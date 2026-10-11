„Кроношпан“ започна монтажа на новите биофилтри във Велико Търново

В „Кроношпан“ във Велико Търново започнаха електромонтажните работи по новите биофилтри BioCAT NARS 3000. Дървопреработвателното предприятие съобщи и за доставката на първите 50 тона метални конструкции за новия UTWS филтър. Двата проекта са част от инвестиционна програма на стойност 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производството.
Новият етап от работата е започнал след изграждането на фундаментите и монтирането на 85 процента от металната конструкция. Подготовката на софтуерната система за управление на съоръженията е достигнала 75 процента. През септември е отчетен напредък и по двата основни проекта – биофилтрите BioCAT NARS 3000 и пречиствателната система UTWS.
Още два проекта са включени в програмата
Инвестиционният план предвижда изграждането на допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята, както и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията. От „Кроношпан“ посочват, че съоръженията са съобразени с приложимите европейски изисквания и с най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия.
Според предприятието реализацията на проектите трябва да ограничи емисиите от производствените процеси и да подобри екологичните показатели на завода във Велико Търново.
Над 700 сигнала са подадени в РИОСВ
Напредъкът по инвестиционната програма беше съобщен на фона на множество жалби и сигнали за качеството на атмосферния въздух в града. На работна среща през септември областният управител Марин Богомилов посочи, че от началото на годината в Областната администрация са постъпили седем жалби, свързани с дейността на „Кроношпан“.
В Регионалната инспекция по околната среда и водите са подадени над 700 сигнала по същия проблем, съобщи Богомилов. Директорът на инспекцията инж. Станислав Станчев каза, че РИОСВ многократно е изпращала предписания до предприятието.
Инвестиционната програма е представена от „Кроношпан“ като мярка за внедряване на съвременни технологии за пречистване. Предстои изпълнението на отделните проекти да продължи с доставката и монтажа на технологичното оборудване.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
ХАХАХА
Типичните байганьовци. Ако всичко си беше наред щяха да заведат просто дело.
ХАХАХА
Коментиран от #3
16:06 11.10.2026
2 хаха
Другите пък байганьовци взели отношение по въпроса, защото им е омръзнало да ги притесняват на държавните им службици.
Глей ги глей само каква паплач са и дветете страни. ХАХАХА
16:08 11.10.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "хаха":Герберските крадци на Тиквата Борисов отровиха Велико Търново. Тази фирма се ползва с протекциите на министри и депутати от гербавата банда.
Коментиран от #14
16:10 11.10.2026
4 Тази ръждива самоделка...
Ако е така,значи аз съм...трамвай...!
Коментиран от #13
16:11 11.10.2026
5 Кина
Коментиран от #7
16:13 11.10.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:14 11.10.2026
7 Копейка
До коментар #5 от "Кина":Като в русия сме.
16:15 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е ! Е е е !
Коментиран от #11
16:21 11.10.2026
11 НВали Трябва !
До коментар #10 от "Е ! Е е е !":Да Започне И Ремонт !
16:21 11.10.2026
12 Дааа
16:26 11.10.2026
13 Е ,какво
До коментар #4 от "Тази ръждива самоделка...":да снимат? Другият вариант е 50т. желязо! Този кран за природен газ, им се е видял по интересен и високотехнологичен .
16:27 11.10.2026
14 В ред ли сте
До коментар #3 от "Прав си!":Затова Кроношпан в момента съди професор доктор Костадин Ангелов народен представител от ГЕРБ и бивш министър на здравеопазването, а бившата шефка на РЗИ Евгения Гечевска уволнена от професор Ангелов че допусна Кроношпан да треви Търновци ,нейния съпруг Валентин Гечевски стана депутат от ПБ на Радев с купено място от Кроношпан кеш към Радев. Та кой е виновен казваш? Герб или мунчо?
16:49 11.10.2026