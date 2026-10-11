Първан Симеонов: Войната в Черно море може да повлияе на вота

Напрежението в Черно море и приближаването на войната до България могат да повлияят на президентския вот, като засилят подкрепата за Илияна Йотова. Това заяви директорът на социологическата агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.

Кампанията остава в сянката на международните събития

„Колкото по-страховито близка става тази война до България, толкова повече хората ще искат тя да приключва“, каза Симеонов.

Според социолога предизборната кампания не успява да задава самостоятелно дневния ред, а следва развитието на политическите и международните събития. „Ние не толкова виждаме кампания, колкото виждаме всичко наоколо“, коментира той.

Симеонов посочи, че засилената поляризация може да затрудни по-малките кандидати. По думите му развитието на войната и напрежението в Черно море могат да променят нагласите на избирателите, особено ако конфликтът бъде възприет като все по-близък до България.

Очаква се активност между 35 и 40 процента

Проучване на „Мяра“, проведено между 24 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани, показва очаквана избирателна активност между 35 и 40 процента. Симеонов определи ниската активност на президентски избори като трайна тенденция.

Сред причините за по-слабата мотивация той посочи липсата на нова електорална вълна и отдръпването на част от традиционните партийни избиратели. Според него изборният резултат ще има значение не само за президентската институция, но и за бъдещото пренареждане на политическите сили.

Източници: focus-news.net, btvnovinite.bg