Кирил Вълчев: Земеделието е наука и въпрос на сигурност

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова в Садово да бъдат съхранени добрите български традиции в земеделието. Той говори пред публика в Народно читалище „Христо Смирненски“, като постави акцент върху връзката между земеделския труд, науката и националната продоволствена сигурност.

„Садово ни напомня, че земеделието не е само труд на полето – то е и наука, иновации и национална продоволствена сигурност. А Институтът по растителни генетични ресурси и днес създава и изследва сортове земеделски култури“, заяви Вълчев.

Садово има традиция в земеделската наука

Вълчев припомни, че през 1882 г. в Садово е създадено първото земеделско опитно поле в България. Година по-късно там е открито и първото професионално земеделско училище в страната.

Той посочи Института по растителни генетични ресурси като действащ пример за продължаването на тази традиция. В института се създават и изследват сортове земеделски култури.

Демографският спад засяга и Садово

В изказването си Вълчев акцентира и върху демографската криза. По думите му за 40 години населението на Садово е намаляло наполовина.

Така темата за земеделието беше свързана не само с производството и развитието на нови сортове, но и с бъдещето на местните общности. Според посланието на кандидата за вицепрезидент запазването на традициите трябва да върви заедно с научната работа и иновациите.

Източници: focus-news.net