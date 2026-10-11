Капитан Андриян Евтимов: Черно море е обявено за военна зона

Атаките срещу търговски кораби в Черно море повишават риска за корабоплаването и могат да доведат до по-високи транспортни разходи и цени на стоките. Това заяви първият морски посланик на България капитан Андриян Евтимов.

„Атаките срещу търговски кораби в Черно море създават сериозни рискове за корабоплаването, а последиците от тях могат да се усетят и от крайните потребители чрез по-високи транспортни разходи и цени на стоките“, каза Евтимов.

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По думите му ударите с взривни средства срещу плавателни съдове, предназначени за търговско корабоплаване, са знак за ескалация. Той посочи, че подобни инциденти могат да повлияят и върху избора на младите хора да се насочат към професията на моряк.

Съмнения за целите на атаките

Евтимов свърза маршрутите и товарите на засегнатите кораби с превоза на стоки от и за Украйна. Той допусна възможна връзка с Русия, но подчерта, че са необходими потвърдени данни от службите.

Един от корабите е извършвал редовен курс между Египет и Украйна. Плавателният съд е превозвал сол от Египет и е трябвало след разтоварването да натовари зърно от Украйна. Пътуването му е продължило около 15 дни вместо обичайните пет заради лошото време и затварянето на Босфора за почти седмица.

Според капитана целта на атаките може да бъде дестабилизация и допълнителна ескалация на конфликта. Той отхвърли твърденията, че на някой от атакуваните кораби е имало войници или оръжие.

Въпроси около спасителната операция

Евтимов постави въпроси и за прекратяването на издирването след потъването на един от корабите. По информация, която е видял в медиите, операцията е продължила около 14 часа.

„Когато се прекратява една операция, трябва да се обяснят причините“, подчерта той. Евтимов уточни, че няма универсално определено време за издирване и че решението зависи от метеорологичните условия, температурата на водата, вълнението и вероятността да има оцелели.

Капитанът допуска, че корабът е потънал бързо заради конструкцията си. По думите му той е бил с един трюм и без напречни прегради, което при нарушаване на корпуса и навлизане на вода може да доведе до бърза загуба на устойчивост. Плавателният съд се намира на дълбочина над 50 метра.

По-висок риск и по-скъпи застраховки

Евтимов заяви, че от септември международните застрахователни организации обявяват цялото Черно море за военна зона, с изключение на териториалните води на България, Румъния и Турция. Това може да насочи корабите към маршрут през водите на трите държави, но след излизането им оттам рискът отново се повишава.

По думите му застраховките на корабите са поскъпнали значително. Той даде пример с полица до 150 000 долара за шест дни, като тези разходи впоследствие се включват в цената на превоза и достигат до крайните потребители.

Капитанът настоя за по-тясно сътрудничество между България, Румъния, Турция и европейските партньори. Според него е необходима засилена координация между черноморските държави за защита на териториалните им води.

Източници: nova.bg