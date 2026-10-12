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Кирил Вълчев: Земеделието е наука и въпрос на сигурност
  Тема: Избори

Кирил Вълчев: Земеделието е наука и въпрос на сигурност

12 Октомври, 2026 05:21 606 7

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  • садово-
  • земеделие-
  • демографска криза-
  • продоволствена сигурност

Кандидатът за вицепрезидент говори в Садово за ролята на науката, иновациите и демографската криза в града

Кирил Вълчев: Земеделието е наука и въпрос на сигурност - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова в Садово да бъдат съхранени добрите български традиции в земеделието. Той говори пред публика в Народно читалище „Христо Смирненски“, като постави акцент върху връзката между земеделския труд, науката и националната продоволствена сигурност.

„Садово ни напомня, че земеделието не е само труд на полето – то е и наука, иновации и национална продоволствена сигурност. А Институтът по растителни генетични ресурси и днес създава и изследва сортове земеделски култури“, заяви Вълчев.

Садово има традиция в земеделската наука

Вълчев припомни, че през 1882 г. в Садово е създадено първото земеделско опитно поле в България. Година по-късно там е открито и първото професионално земеделско училище в страната.

Той посочи Института по растителни генетични ресурси като действащ пример за продължаването на тази традиция. В института се създават и изследват сортове земеделски култури.

Демографският спад засяга и Садово

В изказването си Вълчев акцентира и върху демографската криза. По думите му за 40 години населението на Садово е намаляло наполовина.

Така темата за земеделието беше свързана не само с производството и развитието на нови сортове, но и с бъдещето на местните общности. Според посланието на кандидата за вицепрезидент запазването на традициите трябва да върви заедно с научната работа и иновациите.

Източници: focus-news.net


Пловдив / България
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  • 4 Запознат

    12 1 Отговор
    Кирил Вълчев да вземе да върне милионите евро, които прахоса за обикаляне на всички 193 държави по света на държавна разноска, тоест НАРОДНА ПАРА. Това включва самолетни билети бизнес класа, ВИП хотелски резервации с триразово хранене (закуска, обяд и вечеря), отделно купон в ресторанта вечерно време, среща с БГ общността - отново ядене и плюскане на кюфтета, подаръци, армагани и шопинг в съответните столици.

    05:39 12.10.2026

  • 5 Пущиня(к)

    9 1 Отговор
    Тоа нещо си повервА!

    05:47 12.10.2026

  • 6 Геро

    6 1 Отговор
    Голяма и страшна наука е земеделието в България! Просто и ясно, нямаме никакво земеделие!

    06:16 12.10.2026

  • 7 констатации

    0 0 Отговор
    е и?
    а казваха, че бил умен, но е само пълничък, да не кажа друго

    07:23 12.10.2026

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