Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на Русия

Безадресните призиви за мир помагат на агресора, а агресорът е Русия. Това заяви за предаването „Неделя 150“ пред Българското национално радио (БНР) бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев. По думите му сред българските политици има и високопоставени фигури, които заемат именно тази позиция.
Ноев каза, че Украйна от 2014 г. защитава правото си да бъде част от Европейския съюз и да съществува като независима държава.„Украинците ще продължат да отстояват своето право да бъдат независим народ, а не да бъдат подчинени на чужда воля, независимо какво се сговарят Тръмп и Путин“, заяви Бойко Ноев.
Той определи Доналд Тръмп и Владимир Путин като лидери, които се стремят да подчинят света на собствената си воля. Според Ноев договорката между САЩ и Русия за пускането на дизелово гориво на световния пазар е свързана и с предстоящите през ноември избори за Конгрес в Съединените щати.
„Тръмп и Путин искат да оцелеят и двамата си подават ръка, което е за сметка на Европа и най-вече на украинския народ“, каза Ноев. Той твърди, че договорката може да има за цел Украйна да преустанови ударите срещу руски предприятия за преработка на горива, които според него имат стратегическо значение за хода на войната.
Предупреждение за ролята на Европа
По думите на Ноев Европейският съюз ще остане основният фактор, който защитава Украйна. Той свърза тази подкрепа не само с украинската кауза, но и с европейската сигурност.„Войната срещу Украйна е първата стъпка от война срещу Европа“, заяви бившият министър на отбраната.
Ноев каза, че за България е важно дали ще остане част от Европа или ще продължи да се „снишава“ и да подкрепя Русия чрез безадресни призиви за мир. Той не изключи в страната да започнат протести срещу цялостната политика на правителството на Румен Радев.
Критики към сделката за „Лукойл-Нефтохим“
В интервюто Ноев коментира и бъдещето на „Лукойл-Нефтохим“. Според него ключово значение за националната сигурност имат не само самата рафинерия, но и инфраструктурата около нея, тръбопроводите и складовата база.
Той заяви, че от контрола върху складовата база зависят цените на горивата в България, тъй като монополното ѝ владеене създава затруднения за други предприятия и вносители.
Ноев призова премиерът да даде обяснения пред парламента кои са потенциалните купувачи на рафинерията и каква е ролята на българските служби в оценката на сделката. Твърденията за продажбата и потенциалния купувач бяха представени от него като въпроси, на които институциите трябва да отговорят.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Писател
Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
Ето такива царе живеят по света, мили деца.
Коментиран от #19
13:06 11.10.2026
2 Другарят
13:07 11.10.2026
3 И ТАЯ ШУШУМИГА
13:07 11.10.2026
4 Супер сила
Коментиран от #48
13:08 11.10.2026
5 Пич
На този етап, Русия не иска мир, баджо!
А защо си беджо, няма да ти кажа!!!
13:08 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Поет
13:10 11.10.2026
9 Кина
13:10 11.10.2026
10 Абе ,Ноев.
13:10 11.10.2026
11 Урсулите:
Призивите за мир са опасни!
Искаме мир чрез война!
Коментиран от #66
13:10 11.10.2026
12 Тити на Кака
Каква логика, а?
13:12 11.10.2026
13 Анонимен
13:14 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шорошоид
13:17 11.10.2026
18 И този ли?
13:17 11.10.2026
19 Поет
До коментар #1 от "Писател":Един друг цар си направил златен бункер. За това бижу му трябвало само тридневна СВО и няколко милиона жертви .
Коментиран от #26
13:17 11.10.2026
20 ТОЗИ Е ТИПИЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
13:18 11.10.2026
21 Павел Пенев
Коментиран от #54
13:19 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Здравко Ахилесов
13:20 11.10.2026
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27 Ха Ха
13:21 11.10.2026
28 асдасд
Ми, взимай родата и заминавайте на фронта.
13:22 11.10.2026
29 банга ранга
Коментиран от #51
13:23 11.10.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Украинска мъка
13:25 11.10.2026
35 !!!?
Коментиран от #37, #55
13:26 11.10.2026
36 Анонимвн
13:26 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Призиви
Няма Европа - има Коми.
Коментиран от #52, #57
13:34 11.10.2026
43 Бойко Ноев: Призивите за мир помагат на
13:36 11.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ДАСКАЛ
13:37 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ноев: Призивите за мир помагат на ....
призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?
13:37 11.10.2026
48 Анонимен
До коментар #4 от "Супер сила":До тук някакви решили че Путин иска мир Путин убива Путин е диктатор Путин е убиец 4 а ти също си такъв явно и тези като теб защитаващи убийците и диктаторите АЗ СЪМ ПРОТИВ ДИКТАТ ПУТИН а още повече РАДЕВ ЙОТОВА МОДЕЛ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ
13:38 11.10.2026
49 Много гнусни тези в ПП и ДБ бе
13:39 11.10.2026
50 Призивите за мир помагат на Русия
13:39 11.10.2026
51 Анонимен
До коментар #29 от "банга ранга":29 ти нормален ли си защо защитаваш убиец Путин
13:39 11.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 С референдум ли
13:41 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Па чети бре Бойко Ноев
Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. "Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието....
13:43 11.10.2026
57 Много глупаво изглеждат безродниците
До коментар #42 от "Призиви":с вменяване на Русия във всичко българско. Вече като видя глупак да тиражира тази глупост и знам, че е безродник от париите на мафията и национални предатели ПП, ДБ И ГЕРБ.
13:45 11.10.2026
58 Много гнусни тези в ПП и ДБ бе
13:45 11.10.2026
59 бившият министър на отбраната
13:48 11.10.2026
60 Гласът
13:50 11.10.2026
61 бившият министър на отбраната
13:50 11.10.2026
62 ЛАЛО.ПЛЯМПОВ ПРИКАЗЛИВКОВ ПРОДЪЛЖАВОВ
НО НИЩО ПО СЕРИОЗНО И ЕФЕКТИВНО ЕЪЗПИРАНЕ НА АГРЕСОРА НЕ ПРЕДПРИЕМАТ.
Това със санкциите вече няма да работи.
Пратките на милиарди и бойна техника оръжие поне до сега нямат голям ефект.
ЩОМ ПРИ ТАКИВА СЛУЧАЙ ДЕЛЯТ КОЙ Е В НАТО И КОИ НЕ Е НИЩО НЯМА ДА НАПРАВЯТ ПО РАЗЛИЧНО.
13:52 11.10.2026
63 бившият министър на отбраната
13:53 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 аман
14:06 11.10.2026