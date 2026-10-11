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Мирчев: Службите имат данни за руска следа при дроновете
  Тема: Украйна

Мирчев: Службите имат данни за руска следа при дроновете

11 Октомври, 2026 10:03 819 60

  • ивайло мирчев-
  • дронове-
  • черно море-
  • русия-
  • кснс

Съпредседателят на „Демократична България“ твърди, че това е основната работна хипотеза на българските служби. Публично потвърждение от самите служби не е представено

Мирчев: Службите имат данни за руска следа при дроновете - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските служби разполагат с данни, които насочват към Москва като организатор на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Това заяви съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.

По думите му информацията е получена от партньорска служба на съседна държава и е била представена по време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. Мирчев определи руската следа като основната работна хипотеза на българските служби.

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„Зад атаките с дронове в нашата икономическа зона в Черно море стои Русия“, заяви Ивайло Мирчев.

Твърдението му идва на фона на официално изявление на премиера Румен Радев от 6 октомври. Тогава, след нападението, той каза, че не може с точност да се установи от коя държава са дроновете. В публичните изявления по случая не са представени подробности от разузнавателните данни, за които говори Мирчев.

Какво е известно за корабите

Атаката е извършена в нощта срещу 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни, цитирани от Мирчев, единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно.

За товара на втория кораб няма точна и потвърдена информация. Мирчев определи като спекулация твърденията на Бойко Борисов, че на борда може да е имало оръжия или военнослужещи.

„Единият от плавателните съдове - корабът „Кози“, е превозвал зърно. За втория кораб няма точна и потвърдена информация за товара“, каза Мирчев.

Според него единият от корабите е бил атакуван едновременно от два дрона - един по вода и един по въздуха. Капитан на български ферибот е свидетелствал, че е видял летателен апарат с делтовидни крила, характерни за дроновете от типа „Шахед“.

Спорът за отговорността

Мирчев отхвърли като нелогична версията Украйна да е извършила атаката. Аргументът му е, че Киев няма интерес да поразява кораби, превозващи украински товари. Той заяви още, че украинските сили в Черно море атакуват празни руски танкери около Сочи и Крим.

На заседанието на КСНС „Демократична България“ е внесла писмен проект за официална позиция. От партията са поискали изпращане на нота до Русия и гаранции за сигурността в българската икономическа зона. По думите на Мирчев предложението е било отхвърлено.

„Правителството се снишава пред руската агресия“, заяви съпредседателят на „Демократична България“.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    65 6 Отговор
    Незнам защо, но като прочета за амеби, зелени еуглени и чехълчета, и се сещам за Мирчев!!!
    Ама кой вид беше......?!

    Коментиран от #27, #58

    10:07 11.10.2026

  • 3 НА АМБРАЗУРАТА

    66 6 Отговор
    ПОРЕДНИЯ ТУРБО ЖЪЛТОПАВЕТЕН ТОПИДИОТ. НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ И АДСКИ АНТИПАТИЧЕН И ГРОЗЕН.ЛОША КОМБИНАЦИЯ

    10:07 11.10.2026

  • 4 Остин Пауърс

    60 5 Отговор
    Много е навътре в шпионажа Мирчев, отдалеч му личи.

    10:07 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Интересно

    51 7 Отговор
    Много ми е чудно, като обявят, че корабите са били ударени от руски дронове, какво си мислят слуги, като този, че ще направят?
    Освен, че ще гледат и мигат умно, и ще се перчат само пред камерите.

    Коментиран от #13

    10:08 11.10.2026

  • 8 ЦАРЯТ

    45 2 Отговор
    НА ТЪПО ТИИТЕ

    10:09 11.10.2026

  • 9 Мирчев,

    37 2 Отговор
    кажи нещо за горивото за щатите ,бре!

    10:09 11.10.2026

  • 10 Същия комсомол като тати

    32 2 Отговор
    За политическа служба ДАНС ли говориш

    10:09 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т..А.К 🐱

    37 6 Отговор
    БГ тата толкоз смотан народ ли сте , да давате трибуна на всеки популист -измекяр/ да вярвате в месии и да гледате ТВ?

    10:09 11.10.2026

  • 13 но пък

    4 29 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Но пък никак не е чудно, че Министър прдседателя ни си е глътнал езика и не смее да мъцне.

    10:10 11.10.2026

  • 14 Не , не може така

    41 3 Отговор
    В демократите сигурно има и умни хора, та не бива да пускат тоя червен наследник да ги излага постоянно. Не може това лице да е демократичната алтернатива.

    10:10 11.10.2026

  • 15 Глей ти

    33 3 Отговор
    Куруербабаитът имал данни от разузнаването?

    10:10 11.10.2026

  • 16 ивайла мирчева

    32 3 Отговор
    единият е превозвал гърмяща сол и наемници ама го няма вече

    10:11 11.10.2026

  • 17 Има ни пак

    20 2 Отговор
    Още няколко такива атаки срещу търговски кораби и летния сезон по нашето море е застрашено от пълен провал.

    10:11 11.10.2026

  • 18 Само питам

    28 2 Отговор
    Този не беше ли по-дебел и от Пеевски миналата година?

    10:12 11.10.2026

  • 19 Ха ХаХа

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "слава на ВСУ":

    Толкова са смели, че се предават като ученички на Русия

    10:13 11.10.2026

  • 20 Анонимен

    23 3 Отговор
    А нас какво ни интересува? Нито корабите са български, нито плават под български флаг, нито има пострадали българи.

    10:14 11.10.2026

  • 21 НЕКА ПО ЧЕСТО....

    28 3 Отговор
    ...С ВСЯКО ПОКАЗВАНЕ ТОЯ НЕНУЖНЯК ТО ТЕЛЕВИЗОРА , ОТВРАЩАВА ПО ЕДИН КВАРТАЛ НАРОД

    10:14 11.10.2026

  • 22 Фори

    4 22 Отговор
    На службите е разпоредено да не търсят или намират руска следа. Трябва да намерят украйнска .

    Коментиран от #39, #48, #60

    10:15 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 чуденки

    18 3 Отговор
    Буданов дошъл в четвъртък в София ?.

    В петък на ударения от морски дрон кораб в Черно море се спуснали двама военни ! Разгледали много подробно всичко и установили, че има дупка при кърмата над водолинията!
    Обаче нямало и грам останки от дрона или дроновете, за да разберем дали е украинска грешка или руска агресия.

    Ако дронът е украински ясно е, че братята украинци са сгрешили нещо без да искат нарочно !
    Ако е руски то това е кървава руска хибридна агресия и Путин !
    Но Буданов дойде и истината отиде на морското дъно! Както при син поток ?

    10:16 11.10.2026

  • 25 Зеления

    17 2 Отговор
    И какъв политик си като изнасяш класифицирана информация изнесена в консултативния съвет за национална сигурност, че и предаваш доверието на партньорските служби, следващия път как ще дадат те инфо на България, като има такива като теб на които главата им служи само за акустика на звуци - огромно празно пространство между двете уши !!!

    10:17 11.10.2026

  • 26 Свир-чев

    9 2 Отговор
    защо не питаш тати? Той знае най-добре как работят службите.

    10:18 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Край

    11 1 Отговор
    Трябваше да се кандидатира за президент - да получи 2.3% и да се върне в Добрич

    Коментиран от #49

    10:21 11.10.2026

  • 29 Тити на Кака

    9 1 Отговор
    Който си въобразява, че при редовни доставки на българско оръжие за Украйна Русия ще реагира с умилителни усмивки, вероятно има IQ-то на гения Мирчев.
    Интелектуалният конкурент на Кандев.

    Коментиран от #37

    10:21 11.10.2026

  • 30 маке

    11 1 Отговор
    На тоя винаги съм се чудел на простотията, лесно е да се дървиш на момчето с доставките на храни, а защо не издърпа ушите на Бойко, когато същия му предложи))?

    10:21 11.10.2026

  • 31 Няма страшно

    2 6 Отговор
    рундьо каза, че няма доказателства, само уплашената му физиономия издава всичко.

    10:21 11.10.2026

  • 32 Мисит

    9 1 Отговор
    А Мирчев откъде има данните,,на българските служби,,,,аджеба,,,?Има теч,,,,Къде е ,,контраразузнаването,,?

    10:22 11.10.2026

  • 33 Перо

    11 1 Отговор
    Измислените служби знаят всичко и докладват на селяндура от ПП/ДБ!

    10:22 11.10.2026

  • 34 Цялото

    3 9 Отговор
    правителство на Радев е национално предателско. оформено е от пловдивския свинар, масон и руски консул! Тайното общество Слънце управлява в интерес на Путин.

    10:22 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Палячо

    10 1 Отговор
    Направи се на мъж пред някой доставчик, а не пред медиите, смешник.

    10:23 11.10.2026

  • 37 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тити на Кака":

    Кандев има 50 думи речников запас и първо говори, после мисли!

    10:24 11.10.2026

  • 38 Питам:

    9 1 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ НИ НАТРАПВАТЕ ТОЗИ МАЛОУМЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ КУЛКУК, КОЙТО СИ БРЪСНЕ КОСАТА 4 ПРЪСТА НАД ВЕЖДИТЕ ЗА ДА ИЗГЛЕЖДА ЧЕЛОТО МУ ПО-ВИСОКО?

    10:24 11.10.2026

  • 39 Тити на Кака

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Злите езици разказват друга история.
    Как българските служби открили неправилни остатъци от дрона, ударил непотъналия кораб, после долетял един украински богатир и......чудо на чудесата!....
    Остатъците изчезнали, яко Буданов!

    10:24 11.10.2026

  • 40 платноходка

    6 1 Отговор
    Товарът на единия кораб е ясен,но на потопения?
    Явно е пренасял оръжие и то е казало бум!
    Това не е ли трафик на оръжия? Не е ли престъпление?

    10:25 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами,да

    5 1 Отговор
    Те службите точно на малоyмника ще докладват...

    10:27 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 работните си хипотези

    3 0 Отговор
    българските служби от кога трябва публично да обявяват и потвърждение от самите служби да се представят ? Мирчев у ред ли е ? А и какво значение въобще има кой бил ? Нищо общо с България няма ...

    10:28 11.10.2026

  • 45 Преяждането и обезценката

    1 0 Отговор
    Най важният проблем в светът днес е преяждането и обезценката. ПРЕСИТЕНОСТ. Мисля, че трябва да се слуша музика само 4-пъти в годината. Така и с политиката. Така и с футболът. Така и с гледането на филм, не повече от 10 филма на година. Многото не прави качество. Многото е отрова, ОТРОВА. Както храната. 24 часа телевизия от 100 канала, само разболяха човекът и обществото, и държавата и политиката, всичко. Не може всеки ден да се пие и весели. Дори за един път в седмицата е много. НО С тази отрова за умът, днес се държи твърдо на своето място световната диктатура.

    10:28 11.10.2026

  • 46 Какво го цитирате тоя нещастник ?

    4 0 Отговор
    Аман от некадърници и комунисти.

    10:29 11.10.2026

  • 47 Селски лакей

    4 0 Отговор
    Лакейчето селтак плюещ за пари лъжи. Същия селтак е као славуца!

    10:30 11.10.2026

  • 48 Камелия

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Много си прав, Фори! На службите (българските) е разпоредено от началника им Буданов да намерят на всяка цена руска следа. Но даже и всесилния Буданов не може да намери това, което не съществува!

    10:30 11.10.2026

  • 49 Той не е

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Край":

    от Добрич, той е от околията на града, село Крушаре.

    10:31 11.10.2026

  • 50 Бг гражданин

    7 0 Отговор
    Това е нивото на българската политика ,за съжаление.Индивиди ,като това недоразумение,готови в името на пари и власт ,да продаде страната си!

    10:32 11.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Да бе да..... знаем

    1 0 Отговор
    Това разкрива истинската природа на така наречената „устойчивост“. Целият социален дискурс трябва да бъде съобразен с изискванията за превъоръжаване и война. Критиката към войната и политиката за превъоръжаване се очерня като продукт на „руски наративи“, докато на самите разузнавателни служби се предоставят все по-широки правомощия за наблюдение, намеса и репресии. Войната в чужбина и премахването на демократичните права у дома вървят ръка за ръка. Колкото повече германското правителство засилва конфронтацията с ядрена сила и налива стотици милиарди евро във въоръжаване, толкова повече трябва да дисциплинира населението, от което се очаква да понесе последствията под формата на строги икономии, загуба на работни места и наборна военна служба.Следователно предупрежденията на ръководителите на разузнаването трябва да се приемат много сериозно – но по съвсем различен начин от този, който те и техните политически и медийни поддръжници са възнамерявали. Те разкриват до каква степен политическата и държавна подготовка за пряка война срещу Русия вече е напреднала и какви авторитарни структури се създават в страната, за да я водят.

    10:33 11.10.2026

  • 53 ТОМОВ

    1 0 Отговор
    ПРИЛИЧА НА БРАДВА, АМА Е ... КАТО ЧУК!

    10:34 11.10.2026

  • 54 Аха

    2 0 Отговор
    Лъжецът Мирчев откъде знае!? Службите точно на него ли, ще кажат? Измисля си това г а д но лъжливо петроханско пони!

    10:36 11.10.2026

  • 55 Мутата

    3 0 Отговор
    Бързо санитари и да го карат при доктор Гълъбова

    10:36 11.10.2026

  • 56 Да бе да..... знаем

    0 0 Отговор
    Предупрежденията за „война в сянка“ и евентуален „насилствен конфликт“ доминираха медийното отразяване в понеделник вечер.
    Тези пропагандни методи имат дълга история в германския империализъм. В своята тронна реч на 4 август 1914 г. кайзер Вилхелм II представя Първата световна война като „наложена самозащита“. Нахлуването на Германия в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. също е представено като отбранително действие. Нацистката пропаганда твърди, че Вермахтът е „ударил право в сърцето на масираното разполагане на сили на противника“, за да „отстрани непосредствената опасност от Изток“. В действителност операция „Барбароса“ е била планирана отдавна като война за завоевание и унищожение....Настоящият наратив следва същия пропаганден модел: докато Германия снабдява Украйна с все по-далечнообхватни оръжия, съвместно разработва нови оръжейни системи с Киев, налага всеобхватни санкции на Русия и официално възнамерява да направи Бундесвера (германската армия) „готова за война“ до 2029 г., конфронтацията се представя като ситуация, едностранно наложена от Москва. Всеки, който поставя под въпрос политиката на война и превъоръжаване, все повече се третира като податлив на руски „наративи“ или „дезинформация“. Министърът на отбраната Борис Писториус е заявявал публично многократно, че Германия трябва да бъде „готова за война“ до 2029 г.
    Всеки инцидент се използва по този начин. Вземете например опита за атака на летище Лайпциг/Хале. Една атака, независимо дали е реалн

    10:38 11.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Неговата на тоя служба е сорос все пак

    0 0 Отговор
    Да не бъркате с няква друга служба

    10:42 11.10.2026

  • 60 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Така ли разпореди украинецът, при тайната си визита?

    10:44 11.10.2026

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