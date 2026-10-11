Медицински хеликоптер откара бременна жена от Разлог в София

Медицински хеликоптер е транспортирал бременна жена от Разлог до София, съобщи bTV. Жената е в шестия месец от бременността и е с кетоацидоза – състояние, заради което е необходимо болнично лечение.

Очаква се пациентката да бъде откарана в столичната болница „Майчин дом“, където да получи необходимата медицинска помощ. Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни подробности за състоянието ѝ или за резултата от прегледа в София.

Не е уточнено и каква е причината за настъпването на кетоацидозата. Известно е единствено, че състоянието е наложило транспортиране от Разлог до столично лечебно заведение с медицински хеликоптер.

Източници: btvnovinite.bg