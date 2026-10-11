Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на Русия

Безадресните призиви за мир помагат на агресора, а агресорът е Русия. Това заяви за предаването „Неделя 150“ пред Българското национално радио (БНР) бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев. По думите му сред българските политици има и високопоставени фигури, които заемат именно тази позиция.

Ноев каза, че Украйна от 2014 г. защитава правото си да бъде част от Европейския съюз и да съществува като независима държава.

„Украинците ще продължат да отстояват своето право да бъдат независим народ, а не да бъдат подчинени на чужда воля, независимо какво се сговарят Тръмп и Путин“, заяви Бойко Ноев.

Той определи Доналд Тръмп и Владимир Путин като лидери, които се стремят да подчинят света на собствената си воля. Според Ноев договорката между САЩ и Русия за пускането на дизелово гориво на световния пазар е свързана и с предстоящите през ноември избори за Конгрес в Съединените щати.

„Тръмп и Путин искат да оцелеят и двамата си подават ръка, което е за сметка на Европа и най-вече на украинския народ“, каза Ноев. Той твърди, че договорката може да има за цел Украйна да преустанови ударите срещу руски предприятия за преработка на горива, които според него имат стратегическо значение за хода на войната.

Предупреждение за ролята на Европа

По думите на Ноев Европейският съюз ще остане основният фактор, който защитава Украйна. Той свърза тази подкрепа не само с украинската кауза, но и с европейската сигурност.

„Войната срещу Украйна е първата стъпка от война срещу Европа“, заяви бившият министър на отбраната.

Ноев каза, че за България е важно дали ще остане част от Европа или ще продължи да се „снишава“ и да подкрепя Русия чрез безадресни призиви за мир. Той не изключи в страната да започнат протести срещу цялостната политика на правителството на Румен Радев.

Критики към сделката за „Лукойл-Нефтохим“

В интервюто Ноев коментира и бъдещето на „Лукойл-Нефтохим“. Според него ключово значение за националната сигурност имат не само самата рафинерия, но и инфраструктурата около нея, тръбопроводите и складовата база.

Той заяви, че от контрола върху складовата база зависят цените на горивата в България, тъй като монополното ѝ владеене създава затруднения за други предприятия и вносители.

Ноев призова премиерът да даде обяснения пред парламента кои са потенциалните купувачи на рафинерията и каква е ролята на българските служби в оценката на сделката. Твърденията за продажбата и потенциалния купувач бяха представени от него като въпроси, на които институциите трябва да отговорят.

Източници: bnrnews.bg