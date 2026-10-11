„Кроношпан“ започна монтажа на новите биофилтри във Велико Търново

В „Кроношпан“ във Велико Търново започнаха електромонтажните работи по новите биофилтри BioCAT NARS 3000. Дървопреработвателното предприятие съобщи и за доставката на първите 50 тона метални конструкции за новия UTWS филтър. Двата проекта са част от инвестиционна програма на стойност 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производството.

Новият етап от работата е започнал след изграждането на фундаментите и монтирането на 85 процента от металната конструкция. Подготовката на софтуерната система за управление на съоръженията е достигнала 75 процента. През септември е отчетен напредък и по двата основни проекта – биофилтрите BioCAT NARS 3000 и пречиствателната система UTWS.

Още два проекта са включени в програмата

Инвестиционният план предвижда изграждането на допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята, както и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията. От „Кроношпан“ посочват, че съоръженията са съобразени с приложимите европейски изисквания и с най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия.

Според предприятието реализацията на проектите трябва да ограничи емисиите от производствените процеси и да подобри екологичните показатели на завода във Велико Търново.

Над 700 сигнала са подадени в РИОСВ

Напредъкът по инвестиционната програма беше съобщен на фона на множество жалби и сигнали за качеството на атмосферния въздух в града. На работна среща през септември областният управител Марин Богомилов посочи, че от началото на годината в Областната администрация са постъпили седем жалби, свързани с дейността на „Кроношпан“.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите са подадени над 700 сигнала по същия проблем, съобщи Богомилов. Директорът на инспекцията инж. Станислав Станчев каза, че РИОСВ многократно е изпращала предписания до предприятието.

Инвестиционната програма е представена от „Кроношпан“ като мярка за внедряване на съвременни технологии за пречистване. Предстои изпълнението на отделните проекти да продължи с доставката и монтажа на технологичното оборудване.

Източници: bta.bg