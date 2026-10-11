Новини
България »
София »
Първан Симеонов: Войната в Черно море може да повлияе на вота
  Тема: Избори

Първан Симеонов: Войната в Черно море може да повлияе на вота

11 Октомври, 2026 14:02 1 436 40

  • първан симеонов-
  • президентски вот-
  • черно море-
  • илияна йотова-
  • избирателна активност

Социологът смята, че напрежението може да засили подкрепата за Илияна Йотова и да затрудни по-малките кандидати

Първан Симеонов: Войната в Черно море може да повлияе на вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напрежението в Черно море и приближаването на войната до България могат да повлияят на президентския вот, като засилят подкрепата за Илияна Йотова. Това заяви директорът на социологическата агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.

„Колкото по-страховито близка става тази война до България, толкова повече хората ще искат тя да приключва“, каза Симеонов.

Кампанията остава в сянката на международните събития

Според социолога предизборната кампания не успява да задава самостоятелно дневния ред, а следва развитието на политическите и международните събития. „Ние не толкова виждаме кампания, колкото виждаме всичко наоколо“, коментира той.

Симеонов посочи, че засилената поляризация може да затрудни по-малките кандидати. По думите му развитието на войната и напрежението в Черно море могат да променят нагласите на избирателите, особено ако конфликтът бъде възприет като все по-близък до България.

Очаква се активност между 35 и 40 процента

Проучване на „Мяра“, проведено между 24 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани, показва очаквана избирателна активност между 35 и 40 процента. Симеонов определи ниската активност на президентски избори като трайна тенденция.

Сред причините за по-слабата мотивация той посочи липсата на нова електорална вълна и отдръпването на част от традиционните партийни избиратели. Според него изборният резултат ще има значение не само за президентската институция, но и за бъдещото пренареждане на политическите сили.

Източници: focus-news.net, btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак ли тоя

    24 17 Отговор
    платен руски трол?

    Коментиран от #12

    14:05 11.10.2026

  • 2 Пущиня(к)

    10 3 Отговор
    Осен да доважда читака, а, Пръвко? Он, гледам, с треновете, вече е тръгнал у таа посока.

    14:06 11.10.2026

  • 3 лъже и манипулира

    33 7 Отговор
    Този платен козел никога не познава.

    Коментиран от #8

    14:07 11.10.2026

  • 4 гост

    28 5 Отговор
    Тотална забрана преди изборите за такива политолози и за социологически проучвания,коствено или пряко влияят на избора на хората.

    14:11 11.10.2026

  • 5 Пламен

    19 1 Отговор
    Кви ,,избори" бе ?!
    Броят на избирателите според данните на Централна избирателна комисия е 6 627 747 !!!
    Според тази цифра излиза , че сме около 9 милиона! :)

    Калушев как ще ,,гласува" този път?

    14:14 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ма ДУРО

    15 8 Отговор
    Мунча и оная на петнистия магнит - типични руски лиз.а.чи ...

    14:18 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трябва Да повлияе На Вота !

    11 2 Отговор
    Ние Живеем Днес Тук !

    А Не След 20 !

    Или 50 Години !

    14:24 11.10.2026

  • 11 И Киев е Руски

    11 14 Отговор
    А има ли значение за кой ще гласуваме и кой ще бъде президент като всички решения се вземат в Брюксел

    14:27 11.10.2026

  • 12 И защо?!

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "пак ли тоя":

    Кандев с 2-та грама сиво вещество може ли да е вицепрезидент?!

    14:27 11.10.2026

  • 13 Точен

    6 16 Отговор
    Войнолюбците от ПП/ДБ не бива да стигнат и до балотаж. Костадинов И Волгин ви го казаха: не даваме ли пари и оръжия на украйна, Русия няма и с пръст да ни пипне.

    Коментиран от #15, #19, #21, #23

    14:37 11.10.2026

  • 14 Значи

    5 9 Отговор
    е време "Алтернатива за България" с 11 !

    14:40 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ха, ха, ха...

    5 3 Отговор
    Не само може да повлияе, а направо ще го закове. Пределно ясно е, че който иска война ще гласува за про-руски президент, такъв премиер вече си имаме. Комбинация от двете директно ни изстрелва на фронта. Единствените които години наред отказват прекратяване на огъня и всякакви преговори на тази тема без да се приемат първо и директно без обсъждане ултиматумите им са Русия.

    14:49 11.10.2026

  • 18 Макс

    11 0 Отговор
    Не само може , но и трябва да повлияе . Йотова не се справя като Президент с посланията , които отправя към света . Йотова пренебрегва суверинитета на България , не се грижи достатъчно за добрите междусъседски отношения . В повечето случаи Йотова предпочита мълчанието и снишаването пред истинската отговорност , която трябва да поеме всеки президент . Това не е и не може да бъде моят Президент !

    14:49 11.10.2026

  • 19 Я пак!

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    Тя беше един от трите гаранти за неприкосновеността и териториалната цялост на Украйна с Будапещенския меморандум от 1994 г., подписан от Руската федерация, САЩ и Обединеното кралство (към които по-късно се присъединяват Франция и Китай)., нали?

    14:54 11.10.2026

  • 20 Т Живков

    8 0 Отговор
    Тоя е умен като Владко Живков и малък Тошко

    14:55 11.10.2026

  • 21 Не вярвай на професионални лъжи

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    Волгин не каза ли:

    "Цялата тази западна пропагандна машина, която работи на пълни обороти, за да ни убеди, че утре, вдругиден или най-късно в сряда Русия ще нападне, всъщност обслужва единствено интересите на американския военнопромишлен комплекс."

    14:56 11.10.2026

  • 22 брррррр

    6 0 Отговор
    Тоя като го погледна и айното ми се дръпва назад за няколко дена. Губя апетит и имам позивни за повръщане през един час, като междувременно изпадам в депресия и черногледство. Ма то па бива гроззени и противен човек, ама толкова не бива - пък и продажен брррррр

    Коментиран от #33

    14:59 11.10.2026

  • 23 Още от Волгин

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    29 Януари 2022:

    "Русия няма намерение да напада когото и да е било".

    Волгин или е долнопробен лъжец или ненормалник, който си мисли, че говори от името на Кремъл.

    И в двата случая е боклук.

    14:59 11.10.2026

  • 24 Леонид Брежнев

    4 0 Отговор
    Първомай май нещо се обърка май!

    14:59 11.10.2026

  • 25 иван костов

    0 7 Отговор
    Украинските провокации ще накарат хората масово да гласуват за Възраждане, както и трябва да бъде!

    15:00 11.10.2026

  • 26 Независим

    10 0 Отговор
    Лелееее тоя човечец за три евро може да каже даже че Марихуана Йотова е увеличила подкрепата си защото е помилвала няколко нарко дилъра.
    Три евро все пак са си три евро.
    Жалка история.

    15:00 11.10.2026

  • 27 Коментар

    3 4 Отговор
    Точно обратното.
    Много хора няма да гласуват за послушната евроатланическа подлога!

    15:04 11.10.2026

  • 28 Сатана Z

    0 2 Отговор
    На изборите трябва да имат право на глас тия,които покажат банково извлечение за налични минимум 10 000€ кешовица в своята сметка.Останалите ще чоплят семки и няма да си пъхат носа в държавните дела.Такава е била демокрацията в древна Гърция.Имаш крава—пиеш мляко.

    Коментиран от #31

    15:10 11.10.2026

  • 29 Някой

    5 0 Отговор
    Всички социолози, стига сте манипулирали, лъгали, плашили ... хората.

    В бг Конституцията трябва да се забранят всички изборни социологии. Хората трябва да гласуват по съвест, а не за няколкото политиции и партии, за които социолозите са казали, че ще спечелят най-много гласове.


    Социолозите трябна да измервате какво искат хората и до казвоте на политиците щакво искат попата, а не да ми казват на хората за кой да гласуват.

    15:11 11.10.2026

  • 30 Тцтцтц

    3 0 Отговор
    Да живее Дони и комунистическата нафта! Урааааа другариии!

    15:13 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 бамбино

    1 0 Отговор
    На мен Първан Симеонов ми повлиява на дефекацията.

    15:34 11.10.2026

  • 36 По- голям

    3 0 Отговор
    глупак от този червен социолог няма! Много си първичен! Хората като гледат Йотова, виждат колко е нелепа като президентка. Той и онзи зелен продажен чорап не става, но ни го натресе Нинова, Румен Петков, Първанов и Решетников. Не трябва да им позволява още веднъж червен комунист!

    15:36 11.10.2026

  • 37 Мир

    1 0 Отговор
    Мрънкането и увъртанията на Генерал Страхливец също ще повлияят на вота. Недопустимо е да криеш и да се въртиш за да не кажеш Русия стои зад ударите в българската икомическа област в черно море.

    15:36 11.10.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПРЪВЧО Е ГОВОРИТЕЛ (ПОДМАЗВАЧ) НА ..................... ДУЕТА "ПИГИ ЧОРАП" ....................... НЕЩО КАТО "КУТЕВ"АТА СТРИНА ....................... ФАКТ !

    15:37 11.10.2026

  • 39 Единствената защита

    2 0 Отговор
    за България в случай на руско нападение (което става все по-вероятно) е активиране на чл. 5 от Северноатлантическия договор (Договора за НАТО). За да стане това и в България да бъдат изпратени войски от натовски държави, е необходимо искане от президента или правителството. Когато руснаците започнат да обстрелват Варна и Бургас, Радев и Йотова ще повтарят няколко дни, че не е ясно откъде идва атаката и няма да поискат активиране на чл. 5. За това време руснаците ще са унищожили няколкото кораба на родните ВМС, противокорабната защита на брега и всеки боен самолет, който се появи в района на бойните действия. Руснаците ще повторят номера от анексията на Крим. Ще стъпят на българския бряг без опознавателни знаци. От Кремъл ще лъжат, че в България няма руски войски, а Радевото правителство и президентката Йотова ще продължават да се правят на луди, ще повтарят, че не е ясно кой ни напада, и ще си траят за чл. 5.

    Коментиран от #40

    15:43 11.10.2026

  • 40 До София руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Единствената защита":

    ще стигнат за 3 дни. Малки групички възторжени русофили ще ги посрещат с цветя. След два-три инцидента с изнасилени русофилки и разстреляни по погрешка русофили този ентусиазъм ще спадне. И тогава ще започне якото плячкосване на предателите българи. Първо ще разбият сейфовете в банковите офиси, където българите крият десетки тонове злато и милиони евро и долари кеш. След това чеченците на Кадиев ще “реквизират” всеки по-сносен автомобил, който си харесат. Ще дойде и официалната претенция от Кремъл. Репарации за 50 млрд. евро срещу вредите, които България косвено е причинила на Русия, доставяйки оръжие на Украйна. В българските банки има пари. Стотици хиляди преводи с пари от депозитите на български граждани и фирми ще полетят към офшорни сметки по целия свят.

    15:56 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове