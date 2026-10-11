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„Кроношпан“ започна монтажа на новите биофилтри във Велико Търново

„Кроношпан“ започна монтажа на новите биофилтри във Велико Търново

11 Октомври, 2026 16:04 799 14

  • кроношпан-
  • велико търново-
  • биофилтри-
  • емисии-
  • риосв

Доставени са и първите 50 тона метални конструкции за UTWS филтъра. Инвестиционната програма за пречиствателни съоръжения е на стойност 20 млн. евро

„Кроношпан“ започна монтажа на новите биофилтри във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В „Кроношпан“ във Велико Търново започнаха електромонтажните работи по новите биофилтри BioCAT NARS 3000. Дървопреработвателното предприятие съобщи и за доставката на първите 50 тона метални конструкции за новия UTWS филтър. Двата проекта са част от инвестиционна програма на стойност 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производството.

Новият етап от работата е започнал след изграждането на фундаментите и монтирането на 85 процента от металната конструкция. Подготовката на софтуерната система за управление на съоръженията е достигнала 75 процента. През септември е отчетен напредък и по двата основни проекта – биофилтрите BioCAT NARS 3000 и пречиствателната система UTWS.

Още два проекта са включени в програмата

Инвестиционният план предвижда изграждането на допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята, както и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията. От „Кроношпан“ посочват, че съоръженията са съобразени с приложимите европейски изисквания и с най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия.

Според предприятието реализацията на проектите трябва да ограничи емисиите от производствените процеси и да подобри екологичните показатели на завода във Велико Търново.

Над 700 сигнала са подадени в РИОСВ

Напредъкът по инвестиционната програма беше съобщен на фона на множество жалби и сигнали за качеството на атмосферния въздух в града. На работна среща през септември областният управител Марин Богомилов посочи, че от началото на годината в Областната администрация са постъпили седем жалби, свързани с дейността на „Кроношпан“.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите са подадени над 700 сигнала по същия проблем, съобщи Богомилов. Директорът на инспекцията инж. Станислав Станчев каза, че РИОСВ многократно е изпращала предписания до предприятието.

Инвестиционната програма е представена от „Кроношпан“ като мярка за внедряване на съвременни технологии за пречистване. Предстои изпълнението на отделните проекти да продължи с доставката и монтажа на технологичното оборудване.

Източници: bta.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 0 Отговор
    Ама що бе? Нали всичко си било наред според тези?
    ХАХАХА

    Типичните байганьовци. Ако всичко си беше наред щяха да заведат просто дело.

    ХАХАХА

    Коментиран от #3

    16:06 11.10.2026

  • 2 хаха

    2 0 Отговор
    "Над 700 сигнала са подадени в РИОСВ"

    Другите пък байганьовци взели отношение по въпроса, защото им е омръзнало да ги притесняват на държавните им службици.

    Глей ги глей само каква паплач са и дветете страни. ХАХАХА

    16:08 11.10.2026

  • 3 Прав си!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Герберските крадци на Тиквата Борисов отровиха Велико Търново. Тази фирма се ползва с протекциите на министри и депутати от гербавата банда.

    Коментиран от #14

    16:10 11.10.2026

  • 4 Тази ръждива самоделка...

    3 1 Отговор
    ...от снимката ли е...,,биофилтър"...?!
    Ако е така,значи аз съм...трамвай...!

    Коментиран от #13

    16:11 11.10.2026

  • 5 Кина

    7 1 Отговор
    Фини прахови частици е равно на чужда индустрия която замърсява произвежда и печели на българска земя или БГ клозет..!

    Коментиран от #7

    16:13 11.10.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    А в Бургас кога Миризмата е умопомрачителна Нефтохима пасти да яде

    16:14 11.10.2026

  • 7 Копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Като в русия сме.

    16:15 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е ! Е е е !

    2 0 Отговор
    Ся пъ Вие !

    Коментиран от #11

    16:21 11.10.2026

  • 11 НВали Трябва !

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е ! Е е е !":

    Да Започне И Ремонт !

    16:21 11.10.2026

  • 12 Дааа

    4 0 Отговор
    Сечем горите и правим талашит който е по-ефтин от дървото😀

    16:26 11.10.2026

  • 13 Е ,какво

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тази ръждива самоделка...":

    да снимат? Другият вариант е 50т. желязо! Този кран за природен газ, им се е видял по интересен и високотехнологичен .

    16:27 11.10.2026

  • 14 В ред ли сте

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Затова Кроношпан в момента съди професор доктор Костадин Ангелов народен представител от ГЕРБ и бивш министър на здравеопазването, а бившата шефка на РЗИ Евгения Гечевска уволнена от професор Ангелов че допусна Кроношпан да треви Търновци ,нейния съпруг Валентин Гечевски стана депутат от ПБ на Радев с купено място от Кроношпан кеш към Радев. Та кой е виновен казваш? Герб или мунчо?

    16:49 11.10.2026

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