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Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на Русия
  Тема: Украйна

Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на Русия

11 Октомври, 2026 13:04 869 67

  • бойко ноев-
  • украйна-
  • русия-
  • лукойл-нефтохим-
  • призиви за мир

Бившият министър на отбраната коментира войната в Украйна, ролята на Европа и сделката за „Лукойл-Нефтохим“. Той не изключи протести срещу политиката на правителството

Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Безадресните призиви за мир помагат на агресора, а агресорът е Русия. Това заяви за предаването „Неделя 150“ пред Българското национално радио (БНР) бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев. По думите му сред българските политици има и високопоставени фигури, които заемат именно тази позиция.

Ноев каза, че Украйна от 2014 г. защитава правото си да бъде част от Европейския съюз и да съществува като независима държава.

„Украинците ще продължат да отстояват своето право да бъдат независим народ, а не да бъдат подчинени на чужда воля, независимо какво се сговарят Тръмп и Путин“, заяви Бойко Ноев.

Той определи Доналд Тръмп и Владимир Путин като лидери, които се стремят да подчинят света на собствената си воля. Според Ноев договорката между САЩ и Русия за пускането на дизелово гориво на световния пазар е свързана и с предстоящите през ноември избори за Конгрес в Съединените щати.

„Тръмп и Путин искат да оцелеят и двамата си подават ръка, което е за сметка на Европа и най-вече на украинския народ“, каза Ноев. Той твърди, че договорката може да има за цел Украйна да преустанови ударите срещу руски предприятия за преработка на горива, които според него имат стратегическо значение за хода на войната.

Предупреждение за ролята на Европа

По думите на Ноев Европейският съюз ще остане основният фактор, който защитава Украйна. Той свърза тази подкрепа не само с украинската кауза, но и с европейската сигурност.

„Войната срещу Украйна е първата стъпка от война срещу Европа“, заяви бившият министър на отбраната.

Ноев каза, че за България е важно дали ще остане част от Европа или ще продължи да се „снишава“ и да подкрепя Русия чрез безадресни призиви за мир. Той не изключи в страната да започнат протести срещу цялостната политика на правителството на Румен Радев.

Критики към сделката за „Лукойл-Нефтохим“

В интервюто Ноев коментира и бъдещето на „Лукойл-Нефтохим“. Според него ключово значение за националната сигурност имат не само самата рафинерия, но и инфраструктурата около нея, тръбопроводите и складовата база.

Той заяви, че от контрола върху складовата база зависят цените на горивата в България, тъй като монополното ѝ владеене създава затруднения за други предприятия и вносители.

Ноев призова премиерът да даде обяснения пред парламента кои са потенциалните купувачи на рафинерията и каква е ролята на българските служби в оценката на сделката. Твърденията за продажбата и потенциалния купувач бяха представени от него като въпроси, на които институциите трябва да отговорят.

Източници: bnrnews.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Писател

    38 7 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #19

    13:06 11.10.2026

  • 2 Другарят

    43 8 Отговор
    и той се яви с вапцаната си коса . Че и суетен !

    13:07 11.10.2026

  • 3 И ТАЯ ШУШУМИГА

    46 8 Отговор
    Са го извадили на амбразурата. Жалки човечета.

    13:07 11.10.2026

  • 4 Супер сила

    47 9 Отговор
    И тоя военолюбец не иска мир. А защо не заминава на фронта тогава?

    Коментиран от #48

    13:08 11.10.2026

  • 5 Пич

    30 8 Отговор
    Поредния неадекватник!!!
    На този етап, Русия не иска мир, баджо!
    А защо си беджо, няма да ти кажа!!!

    13:08 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Поет

    18 6 Отговор
    Ноевия ковчег се изказа!

    13:10 11.10.2026

  • 9 Кина

    29 5 Отговор
    Бойко Ноев иска дизела и бензина преди нова година да удари 3 , 4 еврака ..! Този червей може и да успее но временно..! Режим на тока през зимата ще изкара народа на улицата..!

    13:10 11.10.2026

  • 10 Абе ,Ноев.

    29 5 Отговор
    А призивите за война помагат ли на България и по какъв начин?

    13:10 11.10.2026

  • 11 Урсулите:

    23 5 Отговор
    Точно така г-н Ноев!
    Призивите за мир са опасни!
    Искаме мир чрез война!

    Коментиран от #66

    13:10 11.10.2026

  • 12 Тити на Кака

    24 5 Отговор
    Мдаммммм, приказките за мир помагат на Русия, а приказките за война - на Украйна, която е напът да изчезне вследствие тези помагащи й приказки...
    Каква логика, а?

    13:12 11.10.2026

  • 13 Анонимен

    19 5 Отговор
    Щом мирът е победа за Русия, значи си признавате, че целта ви е чистка на населението. Защото няма друго оправдание, да смятате спирането на клането за загуба.

    13:14 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шорошоид

    14 5 Отговор
    Призивите идват от най-високо ниво - Президент на САЩ. Ама на нпо шорошоидите не им оттърва щото началниците искат друго. Найс А?

    13:17 11.10.2026

  • 18 И този ли?

    14 4 Отговор
    И този ли каПОТ се изказа?

    13:17 11.10.2026

  • 19 Поет

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Писател":

    Един друг цар си направил златен бункер. За това бижу му трябвало само тридневна СВО и няколко милиона жертви .

    Коментиран от #26

    13:17 11.10.2026

  • 20 ТОЗИ Е ТИПИЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

    17 5 Отговор
    На мижитурките предатели от прехода.

    13:18 11.10.2026

  • 21 Павел Пенев

    15 6 Отговор
    Този кретен още си пази партийната книжка на БКП, но се прави на анализатор русофоб.

    Коментиран от #54

    13:19 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Здравко Ахилесов

    4 3 Отговор
    Мейк лов, нот вар!

    13:20 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха Ха

    18 4 Отговор
    Русия била агресор? Русия просто изнесе неизбежната война с агресорът НАТО в Украйна. Сделката за дизела била подарък за Путин. А всичките пари от ЕС за Украйна не са ли подарък за военната Хунта на Зеленски, дошла на власт в Украйна с Майданския преврат. Подаръците за Путин отдалечавали мирът, а тези за Зеленски го приближавали. Кой мир? Този на атлантическите ястреби, които искат да видят Русия на колене - мечтата на неоколониалните глобалисти, загубили ума си от омраза в жаждата за световно господство. Атлантичеслките примитивисти, на които както и да обясняваш, че преди Русия да застане на колене, тях вече няма да ги има поради вихъра на ескалацията, която са предизвикват с умопомрачителната си русофобия. Такъв мир е просто невъзможен

    13:21 11.10.2026

  • 28 асдасд

    18 3 Отговор
    Значи, викаш - война е по-добре, иначе помагаме на Русия???
    Ми, взимай родата и заминавайте на фронта.

    13:22 11.10.2026

  • 29 банга ранга

    17 4 Отговор
    Как не те е срам бе Ноев ? Сбъркан си беше и сбъркан си остана.

    Коментиран от #51

    13:23 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Украинска мъка

    11 6 Отговор
    Мъка украинска безкрайна.

    13:25 11.10.2026

  • 35 !!!?

    8 11 Отговор
    Кремълският фашизъм е чумата на 21 век...!!!?

    Коментиран от #37, #55

    13:26 11.10.2026

  • 36 Анонимвн

    9 5 Отговор
    Защо все не нормални се изказват

    13:26 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 Призиви

    4 11 Отговор
    Власта на Радев и Йотова ще направи всички българи руски крепостни.
    Няма Европа - има Коми.

    Коментиран от #52, #57

    13:34 11.10.2026

  • 43 Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на

    2 3 Отговор
    Русия... блабла... След сделката на Тръмп с Путин за дизеловия газ стана известно, че Съединените щати са готови да направят безпрецедентни икономически отстъпки, за да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна или да наложат морска блокада. Американските преговарящи предложиха на Русия три икономически стимула в замяна на ограничено прекратяване на огъня с Украйна, което може да обхване енергийната инфраструктура или военноморските операции. The New York Times съобщава , позовавайки се на служители, запознати с поверителните преговори. Според източници Вашингтон е предложил да деблокира милиарди руски суверенни активи, замразени на Запад. Миналата година сумата беше до 100 милиарда долара, сега идеята се завърна като предварителен стимул за частично прекратяване на огъня. Говори се и за споразумение за възобновяване на план за продажба на акции в петролния гигант Лукойл като част от многомилиардна сделка с инвеститори от Близкия изток, включително такива, свързани с американските участници в преговорите. Освен това САЩ предлагат да позволят на Беларус да изнася калиеви торове , което би било допълнителен икономически бонус за съюзника на Москва. Преговорите се водят с участието на американски бизнесмени Виткоф и Кушнер, които преди това са повдигали въпроса за възможността за подобни отстъпки . Същевременно Вашингтон подчертава, че това не е награда за мира, а опит за създаване на условия за неговото начало.

    13:36 11.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ДАСКАЛ

    6 3 Отговор
    Българските ястреби в действие

    13:37 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ноев: Призивите за мир помагат на ....

    7 3 Отговор
    Атлантиците трябва да знаят че
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    13:37 11.10.2026

  • 48 Анонимен

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Супер сила":

    До тук някакви решили че Путин иска мир Путин убива Путин е диктатор Путин е убиец 4 а ти също си такъв явно и тези като теб защитаващи убийците и диктаторите АЗ СЪМ ПРОТИВ ДИКТАТ ПУТИН а още повече РАДЕВ ЙОТОВА МОДЕЛ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    13:38 11.10.2026

  • 49 Много гнусни тези в ПП и ДБ бе

    8 1 Отговор
    Къде намериха толкова измет да лъже, краде, наглост, подлост и да ги съберат на едно място!

    13:39 11.10.2026

  • 50 Призивите за мир помагат на Русия

    6 1 Отговор
    А Призивите за война на кого помагат ?

    13:39 11.10.2026

  • 51 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "банга ранга":

    29 ти нормален ли си защо защитаваш убиец Путин

    13:39 11.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 С референдум ли

    4 3 Отговор
    Украинците ще продължат да отстояват своето право да бъдат независим народ ? А Ноев ? И кой те е дал право на теб от тяхно име да говориш?

    13:41 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Па чети бре Бойко Ноев

    1 1 Отговор
    Споразумението за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл на американската инвестиционна компания Carlyle е „изгубено“ в бюрокрация между американските агенции от почти 10 месеца, в очакване на окончателно одобрение от администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на източници.
    Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. "Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието....

    13:43 11.10.2026

  • 57 Много глупаво изглеждат безродниците

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Призиви":

    с вменяване на Русия във всичко българско. Вече като видя глупак да тиражира тази глупост и знам, че е безродник от париите на мафията и национални предатели ПП, ДБ И ГЕРБ.

    13:45 11.10.2026

  • 58 Много гнусни тези в ПП и ДБ бе

    6 1 Отговор
    Къде намериха толкова измет да лъже, краде, наглост, подлост и да ги съберат на едно място!

    13:45 11.10.2026

  • 59 бившият министър на отбраната

    4 2 Отговор
    и дипломат Бойко Ноев е просто една неадекватна и вредна атлантическо нацистка вувузелка. Никой не се нуждае от личното му мнение. Казаното от него НЕ съответства с това което хората в България мислят. Черта...

    13:48 11.10.2026

  • 60 Гласът

    4 1 Отговор
    Поредният неадекватния!

    13:50 11.10.2026

  • 61 бившият министър на отбраната

    4 1 Отговор
    Да си търси по добре работни дрехи паметника да възстановява а не да умува по медиите.

    13:50 11.10.2026

  • 62 ЛАЛО.ПЛЯМПОВ ПРИКАЗЛИВКОВ ПРОДЪЛЖАВОВ

    0 2 Отговор
    ТОВА ГО ЗНАЯТ И ГО РСЗБРАХА МНОООООГО ХОРА.
    НО НИЩО ПО СЕРИОЗНО И ЕФЕКТИВНО ЕЪЗПИРАНЕ НА АГРЕСОРА НЕ ПРЕДПРИЕМАТ.
    Това със санкциите вече няма да работи.
    Пратките на милиарди и бойна техника оръжие поне до сега нямат голям ефект.
    ЩОМ ПРИ ТАКИВА СЛУЧАЙ ДЕЛЯТ КОЙ Е В НАТО И КОИ НЕ Е НИЩО НЯМА ДА НАПРАВЯТ ПО РАЗЛИЧНО.

    13:52 11.10.2026

  • 63 бившият министър на отбраната

    3 1 Отговор
    Може и едно дело по Чл. 407 от НК и по Чл. 408 от НК да отнесе ! Така най добре ще разбере "Призивите за мир" в чия полза са и в чия вреда

    13:53 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 аман

    1 1 Отговор
    Аман от експерти-грантаджии като този. Мирише на мухъл, от 35 г дава акъл. Същия като шаламанов, тагарев, божилов, керемедчиев, кънчев, данов и подобни мекерета, завършили в Съветския Съюз.

    14:06 11.10.2026

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