре.
10:31 11.10.2026
50 Бг гражданин
10:32 11.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Да бе да..... знаем
10:33 11.10.2026
53 ТОМОВ
10:34 11.10.2026
54 Аха
10:36 11.10.2026
55 Мутата
10:36 11.10.2026
56 Да бе да..... знаем
Тези пропагандни методи имат дълга история в германския империализъм. В своята тронна реч на 4 август 1914 г. кайзер Вилхелм II представя Първата световна война като „наложена самозащита“. Нахлуването на Германия в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. също е представено като отбранително действие. Нацистката пропаганда твърди, че Вермахтът е „ударил право в сърцето на масираното разполагане на сили на противника“, за да „отстрани непосредствената опасност от Изток“. В действителност операция „Барбароса“ е била планирана отдавна като война за завоевание и унищожение....Настоящият наратив следва същия пропаганден модел: докато Германия снабдява Украйна с все по-далечнообхватни оръжия, съвместно разработва нови оръжейни системи с Киев, налага всеобхватни санкции на Русия и официално възнамерява да направи Бундесвера (германската армия) „готова за война“ до 2029 г., конфронтацията се представя като ситуация, едностранно наложена от Москва. Всеки, който поставя под въпрос политиката на война и превъоръжаване, все повече се третира като податлив на руски „наративи“ или „дезинформация“. Министърът на отбраната Борис Писториус е заявявал публично многократно, че Германия трябва да бъде „готова за война“ до 2029 г.
Всеки инцидент се използва по този начин. Вземете например опита за атака на летище Лайпциг/Хале. Една атака, независимо дали е реалн
10:38 11.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Неговата на тоя служба е сорос все пак
10:42 11.10.2026
60 Интересно
До коментар #22 от "Фори":Така ли разпореди украинецът, при тайната си визита?
10:44 11.10.2026