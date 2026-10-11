Първан Симеонов: Войната в Черно море може да повлияе на вота

Напрежението в Черно море и приближаването на войната до България могат да повлияят на президентския вот, като засилят подкрепата за Илияна Йотова. Това заяви директорът на социологическата агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.
Кампанията остава в сянката на международните събития
Според социолога предизборната кампания не успява да задава самостоятелно дневния ред, а следва развитието на политическите и международните събития. „Ние не толкова виждаме кампания, колкото виждаме всичко наоколо“, коментира той.
Симеонов посочи, че засилената поляризация може да затрудни по-малките кандидати. По думите му развитието на войната и напрежението в Черно море могат да променят нагласите на избирателите, особено ако конфликтът бъде възприет като все по-близък до България.
Очаква се активност между 35 и 40 процента
Проучване на „Мяра“, проведено между 24 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани, показва очаквана избирателна активност между 35 и 40 процента. Симеонов определи ниската активност на президентски избори като трайна тенденция.
Сред причините за по-слабата мотивация той посочи липсата на нова електорална вълна и отдръпването на част от традиционните партийни избиратели. Според него изборният резултат ще има значение не само за президентската институция, но и за бъдещото пренареждане на политическите сили.
Източници: focus-news.net, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак ли тоя
Коментиран от #12
14:05 11.10.2026
2 Пущиня(к)
14:06 11.10.2026
3 лъже и манипулира
Коментиран от #8
14:07 11.10.2026
4 гост
14:11 11.10.2026
5 Пламен
Броят на избирателите според данните на Централна избирателна комисия е 6 627 747 !!!
Според тази цифра излиза , че сме около 9 милиона! :)
Калушев как ще ,,гласува" този път?
14:14 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ма ДУРО
14:18 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трябва Да повлияе На Вота !
А Не След 20 !
Или 50 Години !
14:24 11.10.2026
11 И Киев е Руски
14:27 11.10.2026
12 И защо?!
До коментар #1 от "пак ли тоя":Кандев с 2-та грама сиво вещество може ли да е вицепрезидент?!
14:27 11.10.2026
13 Точен
Коментиран от #15, #19, #21, #23
14:37 11.10.2026
14 Значи
14:40 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ха, ха, ха...
14:49 11.10.2026
18 Макс
14:49 11.10.2026
19 Я пак!
До коментар #13 от "Точен":Тя беше един от трите гаранти за неприкосновеността и териториалната цялост на Украйна с Будапещенския меморандум от 1994 г., подписан от Руската федерация, САЩ и Обединеното кралство (към които по-късно се присъединяват Франция и Китай)., нали?
14:54 11.10.2026
20 Т Живков
14:55 11.10.2026
21 Не вярвай на професионални лъжи
До коментар #13 от "Точен":Волгин не каза ли:
"Цялата тази западна пропагандна машина, която работи на пълни обороти, за да ни убеди, че утре, вдругиден или най-късно в сряда Русия ще нападне, всъщност обслужва единствено интересите на американския военнопромишлен комплекс."
14:56 11.10.2026
22 брррррр
Коментиран от #33
14:59 11.10.2026
23 Още от Волгин
До коментар #13 от "Точен":29 Януари 2022:
"Русия няма намерение да напада когото и да е било".
Волгин или е долнопробен лъжец или ненормалник, който си мисли, че говори от името на Кремъл.
И в двата случая е боклук.
14:59 11.10.2026
24 Леонид Брежнев
14:59 11.10.2026
25 иван костов
15:00 11.10.2026
26 Независим
Три евро все пак са си три евро.
Жалка история.
15:00 11.10.2026
27 Коментар
Много хора няма да гласуват за послушната евроатланическа подлога!
15:04 11.10.2026
28 Сатана Z
Коментиран от #31
15:10 11.10.2026
29 Някой
В бг Конституцията трябва да се забранят всички изборни социологии. Хората трябва да гласуват по съвест, а не за няколкото политиции и партии, за които социолозите са казали, че ще спечелят най-много гласове.
Социолозите трябна да измервате какво искат хората и до казвоте на политиците щакво искат попата, а не да ми казват на хората за кой да гласуват.
15:11 11.10.2026
30 Тцтцтц
15:13 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 бамбино
15:34 11.10.2026
36 По- голям
15:36 11.10.2026
37 Мир
15:36 11.10.2026
38 ЕДГАР КЕЙСИ
15:37 11.10.2026
39 Единствената защита
Коментиран от #40
15:43 11.10.2026
40 До София руснаците
До коментар #39 от "Единствената защита":ще стигнат за 3 дни. Малки групички възторжени русофили ще ги посрещат с цветя. След два-три инцидента с изнасилени русофилки и разстреляни по погрешка русофили този ентусиазъм ще спадне. И тогава ще започне якото плячкосване на предателите българи. Първо ще разбият сейфовете в банковите офиси, където българите крият десетки тонове злато и милиони евро и долари кеш. След това чеченците на Кадиев ще “реквизират” всеки по-сносен автомобил, който си харесат. Ще дойде и официалната претенция от Кремъл. Репарации за 50 млрд. евро срещу вредите, които България косвено е причинила на Русия, доставяйки оръжие на Украйна. В българските банки има пари. Стотици хиляди преводи с пари от депозитите на български граждани и фирми ще полетят към офшорни сметки по целия свят.
15:56 11.10.2026